Helsingin kaupungin ympäristöseuranta ja -valvontayksikkö aikoo tehdä mittauksia Ullanlinnan alueella, sillä asukkaat ovat valittaneet savun hajusta.

Ullanlinnalaiset ovat ihmetelleet viime päivinä, miksi alueella on savun hajua. Kuva on vuodelta 2019.

Facebookin Ullanlinnan ja Eiran kaupunginosaryhmässä on tällä viikolla ihmetelty sitä, miksi Ullanlinnassa on kitkerää savun hajua erityisesti iltaisin ja öisin. Asukkaat kertovat ryhmässä savun hajua olleen ainakin Tehtaankadun, Ullankadun ja Vuorimiehenkadun ympäristössä.

Osa keskustelijoista arvelee, että savun haju voisi johtua siitä, että Ullanlinnassa on edelleen asuntoja, joita lämmitetään myös puulla. Toinen kommentoija muistutti, että Ullanlinnassa on muutamia taloja, joissa ei ole keskuslämmitystä.

Helsingin kaupungin ympäristöseuranta ja -valvontayksikölle ilmiö on tuttu. Yksikön päällikkö Katariina Serenius kertoo, että yksikköön on tullut muutama ilmoitus savun hajusta Ullanlinnassa.

”Yksiköllä ei ole tällä hetkellä tarkkaa tietoa, mistä savu on peräisin. Oletuksena on, että savu on peräisin uunien polttamisesta tai saunan lämmittämisestä”, Serenius sanoo.

Ympäristöseuranta ja -valvontayksikkö aikoo Sereniuksen mukaan mitata savun hajua Ullanlinnassa lähiaikoina. Yksikkö tuo Ullanlinnan alueelle siirrettävän mittausyksikön, kun laite vapautuu.

”Tarkastajien mukaan Ullanlinnan alueelta ei ole tullut aikaisemmin ilmoituksia savun hajusta.”

Yleisesti savun haju saattaa Sereniuksen mukaan johtua myös säätilan ilmiöistä.

”Esimerkiksi kostealla matalapaineella savu ei sekoitu ilmaan, vaan painaa savua alas.”