Tässä jutussa Helsingin yliopiston uusi rehtori Sari Lindblom vastaa neljään ajankohtaiseen kysymykseen. Rehtoria pohdituttaa muun muassa Ukrainan tilanne ja koronapandemian jälkeinen aika.

Helsingin yliopiston uusi rehtori, Sari Lindblom, virallistettiin tehtäväänsä 23. helmikuuta. Tosin jo tätä ennen Lindblom on toiminut parin vuoden ajan rehtorina, kun hänen edeltäjänsä Jari Niemelä on ollut sairauslomalla.

Lindblomin rehtorikauden on määrä kestää 31. heinäkuuta 2023 asti.

Tässä jutussa tuore rehtori vastaa neljään ajankohtaiseen kysymykseen.

Helsingin yliopiston alkupisteen ajatellaan olevan Turun Kuninkaallisen Akatemian perustamisessa vuonna 1640. Sen jälkeen rehtoriksi on valittu 220 miestä, ja sinä olet nyt ensimmäinen nainen. Mitä ajatuksia tästä herää?

”Kun tässä on nyt tullut kauheasti viestejä lasikaton rikkomisesta, niin kyllähän minä olen tuntenut ylpeyttä. Onhan se hienoa olla rakkaan yliopiston ensimmäinen naisrehtori. Hienointa tässä on ollut se, että olen päässyt osoittamaan esimerkiksi opiskelijoille ja tohtoriopiskelijoilleni, että yliopistouralla on mahdollista edetä pitkällekin naisena.

Jo aiemmin agendani on ollut osoittaa, että on mahdollista saada samaan aikaan ura ja perhe. Minulla on kolme poikaa ja kaksi pojanpoikaa. Naimisissa olen ollut jo yli 40 vuotta.

Ja nyt samaan aikaan vieläpä Paula Eerola on aloittanut Suomen Akatemian historian ensimmäisenä naispääjohtajana. Se vasta on hienoa!”

Viime vuodet Suomen suurimman yliopiston vararehtorina, rehtorin sijaisena ja rehtorina eivät ole olleet aivan niitä helpoimpia. Matkalle on mahtunut edellisen rehtorin vaikea sairaus, kaiken mullistanut koronapandemia ja nyt vielä sota Euroopassa. Millaista aikaa tämä on sinulle ollut?

”Taisin vuoden 2020 lopussa ajatella, että näin hirveää vuotta ei ole koskaan ollut eikä tule. Enää en uskalla arvailla.

Nämä asiat ovat olleet sellaisia, jotka eivät ole minun tai meidän vika. Emme ole voineet vaikuttaa rehtorin sairastumiseen, koronaviruksen olemassaoloon tai Venäjän hyökkäykseen.

Mutta moniin asioihin on jo tottunut; sen huomaa esimerkiksi siinä, miten ihanaa onkaan nähdä kollegoita ja opiskelijoita, kun sellainen tilaisuus järjestyy.

Monta kertaa olen myös ajatellut, ettei minulla ole pöllömpi taustatutkinto. Olen koulutukseltani psykologi. Uskon ymmärtäväni hyvin ihmisten hyvinvointia ja kuormitusta. Ehkä siitä on ollut nyt apua, että ymmärrän miten ihmisiä voi auttaa.

Olen huomannut, miten valtavan suuri merkitys sanoilla on. Kun on etäpalavereissa vain tulitikkuaskin kokoisena ruutuna, ei jäljelle jää oikein muuta kuin sanojen voima.”

Pitkä etäopiskelujakso on aiheuttanut paljon epävarmuutta opiskelijoissa, ja sellaistakin on puhuttu, että laajojen kokonaisuuksien oppiminen on väistämättä kärsinyt. Mitä ajattelet nykyhetkestä yliopisto-oppimisen asiantuntijana?

”Laajemmin ajateltuna voisi sanoa, että joitakin kymmeniä vuosia sitten oli vielä ilmassa sellaista optimismia, että kyllähän ihminen voi multitaskata [tehdä montaa asiaa samaan aikaan]. Se ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

Etäopiskelutilanne on ollut siinä mielessä vaikea, että osalle etäopiskelu on sopinut erittäin hyvin ja toisille ei alkuunkaan. Se on huomattu esimerkiksi uutisissa: on ollut superväsyneitä opiskelijoita ja sitten supersuorittajia.

Nyt, kun palaamme normaaliin tai muutamme mitä tahansa, se tuntuu osasta helpotukselta ja osasta vaikealta. Nyt on se hetki, jolloin ei saa palata vanhaan, vaan pitää etsiä ne tavat, joilla tulevaisuudessa opetus järjestetään. Minulle erityisen tärkeää alkaa edistää opiskelijoiden hyvinvointia.

Maailmanmeno on kiihtynyt, ja myös teknologian tuomia häiriöitä on koko ajan enemmän. Etäopiskelussa tämä on korostunut entisestään. Se on ehdottomasti haaste, johon ensisijaisesti opiskelijoiden itsensä on reagoitava. On opittava löytämään ne keinot, joilla kukin pystyy opiskelemaan parhaiten.

Yliopistolla koulutamme edelleen asiantuntijoita, joille on tärkeää itse muistaa ja ymmärtää asiat. Ei riitä, että ne voi etsiä aina vaan netistä. Se on illuusio.”

Lue lisää: ”Olen menettänyt elämäni parhaat vuodet” – Loputon etätyöskentely ajoi ongelmiin ihmisryhmän, jonka kiusallisista kokemuksista puhutaan yllättävän vähän

Mikä on Helsingin yliopiston rooli, kun naapurimaamme Venäjä sotii Ukrainassa?

”Ensinnäkin minä en halua missään tapauksessa minkäänlaisia jännitteitä yliopistoomme Venäjän hyökkäyksen takia. Olemme 40 000 ihmisen yhteisö, jossa jokainen on arvokas.

Henkilökunnassamme työskentelee noin 90 venäläistä ja noin 20 ukrainalaista. Tämän lisäksi meillä on opiskelijoita molemmista maista. On tärkeää, että he voivat kaikki edelleen toimia vapaasti ilman mitään häirintää. Olemme kontaktoineet jo henkilökohtaisesti kaikki ukrainalaiset.

Tilanteesta Ukrainassa olemme tietysti kaikki pahoillamme ja järkyttyneitä. Yleensä otamme hyvin varovasti tällaisiin asioihin kantaa, mutta tässä asiassa olemme vahvasti tuominneet Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan – kuten kaikki muutkin.

Helsingin yliopiston rooli sodan alkuvaiheessa on ensisijaisesti tarjota asiantuntijoita median ja yhteiskunnan käyttöön. Olen kiitollisena seurannut, kuinka asiantuntijoitamme on näkynyt aamuvarhaisella televisiossa keskustelemassa.

Teemme myös yhteistyötä eurooppalaisten yliopistojen kanssa ja pyrimme tuomaan ihmisille tutkittua tietoa ja ymmärrystä tapahtumista.”