Pahvista kirkkojen pienoismalleja tekevä Bäckman kertoo, että Kallion kirkon oli erityisen monimutkainen mallinnettava.

Pirkanmaan Sastamalassa asuva Veli-Pekka Bäckman on tehnyt Helsingin kirkoista pahvisia pienoismalleja.

Hänellä on valmiina pienoismallit Huopalahden, Kallion, Kannelmäen, Käpylän, Munkkiniemen, Munkkivuoren ja Pitäjämäen kirkoista sekä Oulunkylän vanhasta ja uudesta kirkosta.

Bäckman otti ensimmäiset askeleensa pahvimuotoilijan uralla jo 1970-luvulla.

”Muropaketin takana oli pahvinen rakennussarja, josta pystyi rakentamaan esimerkiksi villin lännen saluunan. Kokosin saluunan, ja siitä sai alkunsa harrastukseni”, Bäckman kertoo puhelinhaastattelussa.

Muropaketeista löytyneet pahvihahmot saivat myöhemmin seuraa, kun Bäckman teki Turun linnasta pahvimallin. Vähitellen harrastuksesta tuli työ, kun Bäckman ei enää tehnyt pahvimalleja vain omaksi ilokseen.

”Olin vuonna 2006 käymässä Akseli Gallen-Kallelan museossa Tarvaspäässä, entisessä työpaikassani. Esitin siellä ajatuksen koottavasta pahvisesta pienoismallista, jonka mallina olisi Tarvaspää. Pienoismalli toteutui ja päätyi myyntiin museokauppaan.”

Vuonna 2016 Bäckman teki pahvimallin kotikirkostaan Sastamalan Pyhän Olavin kirkosta. Siitä sai alkunsa kirkkojen rakentaminen.

Ahvenanmaalla sijaitsevien Finströmin ja Lemlandin seurakuntien kirkkoherrat olivat kuulleet, että Pyhän Olavin kirkosta valmistui pahvimalli ja tilasivat myös omiin seurakuntiinsa pahviset kirkkojen pienoismallit.

Kuvassa Veli-Pekka Bäckmanin tekemiä pahvisia pienoismalleja kirkoista.

Seuraavaksi pahvikirkkojen teko laajeni manner-Suomen puolelle. Bäckman sai stipendin Pyhän Henrikin säätiöltä ja rakensi sen turvin pahviset pienoismallit kahdeksasta kirkosta Turun arkkihiippakunnan alueella.

Helsinkiin Bäckman suunnitteli ensimmäisen pahvisen kirkon pienoismallin viime vuonna Pitäjänmäen kirkosta.

”Tyttäreni muutti Helsinkiin, ja Pitäjänmäestä tuli hänen uusi kotiseurakuntansa. Hän kertoi kirkkoherralle pahvikirkoista, joiden tekemiseen hän oli itsekin osallistunut. Kirkkoherra päätti tämän jälkeen tilata Pitäjämäen kirkosta pahvisen pienoismallin”, Bäckman kertoo.

Pitäjämäen pahvikirkon valmistuttua myös muut Helsingin kirkkoherrat innostuivat tilamaan pahvisia pienoismalleja kirkoistaan. Bäckman on nyt tehnyt pahviset pienoismallit Helsingissä Pitäjänmäen lisäksi Huopalahden, Kallion, Kannelmäen, Käpylän, Munkkiniemen, Munkkivuoren ja Oulunkylän kirkoista.

Muutamat Helsingin kirkot tuottivat enemmän haastetta pahvirakentajalle.

”Kallion kirkko on ikoninen kohde, jossa on paljon pikkutarkkoja yksityiskohtia. Kallion kirkko oli monimutkainen tehdä, se antoi hienon työnäytteen. Huopalahden kirkosta haasteen teki sen korkeuserot. Kirkkorakennus on jyrkässä rinteessä, ja lisäksi kellotapuli on eri tasolla kuin kirkkorakennus.”

Kallion kirkon pahvimalli oli erityisen monimutkainen tehdä, Veli-Pekka Bäckman sanoo.

Kannelmäen kirkon pahvisessa mallintamisessa riitti myös pohdittavaa.

