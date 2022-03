Sankari­koira-Kofi on pelastanut monta laji­toveriaan huomaa­mattomalla tavalla Viikissä – HS vieraili paikassa, jossa tehdään lemmikeille ihmeitä

Yliopistollisen eläinsairaalan koirien veripankki etsii jatkuvasti uusia luovuttajia. Espoolainen Petra Penttonen kuljettaa lemmikkinsä säännöllisesti luovuttamaan verta.

Italianseisoja Kofi on valmiina verenluovutukseen. Klinikkaeläintenhoitaja Henna Kemppainen on ottanut siltä jo verinäytteet ja pian alkaa verenluovutus.

Italianseisoja Kofi makaa tottuneesti Yliopistollinen eläinsairaalan toimenpidehuoneen teräspöydällä Helsingin Viikissä.

Eläinlääkäri on jo tutkinut koiran: kuunnellut sen sydänäänet ja keuhkot, kysellyt omistajalta Kofin terveydentilasta ja analysoinut hetki sitten otetut verinäytteet.

Eläintenhoitaja ajaa Kofin kaulasta pieneltä alueelta karvat pois ja puhdistaa desinfiointilapuilla alta paljastuvan iho. Kaikki alkaa olla valmista sitä varten, miksi Kofi on tänne tullut.

Hoitaja työntää neulan koiran verisuoneen ja alkaa kerätä letkua pitkin läpinäkyvään pussiin Kofin verta.

Kofi on veren­luovuttaja­koira, jonka verellä voidaan pelastaa jonkun toisen koiran henki.

Klinikkaeläintenhoitaja Henna Kemppainen kyselee Kofin omistajalta Petra Penttoselta terveydentilaan liittyviä kysymyksiä ennen kuin eläinlääkäri tutkii koiran.

Verenoton aikana pari eläintenhoitajaa ja omistaja pitävät Kofista tukevasti kiinni, silittävät koiraa ja juttelevat sille. He taputtelevat ja kehuvat rauhallisesti paikoillaan makaavaa Kofia:

”Hyvä poika! Reipas olet! Kaikki hyvin!”

Yliopistollisessa eläinsairaalassa verta luovuttavia koiria ei rauhoiteta. Tämän takia kovasti stressaavaa ja vastustelevaa koiraa ei oteta verenluovuttajaksi.

Parissa, kolmessa minuutissa pussissa on vajaa puoli litraa Kofin verta. Verenkeruuta nopeuttaa imulaite. Kun kaulan pistoskohtaa on hetken ajan painettu, Kofi saa luvan nousta jaloilleen.

Se ponnahtaa saman tien pystyyn ja hypähtää pöydältä lattialle. Nyt on Kofin kannalta käynnin paras hetki! Se pinkaisee ruokakipolle, josta herkkuateria katoaa sen kitaan nopeasti.

”Koirat saavat ruoan luovutuksen jälkeen. Ne oppivat aika nopeasti, että kun tässä hetki makoillaan, niin sen jälkeen syödään ja tulevat tänne kyllä hännät heiluen”, eläinlääkäri Sanna Viitanen kertoo.

Syöminen onkin veripankin työntekijöille ja koiran omistajalle hyvä mittari, koska koiraa ei osaa puhuen kertoa tuntemuksistaan. Jos koira ei suostuisi syömään verenoton jälkeen, luovutus olisi sille liian stressaavaa.

Kofi luovuttaa verta.

Tässä samassa rakennuksessa on eläinten teho-osasto. Verta tarvitaan onnettomuuksiin joutuneiden koirien hoidossa ja koirapotilaiden vaativissa leikkauksissa. Verensiirroilla hoidetaan myös koirien vaikeaa anemiaa tai veren hyytymishäiriöitä.

Eläinsairaalassa verta on aina oltava nopeasti saatavilla.

Kofin luovuttama veri jaetaan neljään osaan: siitä tulee kaksi pussia punasoluja ja kaksi pussia veriplasmaa. Plasma voidaan pakastaa, mutta punasolut säilyvät vain muutaman viikon.

Kun Kofi käy yhden kerran luovuttamassa verta, parhaimmillaan neljä eri koiraa saa avun.

