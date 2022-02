Pakilassa paikallisia asukkaita ärsyttää, että Halkosuontiellä pysäköidään jatkuvasti suojatielle. Tiellä on kirjoitettu viiden vuoden aikana 62 sakkolappua. Väärinpysäköinti aiheuttaa vaaratilanteita jalankulkijoille.

Pakilan koulun remontti on lisännyt pysäköintiä Halkosuontiellä. Osa ajoneuvoista on usein pysäköity väärin suojateiden päälle. Talvella asiaa hankaloittaa lisäksi lumi, joka peittää suojatiemerkinnät.

”Tänään päiväkotilapset olivat vaaratilanteessa Halkosuontiellä, kun auto ei pysähtynyt suojatien eteen - vaarallista! Työmaan ajoneuvoilla näyttää olevan omat säännöt.”

Näin kirjoitti Halkosuontien läheisyydessä asuva Kari Luttinen HS:lle.

Jo muutaman vuoden ajan Pakilan ala-asteen peruskorjaus ja laajennus on tuonut ylimääräistä liikennettä Länsi-Pakilan alueelle.

Erityisesti koulun vieressä kulkeva Halkosuontie on täyttynyt työmaan työntekijöiden autoista. Osa niistä on parkkeerattu mallikkaasti, mutta osa on parkkeerattu niin, että ne rikkovat pysäköintisääntöjä.

Tämä huolestuttaa paikallisia asukkaita, sillä alueella liikkuu paljon lapsia.

”Siinä on lyhyen matkan sisällä kolme suojatietä ja niille pysäköidään jatkuvasti”, kertoo Luttinen.

Luttisen mukaan väärinpysäköinti aiheuttaa toistuvia vaaratilanteita, koska tietä ylittävät eivät näe lähestyviä autoja parkkeerattujen autojen takaa. Tällöin tiellä on mahdollisuus niin sanotulle ”giljotiinille”.

”Autot myös ajavat tiellä pysähtymättä, koska toinen suojatiemerkeistä on kaadettu pois.”

Luttinen on ottanut asiasta yhteyttä Helsingin pysäköinninvalvontaan, mutta hänen mukaansa ongelmaan ei ole puututtu.

Helsingin kaupungin johtava pysäköinninvalvoja Sari Huuhtanen kertoo, että alueella käydään säännöllisesti ja kaikki palautteet käsitellään.

”Viime vuonna Halkosuontieltä tuli meille kahdeksan palautetta ja niihin kaikkiin reagoitiin.”

Huuhtanen kertoo, että muutamissa palautteista oli valitettu väärinpysäköidyistä autoista.

”Kyseisissä tapauksissa ketään ei ole sakotettu, koska auto on ehditty siirtää, ennen kuin valvoja on ehtinyt paikalle.”

Huuhtanen kehottaakin ihmisiä sähköpostin lähettämisen sijaan soittamaan suoraan asiakaspalveluun, sillä silloin tieto menee nopeammin oikeille henkilöille.

Sitä Huuhtanen ei allekirjoita, että alueella ei tehtäisi valvontaa lainkaan.

”Viimeisen viiden vuoden aikana Halkosuontiellä on kirjoitettu 62 pysäköintivirhemaksua.”

Koska alueen tienvarsipysäköintiä ei ole rajoitettu pysäköintimerkein tai kiekoin, on lähes kaikki virhemaksut kirjoitettu siksi, että auto on pysäköity suojatielle tai risteysalueelle.

Väärinparkkeeraamiselle ei todennäköisesti ole tulossa ihan heti loppua. Vaikka koulu on nyt valmistunut, alkaa läheisellä Elontiellä pian päiväkotiremontti.

”Lisäksi lapsia tuodaan paljon autoilla kouluun, ja aika näyttää, millainen liikennesoppa siitä syntyy”, sanoo Luttinen.