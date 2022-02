Saunayrittäjä Kimmo Helistö kertoo henkisten ja taloudellisten varojen olevan vähissä. Viime vuonna hän sai maksettua itselleen palkkaa noin 4 000 euroa.

Jätkäsaaren Uusi Sauna lämmittää tänään kaikki kiukaansa ensimmäistä kertaa sitten jouluaaton.

Rajoitusten höllentämisen pitäisi olla juhlan hetki, mutta Suomessa jo pian kaksi vuotta kestäneenä korona-aikana on positiivisena pysymisestä tullut entistä vaikeampaa, suree saunayrittäjä Kimmo Helistö.

”Maraton-kestävyys on ollut kovilla, jossain vaiheessa kamelin selkä katkeaa”, sanoo Helistö.

”Nyt kun päästään taas avaamaan pitäisi olla virkeä, avoin ja positiivinen. Sitä on kuitenkin aivan poikki, on burnout. Vaikka kohta päästään avaamaan, velkapiikki on jo aika pitkä ja syvä.”

Väliinputoaminen koronatukien jakelussa vaikeuttaa Helistön tilannetta entisestään.

”Ensimmäisissä kustannustuissa saunatoiminta jäi jotenkin väliinputoajan asemaan. Silloin katsottiin vain ravintolatoiminnan ja viinanmyynnin putoamista”, sanoo Helistö.

Helistö kertoo Uuden Saunan ravintolatoiminnan tuovan noin kaksi kolmasosaa yrityksen tuloista, mutta itse puulämmitteisten saunojen lämmittämiseen kuluu huomattava määrä aikaa ja se vaatii erillisen työntekijän.

Helistö ja hänen yhtiökumppaninsa ovat pitäneet saunan ravintolan auki rajoitusten salliessa muutaman tunnin päivässä ja vuokranneet sähkösaunaa pienten ryhmien tilauskäyttöön, jotta työntekijöitä ei tarvitsi lomauttaa ja juoksevat kulut pystyttäisiin kattamaan.

Lisäksi yrittäjänä Helistö on pitänyt ajatusta työttömyystuen varaan heittäytymisestä vaikeana.

”Pitäisi varmaan pitää [yritys] kiinni, että liikevaihto tippuisi kokonaan", pohtii Helistö.

Koronatuen saamiseksi yrityksen liikevaihdon olisi pitänyt laskea vähintään 30 prosenttia – Helistön saunayrityksen kohdalla laskua on 28 prosenttia.

”Valtionkonttori on antanut viisi kustannustukea, mutta me emme ole saaneet yhtään niistä, koska liikevaihto ei ole tippunut tarpeeksi. Olemme saaneet sen verran liikevaihtoa, ettei saada kuudennestakaan.”

Taistelumieliala on Helistön mukaan laskenut pandemian aikana, ja vähitellen voimavarat ovat kuluneet kahden vuoden säätämisen ja huolen jälkeen. Itselleen Helistö pystyi vuonna 2021 maksamaan palkkaa vain hieman reilu 4 100 euroa.

”Alussa oli vielä varoja, faijan perintöä jäljellä. Tämä toinen vuosi on ollut kikkailua”, hän sanoo.

Myös lisälainan saaminen pankista on ollut Helistön mukaan kiven alla, sillä yrityksen omapääoma on ollut miinuksella kaksi vuotta.

Helistö toivoo, että rajoitusten vaikutuksia yrittäjien suhteen olisi mietitty alusta saakka enemmän. Mielenterveyspalveluiden saaminen Suomessa voi olla hyvin vaikeaa, ja nyt moni yrittäjä tarvitsi niitä.

”Pari kertaa olen ihmetellyt mitä tässä nyt tapahtuu, onko tulossa sydänkohtaus vai burnout. Olen pitänyt itseäni maailman positiivisimpana ihmisenä, nyt olen katkera vanha äijä.”