”Kannelmäen kirkon katon viistot pinnat näyttävät samanaikaisesti vaakasuunnassa kuperilta ja pystysuunnassa koverilta. Jouduin siksi miettimään, kuinka kirkon saisi kuvattua pahvimallina.”

Bäckmanin oma suosikki on Pitäjänmäen kirkko.

”Pitäjänmäen kirkossa viehättää se, että kirkon yhteydessä on seurakuntakeskus. Lisäksi kirkko on kodikkaasti keskellä asutusta kerrostalojen ympäröimänä.”

Pahvikirkon rakentaminen alkaa yleensä siitä, että Bäckman käy paikan päällä katsomassa, miltä kirkko näyttää.

”On aina elämys käydä katsastamassa kohde paikan päällä, ottaa mittoja kuolleista kulmista, ikkunoista ja räystäiden korkeuksista. Lisäksi otan valokuvia rakennuspiirustusten tueksi ja värimalliksi.”

Veli-Pekka Bäckman tutustuu kirkkoon huolellisesti ennen kuin hän aloittaa pahvimallin suunnitteluun.

Pahvikirkon tekemiseen menee yleensä kolmesta neljään päivää. Valmistumisaikataulu riippuu siitä, mitä muita projekteja Bäckmanilla on käynnissä.

”Piirrän ensin lyijykynällä kaikki tarvittavat osat vailla tarkkaa sommittelua. Sen jälkeen kokoan mallin.”

Ensimmäisen mallin pohjalta hän laatii varsinaisen koottavan pienoismallin.

”Kun virheet on korjattu, piirrän arkin tussilla puhtaaksi ja väritän sen vesiväreillä. Arkkitulosteesta kokoan nelivärimallin, kuvaan sen ja suunnittelen kokonaisuuden kokoamisohjeineen. Lopullisen painotuotteen koko on yleensä A4 tai taitettu A3”, Bäckman kertoo.

Seurakunnat ovat yleensä tilanneet 300 kappaleen painoksen pahvikirkoista.

”Seurakunnat ovat halunneet jakaa pahvikirkkoja koteihin. Pahvikirkkoja on myös saattanut olla kahvipöytien koristeena. Rippikoulujen kädentaitopiireissä on myös koottu pahvikirkkoja”, Bäckman kertoo.

Hänellä ei ole liiemmälti kollegoita pahvikirkkojen tekijänä Suomessa.

”Aalto-yliopiston arkkitehtuurin historian ja restauroinnin laitoksen apulaisprofessori Panu Savolainen on tehnyt pahviset mallit Turun tuomiokirkosta sekä Kemiön ja Ravattulan kirkoista. Tiedossani ei ole, että monikaan muu olisi sen järjestelmällisemmin mallintanut pahvikirkkoja Suomessa. Petäjäveden hirsikirkosta on tehty pahvinen malli 1950-luvulla, mutta en tiedä tekijää."

Veli-Pekka Bäckman tekee pahvikirkkoja muiden töidensä ohessa.

Bäckman tekee pahvikirkkoja muiden töidensä ohessa. Miehen työtehtävien historia ja kirjo onkin hengästyttävän laaja. Hän on koulutukseltaan kiviseppäartesaani ja tekee hautakiviä.

Tämän lisäksi Bäckman on paljon muutakin:

”Olen säveltänyt musiikkiteatterikappaleita ja paljon vokaalimusiikkia. Opetan niin ikään pianonsoittoa ja toimin kuoronjohtajana. Lisäksi minulla on latinan kielen opettajan koulutus ja opetan latinaa.”

”Olen myös toiminut hatuntekijänä ja ompelijana. Tanskassa olin aikanaan suomalaisen seurakunnan kanttorina ja päätoimisena klovnina.”

Viimeiset neljä vuotta Bäckmanilla on ollut oma limonaditehdas.

Hän aloitti vuonna 2018 uudelleen isoisänsä, Tyrvään apteekkarin Otfried A. Bäckmanin (1860–1938) perustaman limonaditehtaan toiminnan. Apteekkari Bäckmanin limonadeja myydään kahviloissa ja kaupoissa Pirkanmaan alueella.

”Haluan tuottaa elämyksiä muille, jotta heidän elämästään tulisi rikas. Tuntuu, että olen saavuttamassa päämäärän.”