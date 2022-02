Jäisillä ja kuoppaisilla ei kannata ajaa yhtä nopeasti kuin tavallisesti, muistuttaa Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen.

Autotiet ovat runsaan lumentulon ja lämpötilan vaihtelun takia monin paikoin huonossa kunnossa Helsingin seudulla. Teillä on paljon muhkuraista jäätä, jonka päällä ajaessa ajoneuvo tärisee.

Teillä on myös jään muodostamia syviä uria, veden peittämää hyvin liukasta jäätä, lumisohjoa ja routakuoppia.

Mitä autoilijan pitää ottaa huomioon, kun ajaa tällaisilla teillä? Kysyimme vinkit Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalaiselta.

Tarkasta rengaspaineet

”Olennaista on huolehtia oikeista rengaspaineista. Talvirenkaiden paineiden on syytä olla 0,2 baria korkeammat kuin mitä valmistaja on ilmoittanut”, muistuttaa Vesalainen.

Kun rengaspaineet ovat kohdillaan, se suojaa myös auton vanteita.

”Vanteet ovat kovilla terävien poikittaisten jääpolanteiden ja routakuoppien kohdalla. Kun lämpötilat ovat sahanneet plussalta pakkaselle, monilla teillä on aika pahoja routakuoppia, hirveitä kraatereita tien pinnassa.”

Pääkaupunkiseudulla esimerkiksi Kehä III:sta ajaneet ovat huomanneet lukuisia kuoppia, joiden kohdalla on pakko hidastaa vauhtia.

On talviloma-aika ja moni auto pakataan nyt täyteen ihmisiä ja tavaraa. ”Tällöin pitäisi käyttää paineita, jotka valmistaja on määritellyt suuremmalle kuormalle.”

Keskity ajamiseen ja katso kauas

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen muistuttaa, että näin hankalissa oloissa on tärkeää pitää ajatus ja huomio koko ajan ajamisessa. ”Keskity olennaiseen, suuntaa katse kauas ja tarkkaile tien pintaa”, hän toteaa.

Vaaranpaikkoja pystyy ennakoimaan paremmin, kun katsoo ajoväylää vähän auton keulaa pidemmälle

”Tällöin huomaa, mistä kohtaa autoa kannattaa viedä, ettei osu niihin routakraatereihin. Tietyissä rajoissa ajolinjaa pystyy valikoimaan.”

Jos osuu syvään kuoppaan, voi tulla rengasrikko. Vanteet, auton alustan nivelet tai tukivarret voivat myös hajota.

”Jos ihan viime hetkellä tehdään väistöliike, käy helposti niin, että rengas ajautuu sohjon päälle ja sohjo lähtee viemään autoa. Tällöin usein menetetään auton hallinta ja suistutaan tieltä tai törmätään vastaantulijaan.”

Aja hiljempaa

Tiellä ei ole pakko ajaa suurinta sallittua nopeutta.

”Kun tuntuu siltä, että paikat putoaa hampaista, se rasittaa silloin myös auton niveliä, puslia ja iskunvaimentimia”, Vesalainen toteaa.

”Tällöin on vain pudotettava nopeutta, vaikka olisi kuinka tuttu tie ja tuttu paikka, jossa on tottunut ajamaan tietyllä nopeudella. Kyllä se vaan fakta on, että tilannenopeus on valittava vallitsevien olosuhteiden mukaan. Tällaisilla keleillä se tarkoittaa sitä, että joudumme ajamaan huomattavasti hitaammin kuin suurinta sallittua nopeutta.”

Vesalainen muistuttaa myös turvavälistä. Se vähentää peräänajon riskiä ja lisää kuljettajan mahdollisuuksia reagoida tien huonoihin kohtiin.

”Suosittelen kaikille neljän sekunnin turvaväliä. Se toimii kaikissa nopeuksissa ja on helppo laskea näin: kun edellä ajava ohittaa jonkun kiintopisteen, ala laskemaan rauhallisesti neljään. Ajoetäisyytesi on sopiva, kun ajat samaan kohtaan aikaisintaan nelosen kohdalla.”

Kitkarenkailla tarkkana vesijäällä

Kitkarengas pitää hyvin lumella ja pakkasjäällä. ”Mutta nyt on monin paikoin niin sanottua vesijäätä, mikä on äärettömän liukasta. Siinä pitää kaikkien autoilijoiden olla tosi tarkkana, mutta erityisen tarkkana kitkarenkailla ajaessa”, Autoliiton koulutuspäällikkö huomauttaa.

Kuuntele auton ääniä

Joskus tärinässä saattaa muovinen puskuri irrota kiinnikkeestään tai tulla muita vikoja.

Autoa kannattaakin aina ajaessa kuunnella. Jos siitä alkaa kuulua epätavanomaista helinää, sirinää tai kolinaa, syy täytyy selvittää.

”Kyllähän oman auton äänimaailman oppii. Jos omasta autosta kuuluu sellainen ääni, mitä ei ole aiemmin kuulunut eikä kyse ole ovilokerossa heiluvasta skrabasta [jääraappa] tai vastaavasta, niin asia kannattaa selvittää ja varata aika korjaamolta.”

Näin siksi, että pieni vika saattaa johtaa suurempaan.

”Jos joku nivel tai pusla alkaa olla väljä, se usein poikii lisää ongelmia, jos sitä ei korjauta ajoissa. Esimerkiksi renkaat voivat alkaa kuulua epätasaisesti ja kuluja tulee lisää.”

Vikoja ei kannata kerätä autoon. Ihannetilanne on se, että auto olisi aina sellaisessa kunnossa, että se menisi koska vaan katsastuksesta läpi.