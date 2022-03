Helsinkiläisen seurakunnan rento sometyyli kerää runsaasti kiitosta. Tarkoitus humoristisella otteella on niin ilahduttaa kuin kaventaa kuilua ihmisen ja kirkon välillä.

Yleensä ihmisten mielikuva kirkosta on vakava, pyhä ja konservatiivinen. Harvemmin sitä kuvailisi adjektiivilla ”humoristinen”.

Helsingin Haagan seurakunta haastaa tätä perinteistä kuvaa kirkosta sosiaalisessa mediassa.

Vitsikkäät heitot ja hassut meemit sekä animaatiot ovat arkiruokaa seurakunnan Twitter-tilillä. Tilillä seurakunta ottaa usein kantaa arkisiin asioihin, kuten lumitöihin tai vaikkapa siihen kuuluuko ananas kirkkoon vai ei.

Tyylistä tykätään. Uusia seuraajia tulee jatkuvasti, ja tällä hetkellä heitä on jo lähemmäs 2300. Verrattuna moneen muuhun suomalaiseen seurakuntaan määrä on poikkeuksellisen suuri.

Kehujakin satelee. Niitä voi lukea esimerkiksi Twitterissä ihmisten julkaisuissa, mutta osa tulee palautteen muodossa suoraan seurakunnalle.

”Meille tulee paljon palautetta, ja se on melkein yksinomaan positiivista. Ihmiset ja Twitter-käyttäjät ovat ottaneet meidät hirveän ystävällisesti vastaan ja tuntuu, että he tykkäävät, että olemme siellä. On kiva olla siellä, kun viestit ovat tällaisia”, kertoo Haagan seurakunnan pappi Sami Lahtinen.

Lahtinen on yksi Twitter-tilin aktiivisia päivittäjiä.

”Olen ymmärtänyt palautteista, että moni kokee sen terapeuttisena, että kirkko toimii tällä tavalla. Varsinkin vähän vanhemmalla väellä on voinut olla erilaisia kokemuksia kirkosta.”

Twitter-tili on vielä melko nuori. Lahtinen muistelee, että se olisi avattu vuonna 2019.

”Ei lähdetty siitä, että mitä asiaa meillä on tai mitä meidän pitäisi sanoa, vaan ollaan enemmän pohdittu millainen paikka some on. Mietittiin myös, mitä some kaipaa ja mitä me voisimme sinne tuoda. Ei haluta raskauttaa ihmisten elämää, vaan huumori ja ilo on se juttu.”

Lahtinen itse vertaa somea siihen, että menisi paikallispubiin.

”Siellä ei ehkä kaikista aiheista kannata avata keskustelua. Sinne tullaan viihtymään ja hakemaan hyvää fiilistä.”

Huumori on Haagan seurakunnassa tärkeä asia myös siksi, että sen avulla ihmisille tulee Lahtisen mukaan olo, että he elävät kirkon kanssa samassa todellisuudessa.

”Kun nähdään samoja piirteitä ja koetaan tämä samalla tavalla, tulee kokemus, että kirkko elää samassa maailmassa.”

Yllätysmomentti tuo lisämausteensa huumorille.

”Kuva kirkostahan on vähän sellainen pönöttävä, juhlallinen ja arvokas. Se toimii meidän voimavarana”, Lahtinen sanoo.

Arkinenkin huumori tuntuu hauskemmalta, kun sitä esittää epätodennäköinen taho.

”Jos heittäisin omalta tililtä samoja juttuja, niin niitä ei pidettäisi yhtä hauskoina.”

Haagan seurakunta ei ole kuitenkaan ainut tai ensimmäinen huumoria somessa hyödyntävä perinteisempi taho. Esimerkiksi Helsingin kaupunkiympäristön Twitter-tilillä on totuttu näkemään humoristisia päivityksiä, kuten myös Verohallinnon somekanavissa.