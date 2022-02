Jos helsinkiläiset neliveto- ja kaksivetokuski menevät huoltoasemalle kahville ja käyvät läpi vetotapojensa plussia ja miinuksia, nelivetokuskin tyytyväinen hymy voi hyytyä.

Helsingissä taka- tai etuvetoisen auton omistaja katsoo nyt kateellisena, kun nelivedolla ajava kuski peruuttaa lumivallin yli taskuparkkiin.

Neliveto on liukkailla ja lumisilla keleillä ylivoimainen: kun kaikki pyörät vetävät, autolla pääsee paljon paremmin pahoihin paikkoihin kuin etu- ja takavedolla.

Tänä ja viime talvena pääkaupunkiseudulla on ollut paljon lunta, joten nelivetokuskit ovat saaneet hymistellä tyytyväisinä.

Mutta kuka nauraa viimeisenä? Onko nelivedossa kaupunkiolosuhteissa oikeasti mitään järkeä?

Lue lisää: Helsingin lumikaaos hidastaa liikkumista – Joukko­liikenteessä käytössä poikkeusaikataulut

Jos helsinkiläiset neliveto- ja kaksivetokuski menevät Tullinpuomin Shellille kahville ja käyvät läpi vetotapojensa plussia ja miinuksia, nelivetokuskin tyytyväinen hymy voi hyytyä.

Hän on maksanut automerkistä ja -mallista riippuen vetotavastaan noin 2 000–5 000 euroa ylimääräistä verrattuna kaksivetoon.

Suurella todennäköisyydellä hänen autonsa kuluttaa etu- ja takavetoista enemmän polttoainetta. Lisäksi hän kärsii korkeammista huolto- ja korjauskustannuksista.

Ja vaikka tänä ja viime talvena on ollut paljon lunta, montako näitä talvia tulee olemaan tulevaisuudessa? Ilmastonmuutos kurittaa Suomea vuosi vuodelta enemmän, ja etenkin eteläisemmässä Suomessa tullaan näkemään paljon enemmän sulia talvia kuin lumisia talvia.

Eikö neliveto Helsingissä siis ole vähän sama asia kuin jos kävelisi kadulla moottoripyöräkypärä päässään: hätävarjelun liioittelua.

Valmistajilla on erilaisia termejä ilmoittaa autonsa vetotavasta. Tässä Mercedes-Benzin sähkömaasturi EQC 400, jossa nelivedosta viestii ”4Matic”

Oli nelivedossa järkeä eli ei, sellaista vetotapaa autonostajat haluavat yhä enemmän.

Vuonna 2018 nelivetoautojen osuus uusista myydyistä autoista oli yli 20 prosenttia, kun vuonna 2008 prosenttiosuus oli juuri ja juuri 10 prosenttia.

Koska neliveto on kalliimpi, autonvalmistajat myyvät sellaisia mielellään. Esimerkiksi BMW on tehnyt Suomessa hartiavoimin töitä lanseeratessaan neliveto- eli xDrive-mallistoaan. Ilta-Sanomien mukaan kampanjoiden aikaan yli 50 prosenttia myydyistä BMW-autoista oli nelivetoja.

Nelivetojen suosioon on voinut vaikuttaa katumaasturitrendi: yhä suurempi osa myydyistä autoista on maasturimaisia ja sellaiseen autoon voi tuntua fiksulta ottaa neliveto.

Myös suomalaisten innostus kuljettaa tavaraa peräkärryissä voi vaikuttaa nelivedon suosioon, sillä nelivedossa on usein vastaavaa kaksivetoista suurempi sallittu perävaunumassa.

Moni taksi suosii takavetoista autoa, koska sitä voi väitetysti pyöritellä helpommin ahtaissa paikoissa.

Vaikka nelivetojen myynti kasvaa, etuvetoinen auto on edelleen selkeästi suosituin, myös paljon suositumpi kuin takavetoinen auto.

Etuvedon suosio johtuu pääosin siitä, että niitä on tarjolla takavetoisia malleja enemmän. Ne ovat myös takavetoa halvempia.

