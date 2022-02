Teboilin eteen kuollut susi harhaili hyvin harvinaista reittiä Helsingissä: ”Meillä ei ole varmaa tietoa, mistä susi on alueelle saapunut”

Susi liikkui tiistaina muun muassa Pitäjänmäellä, Pirkkolassa ja Valimossa.

Poliisi lopetti tiistaina liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen suden Pakilan Teboilin kohdalla.

Se, että susi päätyi huoltoaseman liepeille ja ylipäätään asutuksen keskelle pääkaupungissa, on Helsingin riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaajan Laura Siron mukaan erittäin harvinaista.

Poliisi oli tiistaina yhteydessä riistanhoitoyhdistykseen siltä varalta, että yhdistyksen asiantuntemusta olisi tarvittu suden jäljittämisessä tai karkottamisessa. Poliisi seurasi suden liikkumista ja tiedotti sen reitistä yhdistyksen päivystäjälle.

Ensimmäinen poliisin tietoon tullut näköhavainto sudesta tehtiin tiistaina Pitäjänmäellä.

Sen lisäksi susi havaittiin muun muassa Valimossa, Pajamäessä ja Pirkkolassa ennen kuin sen matka jatkui Kehä I:lle, jossa se jäi auton alle.

”Päivystäjämme nouti suden Teboilin luota ja toimitti ruokavirastoon tutkittavaksi”, Laura Siro kertoo.

Keskiviikkona ruokavirasto lähetti suden tutkittavaksi Ouluun. Ruokavirasto tutkii villieläimet Oulun toimipaikassa.

Susista tehdään pääkaupunkiseudulla vuosittain havaintoja, mutta Pohjois-Helsingistä Siro ei muista lähivuosilta yhtään varmennettua susihavaintoa.

”Meillä ei ole varmaa tietoa, mistä susi on alueelle saapunut ja mihin se on ollut matkalla. Pääkaupunkiseudulla susista on tehty yleisimmin havaintoja Espoossa Nuuksion seudulla.”

Vuoden 2021 huhtikuussa Espooseen päätynyt susi löysi tien asutuksen keskeltä väljemmille metsästysmaille.

Tiistaina liikkuneen suden sukupuolesta ei ole vielä tietoa eikä siitä, onko se jättänyt laumansa ja jos, niin missä.

Nuoret urokset juoksevat keväisin yksin ja etsivät reviirejään, koska ne hätistellään ulos laumoistaan. Se taas johtuu siitä, etteivät sudet lisäänny sukulaistensa kanssa.

”Yleensä nuoret yksilöt lähtevät laumasta lopputalven tai alkukevään aikana. Osa palaa myöhemmin laumaansa takaisin", Siro sanoo.