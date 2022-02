Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa ehdotettiin, että helsinkiläsiautoilijat kuljettaisivat mukanaan mittakeppiä.

Runsas lumen tulo on aiheuttanut tänä talvena tutun ongelman raitiovaunuliikenteelle. Lumikasojen vuoksi autoja on pysäköity niin, että ne ovat estäneet raitiovaunua liikkumista.

Helsinkiläinen Ilkka Ripatti ehdotti HS:n mielipidekirjoituksessaan ongelmaan luovaa ratkaisua. Hän ehdotti, että Helsingissä pysäköiviin autoihin tulisi kuulua vakiovarusteena mittakeppi, jolla voisi mitata matkan auton sivupeilistä uloimpaan raiteeseen.

Mutta kuinka pitkä mittakepin tulisi olla?

”Mittakepin tulisi olla 80 senttiä pitkä auton uloimmasta kohdasta raitiovaunukiskoon. Kaarteessa etäisyys on noin 130 senttiä.”, raitiovaunuliikenteestä vastaavan Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Kari Kiiski vastaa.

Kiisken työnkuvana on siirtää auto pois kiskoilta, jos pysäköity auto estää raitiovaunun kulun.

Tänä talvena, kun lunta on paljon, autoja on jouduttu siirtämään usein pois raitiovaunujen tieltä.

”Tilanne vaihtelee päivittäin. Kahdeksan tunnin vuoron aikana saatetaan siirtää 14 autoa raitiovaunun tieltä, toisinaan siirrettäviä autoja on ollut vuoron aikana yli 40.”

Siirrettäviä autoja ei Kiisken mielestä kuitenkaan ole ollut tänä talvena viime talvea enemmän. Autoja siirrettiin enemmän viime vuonna tammi–helmikuun vaihteessa kuin tänä vuonna, Kiiski toteaa.

Bulevardi, Porthaninrinne sekä Pikku Huopalahden kadut ovat paikkoja, joissa Kiisken mukaan autoja joudutaan siirtämään toistuvasti niiden estäessä raitiovaunun liikennöinnin.

Auton siirtämisestä veloitetaan auton omistajaa.

Jos siirto tehdään maanantain ja perjantain kello 7–16 välillä, maksu on 118 euroa. Jos siirto tapahtuu kello 16:n jälkeen, maksu on 214 euroa. Kello 22:n jälkeen maksettavaa tulee 245 euroa. Jos siirto tapahtuu sunnuntaina, hinta on muutaman euron suurempi.