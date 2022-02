Helsingissä annetaan nimiä pienillekin kadunpätkille, vaikka ne eivät virallisiksi asuinosoitteiksi kelpaisikaan.

Pyrähdyksestä on vain pieni pyrähdys Tapanilan urheilukeskukseen.

Pyrähdys ja Veitikka ovat esimerkkejä siitä, että pienilläkin polunpätkillä on mahdollisuus päästä historian kirjoihin eli karttapalveluun.

Pyrähdyksen pituus on 26,5 metriä, ja se sijaitsee Helsingin Tapaninvainiossa. Nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen kuvailee sitä talojen välistä kulkevaksi pikkuiseksi poluksi, joka yhdistää Kotinummentien ja Punatulkuntien.

”Aikaisemmin ei ole ollut tapana antaa nimiä näin pienille kadunpätkille, mutta toisinaan katsotaan, että kahden kadun välissä oleva yhteys kannattaa nimetä", Lehtonen sanoo.

Pyrähdys on saanut nimensä vuonna 2008 ja liittyy vahvasti alueen vanhaan teemaan. Tapaninvainion teitä on jo 1950-luvulta asti nimetty pikkulintujen mukaan. Pyrähdyksen lähellä on Vihervarpusentie, Tilhitie ja Talitiaistie.

Sanakirjan mukaan pyrähdys tarkoittaa pyrähtävää siirtymistä paikasta toiseen: lintu lensi lyhyin pyrähdyksin pensaasta toiseen tai juosta lyhyitä pyrähdyksiä. Myös ulkomaille voi tehdä pieniä pyrähdyksiä eli lyhyitä matkoja.

Pyrähdys kuulostaa erityisen nokkelalta nimivalinnalta myös siksi, että melkein sitä vastapäätä sijaitsee Tapanilan urheilukeskus.

”Arvelisin, että urheilukeskuksen käyttäjät pyrähtävät lämmittelylenkille myös Pyrähdykselle. Urheilukeskuksen läheisyys otettiin lintuteeman lisäksi esille myös kokouksessa, jossa nimestä päätettiin”, Johanna Lehtonen muistaa.

Lehtonen vinkkaa myös toisesta kiinnostavasti nimetystä polunpätkästä.

Sen nimi on Veitikka, ja se sijaitsee Puistolassa.

Äkkinäinen arvelisi, että Veitikka on lyhyempi kuin Pyrähdys, mutta näin ei ole.

Veitikan pituus on 45 metriä.

Veitikka ei ole mikään eilisen teeren poika, vaan selkeästi Pyrähdystä iäkkäämpi. Se syntyi niille sijoilleen jo vuonna 1971.

Vaikka Pyrähdys ja Veitikka löytyvät kartasta ja niihin rajautuu tontteja, virallisiksi asuinosoitteiksi niitä ei voi ottaa. Se johtuu siitä, että autoilu on niillä kielletty. Osoitteeksi ne kuitenkin voi taksikuskeille antaa.

”Mutta luulen, että taksikuskit löytävät viereiselle Koudantielle helpommin kuin Veitikkaan”, Lehtonen sanoo.

Veitikka yhdistää Koudantien Tenavatiehen ja sijaitsee Puistolan vanhan kansakoulun lähellä.

”Vuonna 1930 rakennettu koulu on nyt tyhjillään, mutta sen ansiosta ympäristöön on tullut lapsiaiheista nimistöä”, Lehtonen kertoo.

Veitikan lähellä sijaitsee myös Läksyrinne.

Lue lisää: Tällä kadun­pätkällä on poikkeuksellinen nimi: Miten suku­nimistä tuttu muoto päätyi kadun­nimeen?