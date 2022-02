Jalkakäytävälle pysäköidyt autot ovat estäneet muun muassa pyörätuolin työntämisen Ruskeasuon Tenholantiellä.

Ruskeasuon Tenholantiellä on pysäköity autoja jalkakäytävälle.

Helsingin Ruskeasuon Tenholantien holtiton pysäköinti harmittaa paikallisia asukkaita.

Liisa Blubaum ihmetteli Facebookin Ruskeasuo-ryhmässä 14. helmikuuta sitä, että Tenholantiellä sairaala Ortonin vieressä on pysäköitynä autoja jalkakäytävälle.

Blubaum kertoi, kuinka pyörätuolia työntänyt hoiva-avustaja oli joutunut vaikeuksiin jalkakäytävälle olleiden autojen vuoksi. Parkkeeratut autot olivat estäneet pyörätuolin työntämisen ja hoiva-avustaja oli joutunut jatkamaan työntämistä ajoradalla.

HS:lle Blubaum kertoi autojen olevan jatkuvasti Tenholantiellä pysäköitynä jalkakäytävälle.

”Soitin asiasta pysäköinninvalvontaan. Sieltä luvattiin, että he käyvät paikalla ja tiistai-iltana paikka oli tyhjä autoista. Mutta heti keskiviikkona ja torstaina jalkakäytävällä oli jälleen pysäköitynä koko päiväksi ainakin kolme autoa”, Blubaum kertoi viestissä torstaina 17. helmikuuta

Helsingin kaupungin pysäköinninvalvonta on käynyt säännöllisesti tarkastamassa pysäköintiä Tenholantiellä.

”Viimeisen kahden viikon aikana Tenholantiellä on annettu 40 virhemaksua jalkakäytävällä pysäköinnistä. Valvonnalle on selvästi ollut tarvetta. Lumitilanne on voinut aiheuttaa jalkakäytävälle pysäköintiä, mutta se ei tietenkään oikeuta väärin pysäköintiin”, Helsingin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila totesi torstaina HS:lle.

