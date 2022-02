Tällä kadun­pätkällä on poikkeuksellinen nimi: Miten sukunimistä tuttu hellittely­muoto päätyi kadun­nimeen?

Ylä-Malmilla sijaitseva Kujanen on kadunnimenä poikkeuksellinen, sillä sukunimistä tutun nen-diminutiivin käyttö on harvinaista kadunnimissä.

Malmin juna-aseman lähellä on pikkuinen tie, joka sai 1980-luvulla sympaattisen nimen: Kujanen. Se on Helsingin karttapalvelun mukaan ”pieni kuja, joka haarautuu Malminraitista”.

”Katu on tarvittu alueelle katurakenteen vuoksi. Mutta se on vähäinen ja pieni, niin sille on haluttu söpö nimi”, kertoo Helsingin nimistön­suunnittelija Johanna Lehtonen.

Lehtosen mukaan pieni katu erottuu jo 1960-luvun ilmakuvissa alueelta selvästi. Nimen vahvisti lopulta sisäministeriö heinäkuussa 1982 samaan aikaan, kun muitakin Ala- ja Ylä-Malmin katuja nimettiin ja kaavoitettiin.

”Kujasen muoto hahmottuu ihan 60-luvulta lähtien, silloin se on ollut peltotie tai muu.”

Diminutiivimuoto -nen on suomenkielessä hyvin yleinen, ja nen-päätteiset nimet hallitsevat yleisimpien sukunimien listaa. Digi- ja väestötietoviraston sukunimipalvelun mukaan Suomessa ”Kujanen” on ollut yhteensä 378:n ihmisen sukunimi.

Kadunnimissä diminutiivimuodot ovat kuitenkin harvinaisia, kertoo Lehtonen.

”Kujanen on aika uniikki varmasti koko maan tasolla”, hän arvioi.

Posti löytää Suomesta vain yhden Kujasen, mutta Ylä-Malmilla sijaitsevan kadun ruotsinkielinen nimi Lillgränden – pikku kuja – on hieman yleisempi.

Malmin Kujasta lähin Lillgränden löytyy Vantaan Rekolasta, jossa se on saanut suomenkieliseksi nimekseen Pikkukujan. Samoin on nimetty Kokkolan, Paraisten ja Sipoon Lillgrändenit, kun taas Turun ja Vähäkyrön Lillgrändenit ovat suomeksi Vähäkuja.

Pikkukujia, Vähäkujia ja Kujasta yhdistää niiden lyhyys. Malmin Kujasessa on vain neljä osoitetta.

Koko Suomen lyhin katu löytyy sekin Helsingistä, mutta sen nimi ei kerro kantajansa pituudesta. Luoteis-Helsingin Lassilasta löytyvä Luotikuja on Lehtosen mukaan ainakin aiempien mittausten mukaan ollut Suomen lyhin katu.

Muitakin ”söpöjä” kadunnimiä pääkaupunkiseudulta löytyy, vaikka Kujanen ainutlaatuinen onkin. Vuosaaressa on nimetty katuja satuhahmojen mukaan, ja sieltä löytyykin esimerkiksi Tähtisilmän ja Kultakutrin kujat.