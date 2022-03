Taina Vuorelalla on Kannel­mäessä pieni putiikki, jonne japanilaiset tulevat tyhjien matka­laukkujen kanssa suoraan lentoasemalta törsäämään

Kannelmäessä sijaitseva Muija-liike myy käytettyjä pohjoismaisia designesineitä erityisesti japanilaisille, kiinalaisille ja eteläkorealaisille.

Taina Vuorela myy Kannelmäessä käytettyjä pohjoismaisia design-tuotteita. Vuorelan kädessä on Kaj Franckin maljakko.

Tässä se on: japanilaisten designtietoisten pyhättö, jonne saavutaan tyhjien matkalaukkujen kanssa suoraan Helsinki–Vantaan lentoasemalta.

Olemme Helsingin Kannelmäessä, asuinalueen keskellä nököttävässä kivijalkaliikkeessä. Ympärillä on käytettyä taidelasia, posliinia, Aarikan koruja ja Marimekon vaatteita vuosikymmenten takaa.

Tätä kaikkea kaukana Aasiassa janotaan nyt kuumeisesti.

Putiikin keskellä seisoo yrittäjä Taina Vuorela. Tämä on hänen valtakuntansa.

Muija-liike sijaitsee Kannelmäessä.

Nuorena tyttönä Vuorela halusi vain lähteä ulkomaille.

Hän ei ehkä varsinaisesti vihannut Suomea ja kaikkea suomalaista, mutta ei oikein osannut kotimaista arvostaakaan – teini-iässä monelle nyt vain sattuu osumaan sellainen vaihe.

Joten kun mahdollisuus tuli, Vuorela lähti 1990-luvun alussa matkaoppaaksi maailmalle.

Toisinaan Vuorela vieraili Suomessa ja pistäytyi huutokaupoissa. Suomalainen muotoilu alkoi vähitellen kiinnostaa.

Kun Vuorela muutti takaisin Suomeen vuonna 2001, hän tarvitsi huonekaluja. Uutenakin olisi toki esineitä saanut, mutta vanha ja käytetty oli paljon kiinnostavampaa. Se oli myös kestäväksi todettua.

Vuorela alkoi törmätä kirpputoreilla, huutokaupoissa ja messuilla suomalaiseen designiin.

Hän luki kirjallisuutta aiheesta ja oppi tunnistamaan muun muassa Kupittaan Saven ja Riihimäen Lasin tuotokset. Suomalaisen Dora Jungin (1906–1980) tekstiilitaidetta hän ihaili valtavasti.

”Kun aloin oppia, näin herkkuja joka paikassa”, Vuorela kertoo.

Pian Vuorela oli poiminut design-herkkuja yli omien tarpeidensa. Ylimääräisiä löytöjä hän alkoi myydä nettikirpputoreilla.

Keraamikko ja kuvanveistäjä Svante Turusen (1920–1978) figuurit ovat 1940- ja 1950-luvuilta.

Ensimmäistä kertaa Vuorela oli virallisemmin myymässä löytöjään Riihimäen lasipäivän tapahtumassa. Se on muotoilualan ammattilaisten arvostama tilaisuus, johon kerääntyy taidelasin myyjiä ja ostajia ympäri maailman.

Vuorelan myyntipöydän löysi muuan japanilainen pariskunta. Puhetta tuli siitä, että Vuorelalla on kotonaan lisää kaikenlaista kiinnostavaa, ja innokas pariskunta päätyi lopulta ostamaan tuotteita Vuorelan kotoa asti.

Vuosien varrella pariskunta osti Vuorelalta yhä enemmän ja enemmän tuotteita, joita he kauppasivat eteenpäin Japanissa. Lopulta samainen pariskunta sitä ehdotti, että Vuorelan kannattaisi perustaa alan yritys.

Vuonna 2015 Vuorela sitten perusti Muijan, laadukkaaseen pohjoismaiseen käytettyyn tavaraan keskittyvän verkkokaupan. Muutamaa vuotta myöhemmin Vuorela lopetti päivätyöt lentokentän työvuorojen suunnittelijana ja keskittyä kokopäiväisesti Muijaan.

Yksityishenkilöt myyvät Vuorelalle suoraan käytettyä esineistöä. Vuorela valitsee myyntiin ainoastaan hyväkuntoisia tuotteita, joiden tietää käyvän kaupaksi.

