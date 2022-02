Helsingissä auton alle jääneen ja sen jälkeen lopetetun suden sukupuoli ja ikä ovat nyt selvillä.

Poliisin tiistaina Helsingissä lopettama susi on nyt tutkittu Ruokaviraston Oulun toimipisteessä.

Susi liikkui ainakin Pitäjänmäellä, Valimossa, Pajamäessä ja Pirkkolassa ennen kuin se jäi auton alle Pakilan Teboilin kohdalla.

Eläinlääkäri, erikoistutkija Minna Nylund kertoo, että susi oli nuori uros, joka painoi 38 kiloa.

Susi lähetettiin Ruokaviraston Viikin toimipisteestä Ouluun tavarataksilla. Jos se olisi painanut korkeintaan 35 kiloa, se olisi lähetetty Ouluun Matkahuollon pakettina bussilla.

Susi oli ennen loukkaantumistaan ollut hyvässä kunnossa.

”Suden lihaskunto oli hyvä, ja sillä oli rasvavarantojakin normaalisti. Sillä ei ollut kolarivammojen lisäksi merkkejä mistään sairaudesta”, Nylund kertoo.

Suden vasemmassa reidessä oli verenvuotoja ja lantiossa murtumia ja verenvuotoja. Myös kaularangassa oli tuore vamma ja verenvuotoja. Suden kaulanikamassa oli pieni murtuma. Päässä oli ampumavamma.

Poliisi lopetti liikenneonnettomuudessa loukkaantuneen suden ampumalla.

”Susi oli armeliasta lopettaa, sillä sen vammat olivat vakavia. Suden lantio oli murtunut niin pahoin, ettei se olisi päässyt liikkumaan ainakaan kovin pitkälle. Ei se missään nimessä ainakaan yksin, ilman lauman apua, olisi selvinnyt", Nylund sanoo.

Olisiko susi voitu pelastaa leikkauksella?

”Kaikkihan voi toki olla mahdollista, mutta kyseessä olisi ollut iso ja hankala leikkaus. Paraneminen olisi kestänyt kauan. Varmasti sudelle olisi myös tullut kauhea pelko siitä, että se on ihmisten ympäröimänä, eikä sillä ole mahdollisuutta paeta.”

Susi tutkitaan vielä raivotaudin, hirviekinokokki- ja trikinellaloisten varalta.

"Tunnen aina surua, kun terveelle villieläimelle käy näin. Ei tämä työ niin paatuneeksi minua ole tehnyt”, Nylund sanoo.

Erityisen pahalta Nylundista tuntuu, jos hänen pöydälleen päätyy tutkittavaksi villieläimiä, joita ihminen on tahallaan vahingoittanut. Sellaista sattuu vuosittain muutaman kerran. Erityisesti siilejä on saatettu potkia, tai niitä on ammuttu nuolilla.

”Siilit ovat alttiita kidutukselle, koska ne ovat niin hitaita ja menevät puolustautuessaan kerällä. Läheskään kaikki tapaukset eivät tule meille tutkittavaksi.”

Jos löytää kuolleen villieläimen, jonka kuolinsyy on epäselvä, kannattaa olla yhteydessä Ruokavirastoon.

Esimerkiksi usean linnun löytäminen kuolleena voi olla merkki lintuinfluenssasta. Tällaiset havainnot tulee ilmoittaa kunnaneläinlääkärille tai aluehallintoviraston läänineläinlääkärille.

Ruokaviraston sivuilla on lomake, jolla havainnot kuolleista villieläimistä voi ilmoittaa.

”Seuraamme sitä koko ajan ja otamme yhteyttä, jos asiaa on syytä selvittää. Selvitämme myös, miten eläin saataisiin tutkittavaksemme. Kuljetusapua voi pyytää myös paikallisilta riistanhoitoyhdistyksiltä.”

Pilaantuneita ja eläinten syömiä raatoja ei kannata lähettää tutkimuksiin, ellei siihen ole erityisiä syitä, esimerkiksi rikosepäily.

Ruokaviraston sivuilta saa tietoa lähetysohjeista ja villieläimissä mahdollisesti pesivistä taudeista.

