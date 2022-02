Helsinkiläinen Risto Karmavuo kannustaa koiranomistajia piipahtamaan lemmikkinsä kanssa päivittäin Tehtaankadulla ja jättämään kakkapussin portille.

Helsinkiläisen Risto Karmavuon idea jättää koirankakalta haiseva vastalause Venäjän suurlähetystöön herättää ihastusta sosiaalisessa mediassa.

Karmavuo ehdotti Ullanlinna/Eira & Punavuori -kierrättää Facebook-ryhmässä ihmisiä keräämään koiriensa jätökset normaalisti ja toimittamaan kakkapussin suurlähetystön piha-alueelle Helsingin Tehtaankadulle.

Tästä ryhmästä Karmavuon postaus poistettiin, mutta Punavuoren puskaradio -ryhmästä viesti lähti etenemään. Myös kirjailija Sofi Oksanen jakoi sen somessa.

Risto Karmavuo lenkittää kääpiösnautseriaan Miloa päivittäin Venäjän suurlähetystön liepeillä Tehtaankadulla.

Perjantain koiralenkillä hän sai idean, miten pieni ihminen ja pieni koira voisivat yhdessä kantaa kortensa kekoon ja vastustaa Venäjän väkivaltaisia toimia väkivallattomasti.

Karmavuo keräsi Milon kakan normaalisti pussiin, mutta sen sijaan että olisi heittänyt sen roskikseen, hän heitti pussin aidan yli Venäjän suurlähetystön pihalle.

Teko tuntui niin hyvältä, että hän päätti jakaa ideansa muillekin.

Milolta kertyy kerralla noin desin verran vastalausetta.

”Kyllä tälläkin tavalla ihmisten lämmin viesti Venäjälle varmasti menee perille. Pussin voi ujuttaa pihalle myös metalliaidan raosta, tai sen voi jättää portin eteen”, Karmavuo vinkkaa.

Suurlähetystön piha on Venäjän valtion aluetta. Eikö Karmavuota pelota Venäjän mahdolliset vastatoimet?

”Täytyy sanoa, ettei pelota. Jos ukrainalaiset uskaltavat puolustaa maataan Venäjän hyökkäykseltä, minä uskallan heittää kakkapussin aidan yli. Tämä teko ei kuitenkaan vahingoita ketään fyysisesti.”

Risto Karmavuo on huomannut kakkalenkeillään, että helsinkiläiset koiranomistajat ovat ottaneet ideasta kopin. Lähetystön pihalle on kertynyt pussi poikineen, ja portin pielessäkin niitä jo on.

Ainakaan vielä lähetystön pihalle ei ole ilmaantunut kakkavahtia. Karmavuo ei ole koskaan nähnyt pihalla ketään.

”Lähetystö vaikuttaa bunkkerilta, ja piha-alue on jumalattoman suuri.”

Risto Karmavuo aikoo jatkaa mielenilmaustaan niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainaa vastaan jatkuu, ja hän tukee ukrainalaisia myös lahjoittamalla heille rahaa Unicefin kautta.

