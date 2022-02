Unkarilainen ja virolainen yhtiö ovat ostaneet HSL:n reiteiltä poistuneita busseja, joten tuttuja linja-autoja voi nähdä yllättävissä paikoissa.

Rooman kaduilla kulkee busseja, joissa on tutunnäköiset suomenkieliset ohjeet siitä, kuinka matkustaja voi ostaa lipun. Roomassa ohjeiden mukaisesti ostettu lippu ei kuitenkaan kelpaa, sillä ohjeet koskevat Helsingin seudun liikenteen (HSL) lippuja.

Bussissa on myös suomenkieliset tarrat, jotka kertovat varauloskäynnin paikan ja sen, että bussissa on tallentava kamera.

Kaikesta päätellen Roomassa liikennöivä bussi on siis liikennöinyt HSL:n reitillä aikaisemmin.

HSL:n logolla varustettu tarra on bussin etuosassa. Kuva: Emilie Calmettes / Lukijan kuva

Joona Packalen HSL:n viestinnästä arvele, että kyseessä voisi olla bussiyhtiö Nobinan vanha linja-auto.

Myös Nobinan liikennejohtaja Mårten Winqvist pitää mahdollisena, että Roomassa liikennöivä, suomenkielisillä tarroilla varustettu bussi on ollut yhtiöllä aikaisemmin.

”Nobina liikennöi Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Yhtiöllä on pohjoismaissa yhteinen kalustonhallintayhtiö, joka myy eteenpäin käytöstä poistettuja busseja”, Winqvist kertoo.

”Nobina on myynyt käytettyjä busseja unkarilaiselle ja virolaiselle yhtiölle, mutta ei ole myynyt busseja suoraan Italiaan. On mahdollista, että unkarilainen tai virolainen yhtiö on myynyt Nobinalta ostettuja busseja eteenpäin Italiaan.”

Tuttuja HSL:n sinisiä linja-autoja voi siis nähdä yllättävissä paikoissa. Joukkoliikennefoorumilla julkaistiin viime lokakuussa otettu kuva, jossa mahdollisesti HSL:n väreissä kulkeva bussi liikennöi Moldovan pääkaupungissa Chisinãussa.

Suomenkielinen tarra kertoo, että bussissa on kameravalvonta. Kuva: Emilie Calmettes / Lukijan kuva

Winqvist kertoo Nobinan myyvän vuosittain kymmeniä liikenteestä poistuneita busseja eteenpäin.

”Myytävien bussien määrä riippuu siitä, minkälaisia muutoksia bussilinjojen liikennöinnissä on tapahtunut kilpailutuksen seurauksena. Viime vuosina sähköbussien määrän kasvaessa on ostettu valtavasti uusia busseja. Näin myös käytöstä on poistunut enemmän busseja, ja ne on myyty eteenpäin.”

Kun bussi myydään eteenpäin, siitä otetaan pois HSL:n ja Nobinan tarrat.

”On tapahtunut virhe. Syystä tai toisesta autosta on jäänyt poistamatta sisätilojen tarrat”, Wiqvist sanoo viitaten Roomassa kuvattuun linja-autoon.

HSL:n reiteillä liikennöineitä busseja siirtyy ulkomaille senkin takia, että linja-autoilla on HSL-alueella ikävaatimus, eli jossain vaiheessa bussi on aina vaihdettava uudempaan.

”HSL:n reiteillä liikennöineitä busseja on siirtynyt ulkomaille myös, kun Transdev-niminen liikennöitsijä lopetti liikennöinnin Suomessa vuoden 2020 alussa”, HSL:n viestinnän Packalen kertoo.