”Suksin tukea Ukrainalle”, kirjoitti toimittaja ja tietokirjailija Axa Sorjanen Facebookiin viikonloppuna.

Sorjanen tunnetaan innokkaana hiihdon harrastajana, joka on järjestänyt myös hiihdon opetustunteja.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ahdistaa monia, ja ihmisillä on halu auttaa. Sorjanen halusi omalla esimerkillään näyttää, että tässä tilanteessa auttaa voi hyvin monella tavalla. Auttamisen voi kytkeä johonkin sellaiseen, mistä pitää tai minkä osaa.

”Auttamisen ei tarvitse olla aina peiton virkkaamista. Nimittäin minun virkkaamaa peittoa ei käyttäisi kukaan”, Sorjanen sanoo.

Mutta hän osaa hiihtää, ja häneltä kysytään paljon lajin opetusta. Siksi Sorjanen päätti, että yhdistää rakkaan lajin ja auttamisen.

Sorjanen antaa maaliskuussa hiihtotunteja aikataulujensa puitteissa ja etukäteisvarauksesta Unicefin tai SPR:n Ukraina-keräyksiin osallistuneille.

”Tajusin, että voin näin kerätä paljon suuremman summan kuin mitä voisin tilisiirtona yksin lahjoittaa”, Sorjanen toteaa.

”Toivottavasti tämä rohkaisee muitakin miettimään erilaisia tapoja osallistua auttamaan.”

Hän järjestää hiihdonopetustunnit Helsingin Paloheinässä.

”Useita tunteja on jo sovittuna ja kyselyitä on tullut paljon. Ainakin yksi kuoro on osallistumassa.”

Sorjanen ei halua hiihtokoululaisilta rahoja omalle tililleen, vaan haluaa nähdä osallistujilta kuitin lahjoituksesta.