Takavetoisen auton ostavat usein ihmiset, jotka arvostavat nimenomaan takavedon ajokokemusta. Taksikuskit saattavat arvostaa takavedoissa myös sitä, että niissä on usein etuvetoa pienempi kääntöympyrä.

Takavetoon liitetään urheilullisuus ja dynaamisuus, ja vetotapakeskustelu saa joskus kulttimaisia piirteitä.

Vuonna 1997 julkistettu etuvetoinen Mercedes-Benz A -mallisto oli joidenkin mielestä pyhäinhäväistys. Vielä suurempi poru syntyi, kun ”dynaamisella” ajotuntumallaan kehuskeleva BMW esitteli vuonna 2014 etuvetoisen Active Tourer -mallistonsa.

Nyt vetotapojen suosio voi olla murroksessa, kertoo Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

”Sähköautojen myötä vaikuttaisi siltä, että takaveto on taas yleistymässä. Tähän lienee syynä, että painojakauman ja ajodynamiikan kannalta kaksivetoisesta sähköautosta on fiksua tehdä takavetoinen auto. Myös nelivetoisia sähköautomalleja on tarjolla paljon.”

Mitsubishin L200 pickupissa nelivedon suorituskykyä voi tarkkailla myös suoraan kojelaudan näytöltä.

Teppo Vesalainen näkee nelivedossa monia hyviä puolia.

”Lumessa se lähtee liikkeelle ja etenee paljon kaksivetoista paremmin. Huonosti auratut ja auraamattomat tiet taittuvat nelivetoautolla varmemmin. Ongelma korostuu, jos ajoreitillä on jyrkkiä mäkiä. Esimerkiksi kotitalon sijainti jyrkän mäen päällä tai alla on jo hyvä peruste nelivedon hankinnalle myös taajamassa. Lisäksi pysäköintipaikka löytyy nelivedolla lumikaaoksen keskeltä kaksivetoautoa helpommin.”

Nelivedon kaverina on hyvä olla maavaraa, sillä vaikka kaikki pyörät vetävät, auto voi jäädä ”mahastaan” kiinni. Etupuskurin ei myöskään ole hyvä toimia lumiaurana.

Neliveto voi aiheuttaa myös valheellisen varmuuden tunnun siitä, että tällä kyllä pääsee, Vesalainen kertoo.

”Raja tulee vastaan nelivedollakin. Sen saa ajettua kiinni huomattavasti pahempaan paikkaan kuin vastaavan kaksivetoisen auton.”

Turvallisuudentunne voi olla kovemmissa nopeuksissa fataalia.

Tekniikan Maailma uutisoi vuonna 2017 Ruotsalainen vakuutusyhtiö Folksamin selvityksestä.

Tutkimuksen mukaan nelivetoisten autojen henkilövahinkoihin johtavat onnettomuudet lisääntyivät liukkaissa ja lumisissa olosuhteissa 30 prosenttia. Nelivetoisten autojen törmäysnopeus oli kymmenen prosenttia suurempi kuin etuvetoisilla autoilla.

Tilastot saattavat selittyä osittain sillä, että nelivedolla ajava voi yllättyä tien liukkaudesta eri tavalla kuin sutivalla etu- tai takavetoisella ajava, koska nelivedolla liukkaus ei lähdössä ja kiihdytyksissä tunnu.

Kaarteessa neliveto ei kuitenkaan auta, jos sinne ajetaan liian kovaa.

”Nelivedon jarrutusmatkalla ei ole eroa vastaavalla alustalla ja rengastuksella varustettuun kaksivetoautoon.”

Onko nelivedossa siis järkeä kaupunkiolosuhteissa? Siitä ei pysty kategorisesti linjaamaan oikein mitään.

”Jokaisen autonostajan kannattaa miettiä käyttötarvettaan ja koeajaa erilaisia vaihtoehtoja juuri sellaisissa olosuhteissa kuin autoa tulee käyttämään. Näin tulee tehtyä itselle varmasti parhaiten soveltuva valinta.”

Neliveto- ja kaksivetokuskin taistelu vetotapojen järkevyydestä Tullinpuomin Shellillä siis jatkuu.