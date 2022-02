Helsinkiläisessä arvo­korttelissa on huomaamaton cocktail­baari, jonka toimintaa ohjaavat erikoiset säännöt: ”Haluamme, että asiakkaamme rauhoittavat ravintolassa olemisen hetken”

Chihuahua Julep -baariin pääsee sisälle vain ovikelloa soittamalla, eikä sisällä saa käyttää kännykkää. Omistajat kertovat, miksi halusivat rakentaa muista poikkeavan drinkkipaikan.

Vaikka tietää osoitteen, kävelee helposti ohi. Erottajankatu 9:ssä on liikkeitä rivissä, mutta tottumaton vierailija saa sahata mäkeä edes takaisin ennen kuin ymmärtää, missä baarin täytyy olla.

Puistoa vastapäätä on kaksi suurta tummanpuhuvaa ikkunaa, ja kun oikein tarkasti katsoo, oven vieressä on pienen pieni kyltti, jossa lukee Chihuahua Julep.

Ovi ei ole auki, ei nyt eikä muulloinkaan. Sisään päästäkseen on soitettava ovikelloa. Chihuahua Julepissa asiakkaat noudetaan aina ovelta.

Eivätkä Helsingin merkittävimpiin cocktailpaikkoihin kuuluvan baarin mysteerit lopu siihen. Chihuahua Julepissa ei saa käyttää kännykkää, drinkkilista rakennetaan arpomalla alkoholit ja kohta miesten vessasta saa taas viiksivahaa.

Oven avaa Minna Kettunen, joka päästää sisään ravintolaan. Kettunen omistaa Chihuahua Julepin yhdessä miehensä Jami Järvisen kanssa.

Vieraan katse kiinnittyy nopeasti baarin antiikkihuonekaluihin ja turkoosiin seinään.

”Baarin toisella puolella sisustuksen mallina on ollut meksikolainen olohuone ja toisella puolella vaikutteet tulevat klassisesta american barista tapetteineen ja tammisine baaritiskeineen”, Kettunen selittää.

Baarin vasemman puolen sisustus viittaa Meksikoon ja toinen puoli baaritiskeineen ottaa vaikutteita american barista.

Niistä tulee myös ravintolan nimi. Chihuahua on maakunta Meksikossa ja Julep taas amerikkalainen minttupohjainen cocktail. Yhteinen tekijä on Amerikka.

”Baarin juomien alkoholit tulevat sieltä. On tequilaa, mezcalia, rommia ja bourbon-viskiä”, sanoo Jami Järvinen.

”Meillä ei tarjoilla lainkaan vodkaa, giniä tai skottiviskiä.”

KettuNen ja Järvinen tapasivat ja rakastuivat vuonna 2005, kun molemmat olivat töissä ravintola Vltavassa. Haave omasta paikasta alkoi pikkuhiljaa itää, ja lopullisen sysäyksen siihen antoi yhteinen Berliinin-matka.

”Kävimme sikäläisissä cocktail-paikoissa. Oli aikaa ja rauhaa miettiä konseptia, ja siitä ravintolan suunnittelu alkoi”, Järvinen sanoo.

Ravintolan perustamiseen kului kolme vuotta, sillä haasteena oli löytää liikepaikka, joka sopisi suunniteltuun ravintolakonseptiin.

Pariskunta ei ollut perustamassa mitään juottolaa vaan baarin, jonka he halusivat cocktail-maailman huipulle. Ravintolassa tarjottaisiin loppuun asti mietittyjä makuja ja asiakkaita palveltaisiin yksilöllisesti.

”Tavoitteena ei ollut liiketaloudellinen riemuvoitto vaan cocktail-kulttuurin kehittäminen ja paikka, joka olisi meidän näköisemme. Siis enemmänkin elämäntapa kuin pelkkä työ”, Järvinen sanoo.

Minna Kettusen tausta on ruoka- ja viiniravintoloissa, kun taas Jami Järvinen on työskennellyt baarimestarina 1990-luvulta lähtien.

Järvinen ja Kettunen kävivät neuvotteluja vuoronperään noin kymmenestä liiketilasta. Monesta he ehtivät tehdä jo piirustuksiakin, mutta aina joku muu vei paikan heidän nenänsä edestä.

Lopulta Erottajalla tärppäsi, ja Chihuahua Julep avattiin kesällä 2018.

Ravintolan perustaminen osui hyvään aikaan, sillä cocktail-kulttuuri on ollut Helsingissä viime vuosina vahvasti nosteessa.

Punavuoren ja Kaartinkaupungin kortteleihin on lyhyessä ajassa tullut lukuisia cocktail-baareja: Goldfish, Lilla E., Runar ja Version. Erottajalla on lisäksi ollut jo pidempään Groteskin baari ja Liberty or Death.

Chihuahua Julepin vaihtuva signature- eli nimikkolista sisältää kahdeksan juomaa.