Kofi ilmoittautuu omistajansa kanssa eläinsairaalan aulassa verenluovutukseen.

Moni koiranomistaja havahtuu koirien veripankin olemassaoloon vasta, kun oma tai tuttavan lemmikki tarvitsee verta.

Yliopistollisen eläinsairaalan veripankki etsii kuitenkin jatkuvasti uusia luovuttajakoiria. Myös muutama yksityinen eläinlääkäriasema pitää koirien veripankkia.

Tarvetta on, sillä Suomessa on jo noin 700 000 koiraa. Koirien lääketiede on kehittynyt siinä missä ihmistenkin. Koirat elävät pitkään, sillä omistajat haluavat hoidattaa lemmikkejään.

Millainen koira sitten kelpaa verenluovuttajaksi? Koiran täytyy olla 2–7-vuotias, terve ja yli 30-kiloinen. Sen pitää asua Suomessa ja olla rokotettu, loishäädetty ja punkkisuojausta käyttävä. Lisäksi koiran täytyy olla sellainen, jolle ei ole tehty verensiirtoa. Sekarotuiset koirat sopivat yhtä lailla luovuttajiksi kuin rotukoirat.

Jos oma koirasi täyttää nämä kriteerit ja luovuttaminen kiinnostaa, veripankkiin voi ottaa yhteyttä. Yhteydenotto ei vielä sido mihinkään, vaan veripankki kutsuu koiran omistajineen tutkimus- ja testauskäynnille.

Ennen luovutusta eläinlääkäri Henna Kemppainen kuuntelee stetoskoopilla Kofin sydäntä ja keuhkoja.

Testauskerralla eläinlääkäri tutkii koiran huolellisesti. Lisäksi otetaan verinäytteitä, jotta saadaan selville koiran veriryhmä, koiran terveydestä kertovat perusveriarvot ja se, onko tällä tarttuvia tauteja.

Ensimmäisellä kerralla katsotaan molemmin puolin, miten luovutus sujuu. Jos koira todetaan terveydentilansa puolesta sopivaksi luovuttajaksi ja verenotto menee hyvin, se toivotetaan sairaalan puolesta tervetulleeksi luovuttajaksi.

Kofin omistaja Petra Penttonen on itse käynyt luovuttamassa verta säännöllisesti 18-vuotiaasta lähtien.

”Koen verenluovutuksen kansalaisvelvollisuudeksi”, Penttonen sanoo.

Penttonen on vuosien kuluessa käynyt usean koiran kanssa luovuttamassa verta. Koiran kanssa verenluovutuksessa voi käydä kolmen kuukauden välein. Suurin osa eläinsairaalan luovuttajista käy 2–3 kertaa vuodessa.

Kofi seuraa tarkasti, kun eläinlääkäri Saila Holopainen tutkii saman perheen Simba-kissaa. Petra Penttonen aikoo tuoda Simbankin luovuttamaan verta, jos se sen verinäytteet täyttävät luovuttajille asetetut kriteerit.

Tällä kertaa Penttosella on mukanaan myös maine coon -rotuinen Simba-kissa. Simba läpäisi eläinlääkärintarkastuksen ja nyt odotellaan vielä pari viikkoa verinäytteiden tuloksia. Jos niissä on kaikki kunnossa, Penttonen alkaa käyttää myös Simbaa veripankissa luovuttajana.

”Kun kerran voin, niin miksi en auttaisi. Aika vähällä saan hyvän mielen itselle. Uskon myös siihen, että hyvä tulee takaisin. Kun autan, niin minuakin autetaan.”

Monen verenluovuttajakoiran omistajan motiivi on auttamisesta saatava hyvä mieli, mutta käytännön hyötyäkin verenluovutuksesta on on. Eläinlääkäri tutkii luovuttajaeläimen jokaisella käynnillä. Lisäksi koira saa suositellut rokotukset ja punkkilääkkeet sairaalasta.

Kiitokseksi luovutuksesta saa vielä muutaman kilon säkin koiranruokaa ja koiran ensiapulaukun. Nämä Penttonen aikoo tällä kertaa lahjoittaa eteenpäin Ukrainan sodan takia apua tarvitseville koirille.