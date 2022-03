Helsingin yliopiston tekemän selvityksen mukaan ruotsin kielen taidosta on hyötyä työmarkkinoilla.

Helsingin yliopisto on kartoittanut kaksikielisen tutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden kokemuksia ja kielitaidon tuomia hyötyjä työelämässä. Yliopiston kaksikielisessä tutkinnossa toinen opiskelukieli on ruotsi.

Vastanneista 70 prosenttia koki, että he olivat saaneet riittävät valmiudet työskennellä suomeksi ja ruotsiksi omalla alallaan. Vain kolme prosenttia vastanneista koki, ettei kaksikielinen tutkinto tuonut hyötyä työmarkkinoilla.

Helsingin yliopisto on tarjonnut mahdollisuutta suorittaa kaksikielinen tutkinto vuodesta 2010 lähtien. Helsingin yliopisto on Suomen ainoa yliopisto, jossa kaksikielinen tutkinto on mahdollista suorittaa. Tähän mennessä 282 opiskelijaa on suorittanut kaksikielisen tutkinnon.

Yliopistossa on kahdeksan koulutusohjelmaa, jotka tarjoavat mahdollisuuden kaksikieliseen tutkintoon. Näitä ovat muun muassa biologian, ympäristötieteiden, fysiikan ja oikeusnotaarin koulutusohjelmat.