Chihuahua Julepin juomatarjonnan merkittävin osa on vaihtuva lista, jossa on kerrallaan kahdeksan juomaa. Yhden signature- eli nimikkolistan suunnittelu kestää kolme kuukautta, ja jotta mielenkiinto säilyisi, onnettarella on sormensa pelissä.

”Me arvomme aina aluksi alkoholit, joita käytetään listan juomissa. Se tekee kehitystyöstä antoisampaa ja palkitsevampaa. Siksi listalla saattaa olla jopa kolme mezcal-pohjaista drinkkiä”, Kettunen kertoo.

”Alkoholien pohjalta suunnitellaan juomien maut. Se on pakko tehdä tiimityönä, koska juomalajitelma on sen verran laaja”, Järvinen lisää.

Suunniteluun osallistuvat omistajien lisäksi ravintolan kaksi baarimestaria. Lisäksi cocktailin kylkeen tehdään makua täydentävä pikkuannos, joka nautitaan juoman kanssa.

Annoksissa on ollut esimerkiksi makeisia, keksejä, hilloja, marjoja ja niiden yhdistelmiä.

”On meillä kerran ollut jopa savuporoa ja graavilohta”, Kettunen kertoo.

Baarimestari Matias Pietarinen sekoittaa Oaxacan El Diablo -cocktailin.

Oaxacan El Diablo -coctail on mezcal-pohjainen juoma, jonka makuparina tarjotaan nacholle asetettu vuohenjuusto paholaisenhillolla.

Makujen lisäksi Chihuahua Julepissa haetaan oikeanlaista tunnelmaa. Asiakkaita otetaan sisään kerrallaan vain sen verran, että jokaiselle on oma istumapaikka. Asiakaspaikkoja ravintolassa on 30.

Jokainen vieras noudetaan ovelta ja ohjataan istumaan. Kännyköitä tai muita älylaitteita ei baarissa saa käyttää. Ravintolan oven luona on kaappi, johon puhelimensa voi jättää lepäämään ja latautumaan.

”Haluamme, että asiakkaat rauhoittavat ravintolassa olemisen hetken ja keskittyvät juomiinsa sekä toistensa seuraan”, Järvinen sanoo.

Hän kertoo tapauksesta, jossa parikymppisten asiakkaiden porukka maisteli cocktaileja.

”Sitten yhtäkkiä yksi totesi: ’Täällä on ihan sellainen tunnelma niin kuin vanhaan aikaan’. Eihän asiakas voinut edes tietää, millaista ennen vanhaan oli, mutta sellainen ajatus hänelle tuli.”

Oma lukunsa Järvisen ja Kettusen täydellisyydentavoittelussa on ravintolan vessa. Siellä oloaan helpottavalle soi musiikki, ja tarjolla on kynsienhoitovälineitä, kasvorasvaa, hiuslakkaa sekä hajusteita.

”Normaalisti miesten vessassa on myös viiksivahaa, sillä monilla cocktaileja harrastavilla miehillä on laitetut viikset. Korona-aikana sitä ei suosittu, mutta kyllä vaha palaa taas pian tarjontaan”, Kettunen sanoo.

Chihuahua Julepissa älylaitteet ovat kiellettyjä. Asiakas voi jättää ne kellon alla näkyvään kaappiin.

Korona-aika ja ravintoloiden sulkemispäätökset iskivät ison loven myös Kettusen ja Järvisen tuloihin. Parikunta korostaa, etteivät he vastustaneet ravintolasulkuja varsinkaan alkuvaiheessa, jossa viruksesta tiedettiin vielä vähän.

Sen jälkeen tehtyjä rajoituksia he eivät enää ole ymmärtäneet.

”Missään vaiheessa ei ole kerrottu, kuinka paljon milläkin rajoituksella on henkiä säästetty ja paljonko tartuntoja ravintoloissa on ollut. Tuntuu, että näitä päätöksiä on tehty vain mutu-tuntumalla ja poliittisin motiivein”, Kettunen sanoo ja Järvinen jatkaa:

”Poliitikoissa ja virkamieskunnassa elää yhä kieltolain henki, eivätkä he ymmärrä palvelualojen merkitystä Suomelle. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa yrityksille annetut tukipaketit ovat olleet ihan eri luokkaa kuin täällä.”

Pariskunta ärsyyntyi rajoituksista sen verran, että he antoivat viime vuoden elokuussa porttikiellon joukolle ministereitä. Porttikielto ylitti uutiskynnyksen monessa lehdessä.

”Halusimme nostaa keskustelun siitä, ovat rajoitukset kohtuullisia”, Kettunen sanoo.

Ankarimman rangaistuksen sai sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru (sd). Hän pääsee nauttimaan Chihuahua Julepin cocktaileista vasta vuonna 2033.

Lue lisää: Onko tässä oluen ystävien paratiisi? Helsingin ytimeen syntyi ravintola­keskittymä, jossa on pienellä alueella lähes 100 oluthanaa

Lue lisää: Tämä lähiöravintola hämää ulkonäöllään: Betonitalon kivijalassa hämmennetään drinkkejä liki laboratoriomaisella tarkkuudella