Jätkäsaarelaisen Satu Heikinheimon liikuntarajoitteisen tyttären sähköpyörätuoli varastettiin vaunuvarastosta. Aiheesta tehty somepostaus kirvoitti tuhansien jakojen lisäksi empatiaa ja avuntarjouksia

Jätkäsaaressa asuvaa Satu Heikinheimoa ja hänen liikuntarajoitteista tytärtään odotti pari viikkoa sitten ikävä yllätys, kun lapsen sähkökäyttöinen pyörätuoli oli kadonnut taloyhtiön vaunuvarastosta.

Kun lähiympäristön etsinnän jälkeen pyörätuolia ei löytynyt, Heikinheimo kääntyi sosiaalisen median puoleen.

Hän julkaisi seuraavana päivänä 10. helmikuuta henkilökohtaisella Facebook-tilillään ilmoituksen varastetusta pyörätuolista ja pyysi siitä havaintoja. Julkaisu keräsi nopeasti yli 5 000 jakoa ja lukuisia myötätuntoisia kommentteja.

”Ihmiset laittoivat aika paljon viestejä, että he haluaisivat auttaa. Laitoin myös Tori.fi -palveluun hakuvahdin siltä varalta, että joku alkaisi sitä siellä myymään.”

Hän kertoo saaneensa vastaavista pyörätuoleista tehtyjen havaintojen ja myötätunnon lisäksi konkreettisempiakin avuntarjouksia.

”Joku halusi laittaa postissa tulemaan jonkun gps-paikantimen. Mietittiin, että seuraavaan pyörätuoliin täytyy hommata jokin laite, että tietää, missä se menee.”

Vaunuvarastossa ei ollut Heikinheimon mukaan ollut murron jälkiä, joten oletetun varkaan on täytynyt hänen arvionsa mukaan päästä sisälle avaimella tai jonkin muun vanavedessä.

Rikosilmoitus tehtiin Heikinheimon mukaan seuraavana viikonloppuna, mutta sähköpyörätuoli on edelleen kateissa.

Pyörätuoli on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskuksen omaisuutta. Uuden pyörätuolin saamisessa kestää Heikinheimon arvion mukaan joitain kuukausia.

Sillä välin hänen liikuntarajoitteinen 7-vuotias tyttärensä joutuu tyytymään perinteiseen pyörätuoliin, joka vaatii toisen ihmisen työntöapua.

”Sähköpyörätuoli antaa vapautta ja itsenäisyyttä. On se ikävää ajatella, että ollaan taas siinä pyörätuolin työntämismoodissa.”

Asiassa voi kuitenkin olla Heikinheimon mukaan mahdollinen hopeareunus.

”Ainut asia, mitä tässä voi toivoa, on se, että se olisi mennyt ihmiselle, joka sitä oikeasti tarvitsee.”

Hän kertoo, että Jätkäsaaressa varastetaan paljon polkupyöriä, mutta pyörätuolien tai vastaavien apuvälineiden varastaminen on hänen mukaansa todella harvinaista.

”Jos se nyt on Suomen rajojen sisäpuolella, niin se on kyllä todella röyhkeää, koska apuvälineitä Suomessa kyllä saa, jos on niille on tarvetta. Jos se on lähtenyt jonnekin rajojen ulkopuolelle, niin onhan monia maita, missä on mahdottomuus saada tuollaisia apuvälineitä.”

