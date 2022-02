Helsingin yliopiston entinen rehtori Jari Niemelä jäi terveyssyiden vuoksi sivuun. Uusi rehtori on Sari Lindblom.

Sari Lindblom on nimitetty Helsingin yliopiston rehtoriksi.

Helsingin yliopiston hallitus nimitti FT, yliopistopedagogiikan professori Sari Lindblomin yliopiston rehtoriksi rehtoraatin kauden loppuun 31. heinäkuuta 2023 asti.

Lindblom on toiminut vuoden 2017 helmikuusta asti opetuksesta vastaavana vararehtorina ja rehtorin sijaisena. Hän on hoitanut rehtorin tehtävää Jari Niemelän sairauslomien ajan vuosina 2020–2022.

Niemelä jätti tehtävänsä lopullisesti helmikuun alussa terveyssyistä. Käytännössä yliopistopäättäjillä oli kaksi vaihtoehtoa: joko järjestää heti uusi avoin rehtorinvaali tai päättää, että Lindblom jatkaa Niemelän kauden loppuun. Nyt päädyttiin jälkimmäiseen.

Lindblom on toiminut Yliopistopedagogiikan keskus (HYPE) johtajana 2004–2017. Lisäksi hän on toiminut 2014–2016 käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta ja tohtorikoulutuksesta vastaavana varadekaanina ja vuosina 2007–2015 kasvatustieteen ja käyttäytymistieteiden laitoksen tutkimusvarajohtajana.

”Sari Lindblom on toiminut rehtorin tehtävässä lähes koko haastavan korona-ajan ja luotsannut yliopistoyhteisön menestyksekkäästi läpi tämän vaikean vaiheen. Sarilla on pitkä johtajakokemus vaativissa tehtävissä, ja hän on lisäksi kansainvälisesti hyvin verkostoitunut. Olen myös tyytyväinen siihen, että Helsingin yliopiston rehtoriksi valittiin nainen, nyt ensimmäistä kertaa”, kertoo yliopiston hallituksen puheenjohtaja Niklas Bruun tiedotteessa.

Bruun nostaa nimityksessä esiin myös yliopiston toiminnan jatkuvuuden.

”Halusimme välttää tilanteen, jossa koko rehtoraatti tänäkin vuonna toimisi lyhytaikaisten sijaisuuksien varassa. Olemme eläneet pitkään epävarmuudessa pandemian keskellä ja haluamme taata yliopistoyhteisön toiminnan jatkuvuuden ja yliopiston sujuvan siirtymisen normaalimpaan arkeen.”

Rehtorinimityksen myötä ja vararehtori Paula Eerolan siirtyessä Suomen Akatemian pääjohtajaksi yliopiston rehtoraattia täydennetään kahdella uudella vararehtorilla.

Vararehtoreiksi nimitettiin 1.3.2022 alkaen FT, laskennallisen materiaalifysiikan professori Kai Nordlund ja FT, farmasian teknologian professori Jouni Hirvonen. Rehtorin sijaiseksi nimitettiin rehtoraatissa jatkava FT, kansatieteen professori Hanna Snellman. Rehtoraatissa jatkaa myös LT, patologian professori Tom Böhling.