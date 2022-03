”Summa on poikkeuksellinen” – Venäjän hyökkäys herätti suomalaisissa ennen­näkemättömän auttamis­halun, hätäapu­keräyksiin tullut jo miljoonia euroja

Venäjän hyökkäys on saanut suomalaiset auttamaan ennennäkemättömällä tavalla. ”Koskaan aiemmin ei hätä­apu­keräykseen ole tullut näin paljon rahaa näin nopeasti. Summa on poikkeuksellinen”, kertoo Unicefin viestinnän asiantuntija Terhi Bruun.

Jotain on pakko tehdä. Näin ajatteli inkoolainen maanviljelijä Karl Åberg Venäjän hyökättyä Ukrainaan viime viikolla.

Hänen tilallaan on ollut kausityöntekijöitä Ukrainasta jo vuodesta 2008. Heitä on ollut yhteensä satoja.

Perjantaiaamuna Åberg julkaisi Facebookissa kirjoituksen, jossa hän kutsui kaikki hänelle työskennelleet ukrainalaiset ja heidän perheensä maatilalleen. Paikkoja on yhteensä 64 henkilölle. Asiasta kertoi ensimmäisenä Svenska Yle.

Åberg kertoo Helsingin Sanomille, ettei hän ole aiemmin ollut sellainen ihminen, joka ryhtyisi tällä tavalla auttamaan. Nyt hänestä kuitenkin tuntui, ettei hänellä ollut vaihtoehtoja.

”Olen oikein yrittänyt analysoida tätä ja paras tapa kuvailla sitä on, että olen poissa tolaltani. Tämä mikä tapahtuu on suuri vääryys. Kun on sellaisesta kyse, ei voi jäädä neutraaliksi. Minun on pakko tehdä sen minkä voin.”

Åbergin maatilalla on puitteet 64 ihmisille.

Åberg ei ole ainut, jonka auttamishalun Ukrainan sota on herättänyt. Venäjän hyökkäys on saanut suomalaiset antamaan apua ennennäkemättömällä tavalla. Yksityisten keräysten ja aputempausten lisäksi rahalahjoituksia on annettu ennätyksellisen paljon myös perinteisille avustusjärjestöille.

Viikossa Suomen Punainen Risti (SPR) on kerännyt katastrofirahastoonsa 4,7 miljoonaa euroa. Kirkon Ulkomaanavussa arvellaan, että tämän viikon loppuun mennessä lahjoitusten määrä rikkoo kahden miljoonan rajan.

Unicef on kerännyt vajaassa viikossa yli neljä miljoonaa euroa.

”Koskaan aiemmin ei hätäapukeräykseen ole tullut näin paljon rahaa näin nopeasti. Summa on poikkeuksellinen”, kertoo Unicefin viestinnän asiantuntija Terhi Bruun.

Myös SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen sanoo, että lahjoitusaalto on ollut poikkeuksellisen suuri.

”Olen ollut SPR:llä töissä 21 vuotta, ja sotakeräyksistä tämä on selkeästi isoin.”

Korhonen muistaa työssäoloajaltaan vain yhden toisen tapauksen, jolloin suomalaisten auttamishalu on ollut yhtä suurta.

”Vuoden 2004 tsunami Thaimaassa.”

”Tämä mikä tapahtuu on suuri vääryys. Kun on sellaisesta kyse, ei voi jäädä neutraaliksi”, Karl Åberg kommentoi sotaa.

Avustusjärjestöt arvelevat, että suomalaisten suureen auttamishaluun vaikuttaa muun muassa kriisin läheisyys.

”Nyrkkisääntö on, että mitä lähempänä tapahtuma on omia rajoja, sitä suurempaa auttamishalu on”, Korhonen sanoo.

Bruun ja Korhonen arvelevat, että haluun auttaa vaikuttaa myös lasten ja perheiden hätä. Sosiaalisen median jatkuva uutisvirta tuo sodan lähemmäksi kuin aiemmin.

”Se, että perheiden hätä tulee melkein kotiovelle, koskettaa varmasti monia”, Bruun sanoo.

Kirkon Ulkomaanavun humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva uskoo, että suomalaisten auttamishaluun vaikuttaa myös historia.

”Monilla suomalaisilla on omakohtaisia kokemuksia Venäjän hyökkäyksestä. Tässä herää kiinnostus auttaa Venäjän toista naapurimaata, joka joutuu nyt vuorostaan hyökkäyksen kohteeksi.”

Myös Korhonen uskoo, että sodan muisto vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen.

”Sotapakolaisuus on suomalaisilla dna:ssa.”

Karl Åberg tuntee ukrainalaiset hyvin, sillä hänen tilallaan on ollut maasta kausityöntekijöitä jo yli vuosikymmenen ajan.

Kun Karl Åberg julkaisi Facebook-päivityksen sivuillaan, sai hän lukuisia yhteydenottoja ihmisiltä, jotka halusivat auttaa kausityöntekijöitä lahjoittamalla heille tavaroita.

”Jopa sellaiset ihmiset, jotka eivät varmastikaan ole ensimmäisinä lahjoittamassa esimerkiksi Unicefille, ovat ottaneet yhteyttä ja tarjonneet esimerkiksi leluja ja muita tarvikkeita”, sanoo Åberg.

Tällä hetkellä materiaaliselle avulle ei Åbergin mukaan ole tarvetta.

Myös avustusjärjestöt vastaanottavat mieluummin rahaa kuin tarvikkeita. Syy on sekä logistinen että käytännöllinen. Tavaroiden lajittelu vaatii paljon työvoimaa, ja osa kerätyistä tavaroista on paikallisille tarpeettomia.

”Ukrainaan on virrannut tosi paljon lahjoitustavaraa, ja kohta siellä on jäteongelma, jos siellä on tavaraa, jota ei tarvitakaan”, Eija Alajarva sanoo.

Avustusjärjestöt ostavat tarvikkeet mieluummin paikan päältä, jolloin avuntarvitsijoille saadaan oikeaa tavaraa, eikä sitä tarvitse kuljettaa pitkien matkojen päästä.

”Samalla tuemme paikallista elinkeinoelämää”, Alajarva sanoo.

Marko Korhonen kertoo sanoneensa monelle kysyjälle suoraan, että rahalahjoittaminen on nyt paras tapa auttaa. Jos kokee vapaaehtoistoiminnan paremmaksi tavaksi auttaa, niin Korhosen mukaan lipaskerääjiä tarvitaan aina.

”Ja jos käy niin, että Suomeen tulee paljon turvapaikanhakijoita, niin silloin tarjolle tulee paljon vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Silloin saatetaan tarvita myös tavarankeräystä.”

Ensimmäinen Karl Åbergin luokse turvaan saapuva kausityöntekijä on nuori nainen kahden tyttärensä kanssa. Hän saapuu näillä näkymin Suomeen torstai-iltana. Hänen lisäkseen Åberg tietää vain yhden toisen työntekijän, joka on varmasti tulossa.

”Suurin osa tästä porukasta on sanonut haluavansa toistaiseksi jäädä Ukrainaan. Heidän kotinsa ja koko heidän omaisuutensa on kuitenkin siellä ja he kokevat toistaiseksi olevansa turvassa maaseudulla. Mutta tilanne elää koko ajan.”

