Redin maanalaisesta skeittihallista vastaavan Helriden mukaan noin 12–13-vuotiaiden nuorten joukot ovat töhrineet hallia ja sen ympäristöä.

Kauppakeskus Redin kellarissa sijaitseva skeittihalli on joutunut jatkuvan ilkivallan kohteeksi. Halli avattiin syksyllä 2020.

Kauppakeskus Redin maanalainen skeittihalli on joutunut ilkivallan kohteeksi. Hallissa on esimerkiksi roskattu, ja seiniä on töhritty niin skeittiparkissa kuin sen lähistöllä kauppakeskuksen muissa tiloissa.

”Ei mitään mahdottoman dramaattista, mutta harmillista ja jatkuvaa ilkivaltaa”, kertoo hallin ylläpidosta vastaavan rullalautailun harrastajien seuran Helriden puheenjohtaja Anssi Paukkunen.

”Ei ole mitään varmuutta siitä, kuka siellä sotkee. Mutta meidän aktiivimme ovat nähneet nuorisoporukan tussit kädessä, 12–13-vuotiaita nuoria.”

Paukkusen mukaan joihinkin ongelmiin osattiin varautua jo kun skeittihalli avattiin syksyllä 2020, sillä halli sijaitsee ”Redin alimman kerroksen pimeimmässä nurkassa, 30 metriä maan alla lähes täysin ilman valvontaa”.

”Olisi suoranainen ihme jos ei tulisi mitään”, Paukkunen sanoo.

Nyt ilkivallasta on kuitenkin tullut jatkuvaa, ja jos tilanne ei muutu, ei Paukkusen mukaan Helridella ole muuta vaihtoehtoa kuin sulkea halli. Se on Paukkusen mukaan viimesijainen ratkaisu, sillä nuoret tarvitsevat kaikki sisäliikuntatilansa.

”Jos tämä ei lopu, harrastajat menettävät paikkansa. Hyvin nopeasti se täytyy saada loppumaan, että toimintamme siellä saa jatkua.”

Skeittihallia yritetään pitää toiminnassa esimerkiksi viestimällä tilanteesta sosiaalisen median kautta ja tiedottamalla lähialueen kouluissa. Myös järeämpiä toimia on suunniteltu yhdessä kauppakeskuksen ja sitä hallinnoivien tahojen kanssa.

”Skeittiparkkiin asennetaan uusia valvontakameroita. Olemme seuran puolelta miettineet sitä, että lisätään valvontaa”, Paukkunen listaa.

Valvonnan lisäämisen myötä myös hallin muuttaminen pääsymaksulliseksi on mahdollista. Tähän mennessä hallin toiminta on perustunut itsevalvontaan, jossa käyttäjät valvovat toistensa tekemisiä.

Paukkusen mukaan ongelmia on kuitenkin syntynyt erityisesti kun halliin on tunkeuduttu sen varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella, mitä pyritään myös jatkossa torjumaan.

700 neliömetriä kattava halli avattiin vuonna 2020.

Paukkusen mukaan puistossa käy päivittäin jopa sata skeittaajaa, joka on suunnilleen saman verran kuin Kontulan skeittiparkissa.