Vuorelan verkkokaupan tarkoituksena oli aluksi välittää suomalaista muotoilua jälleenmyyjille Japaniin. Kävi kuitenkin niin, että pian Muijalle avattiin kivijalkakauppa Kannelmäkeen, Vuorelan oman kodin lähistölle.

Kivijalkaliikkeessä tavarat pääsevät ansaitsemallaan tavalla esille: tuossakin on hyllykaupalla vanhaa Arabiaa, tuossa Iittalaa. Pöytä notkuu vanhoja Kalevala Korun aarteita.

Suomalaisetkin asiakkaat alkoivat löytää Muijan.

Lasin, astioiden ja korujen lisäksi Muijasta löytyy tarkoin valikoitu valikoima Marimekon ja Vuokon käytettyjä vaatteita sekä muun muassa Tampellan, Finlaysonin ja Metsovaaran kodintekstiilejä. Monet niistä ovat muistoja ajoista, jolloin suomalainen tekstiiliteollisuus ja osaaminen viettivät kultakauttaan.

Muijassa myydään vanhoja Kalevala Koruja.

Ennen koronapandemiaa Muijan ovesta saattoi rynniä japanilaisia asiakkaita joukoittain. Turistit ja ammattimaiset myyjät saapuivat lähijunilla suoraan lentokentältä Kannelmäkeen.

Edelleen suuri osa asiakkaista on japanilaisia, mutta nyt he ostavat tuotteita etänä. Toisinaan Japanista saattaa tulla toive, josko Vuorela voisi kuvata koko liikkeensä sisällön. Valokuvista japanilaiset ympyröivät tuotteet, jotka he haluavat.

Yksi Vuorelan vakioasiakas, japanilainen jälleenmyyjä, haluaa aina ostaa kaikki Marimekon Jokapoika-paidat. Marimekon Unikko-mukitkin myytäisiin heti, jos niitä saisi liikkeeseen asti. Arabian Ruska-, Teema- ja Kilta-astiastot menevät myös kuin kuumille kiville Japanissa.

Mutta miksi Aasiassa halutaan nimenomaan käytettyjä Teema-astioita, kun kaupasta saisi uusia? Koska asiakkaat haluavat värejä, joita ei enää valmisteta, Vuorela vastaa.

Eräs kauppias osti juuri laatikkokaupalla Teemaa-astiastoa oman kauppansa hyllyille Tokioon. Niitä astioita Vuorelan puoliso, Jani Fagerholm juuri pakkaa liikkeen takahuoneessa.

Kupittaan Saven valmistamat ja Orvokki Laineen suunnittelemat naisen päät ovat hyvin harvinaisia ja haluttuja.

Vuorela osaa jo erotella aasialaisten makutottumuksia. Japanissa tykätään pienestä ja söpöstä, sillä pieniin asuntoihin eivät massiiviset esineet edes mahtuisi. Esimerkiksi keramiikkataiteilija Heljä Liukko-Sundströmin lasikortit kauniine maisemineen ja eläinaiheineen edustavat japanilaisten mielestä juuri oikeanlaista estetiikkaa. Esineiden tarinat ja taustat ovat muutenkin japanilaisille tärkeitä.

Kiinassa asiakkaat arvostavat Vuorelan mukaan oikeaa brändiä. Etelä-Koreassa pidetään kovasti raidoista.

Hittituotteita kaikissa kolmessa maassa ovat tällä hetkellä Oiva Toikan lasilinnut, Kaj Franckin maljakot sekä Helena Tynellin suunnittelemat Aurinkopullot – tosin nämä tuotteet kiinnostavat suomalaistakin asiakaskuntaa.

Taina Vuorelan mukaan suomalainen muotoilu on laadukasta ja kestää aikaa. Mallinuken päällä on Marimekon mekko vuodelta 1984.

Vuorela ei ole päässyt Japaniin vierailulle, mutta kulttuuri ja kieli ovat tulleet hänelle töissä tutuiksi. Vuorela on opiskellut japania, jotta hän osaisi jutustella ja olla kohtelias asiakkaille.

Siitä onkin ollut hyötyä. Kiusallisia tilanteita olisi voinut syntyä monta kertaa. Kun japanilainen kanta-asiakas saapuu vierailulle Kannelmäkeen, hänellä on poikkeuksetta mukanaan pieni lahja Vuorelalle.

Jos asiaa ei tietäisi, tähän ei osaisi varautua: lahjaan kuuluu kulttuurin mukaan antaa vastalahja.

