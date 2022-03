Lähinnä italialaisia värejä ja taiteilijatarvikkeita Suomeen tuova ja niitä myyvä Giotto lopettaa toukokuussa toimintansa.

Vuonna 1977 avattu Giotto sijaitsee Etu-Töölössä Mechelininkadulla. Se lienee Mechelininkadun toiseksi vanhin yhtäjaksoisesti toiminut kivijalkayritys Töölössä vuodesta 1940 lähtien sijainneen ravintola Lehtovaaran jälkeen.

Kauppias Tuula Byman luettelee ne tavalliset syyt erikoistarvikeliikkeen lopettamisen taustalla: ”Verkkokauppa, Clas Ohlson, Tiger...Ne ostavat Kiinasta konteittain tavaraa, joka ei kaupassa ei maksa käytännössä mitään.”

Giotton myymät materiaalit ovat ammattilaistasoa ja laadukkaita, Byman sanoo, eikä hän kykene kilpailemaan hinnalla ketjujen kanssa.

Bymanin mukaan taiteilijat eivät kuitenkaan Helsingissä joudu pulaan, vaikka Giotto lopettaa. Kaupungissa on muitakin tasokkaita taidetarvikeliikkeitä.

Mechelininkadulla Töölössä sijaitseva Giotto lienee kadun kivijalkaliikkeistä ravintola Lehtovaaran jälkeen toiseksi vanhin yhtäjaksoisesti toiminut liikeyritys. Viime vuodet se on ollut katu- ja taloremonttien piirittämä.

Viimeisimpinä vuosina kaupankäynti kivijalassa on kohdannut vastoinkäymisiä.

”Mechelininkatu on ollut remontin takia ollut sellaisessa kunnossa, etteivät asiakkaat senkään takia käyneet”, Byman sanoo. Mechelininkadun katuremontti valmistui vuonna 2019.

”Seuraavaksi tuli koronapandemia. Nyt viereisessä valtavassa kerrostalossa on meneillään putkiston ja sähköjen linjasaneeraus ja katu on osittain suljettu ja vaikeakulkuinen. Kahden viikon ajan on nyt imuauto pitänyt kovaa meteliä niin, että takaraivossa surisee.”

Helmikuussa Bymanin harkinta lopettamisesta kypsyi päätökseksi:

”Olen irtisanonut vuokrasopimuksen. Toukokuun viimeiseen päivään mennessä liikehuoneiston on oltava tyhjä. Toivon, että se tyhjenisi jo aiemmin. Meillä on aivan hirveästi värejä.”

Byman perusti taidetarvikeliike Giotton alun perin miehensä, italialaissyntyisen taidemaalarin Claudio Moraschinin kanssa. Pariskunta on sittemmin eronnut.

Puhelinhaastattelun taustalta kuuluu puhetta. Käy ilmi, että äänessä on Bymanin tytär Cira Ståhlberg.

Giotton perustajat taidemaalari Claudio Moraschini ja Tuula Byman vuosikymmenten takaisessa valokuvassa.

Ståhlberg on vapaa-aikansa kuluksi auttamassa tavaroiden kasaamisessa liikkeessä. Hän huutaa taustalta vastauksen äidilleen esitettyyn kysymykseen, eikö liikkeenpidolle ole löytynyt jatkajaa:

”Ei ole taloudellisesti kannattavaa!”

Tytär osti isänsä osakkeet Giottosta vuonna 2006. Hän on viettänyt aikaa Mechelininkadun taidetarvikeliikkeessä kolmeviikkoisesta asti.

”Meillä on käynyt juttelemassa ihmisiä kaikista yhteiskunnan eri kerroksista. Sääli, että tämä loppuu. Tämä on ollut töölöläisten ihmisten ja taiteen harrastajien tukikohta”, puhelimen äidiltään napannut Cira Ståhlberg harmittelee.

Ståhlberg on ammatiltaan lentoemäntä ja sairaanhoitaja. Hän on järjestänyt Giottoon myös pienen näyttelytilan sekä tilan erilaisille työpajoille.

”Tytär halusi piristää myymälää ja tuoda tänne elämää. Täällä on ollut maalausiltoja hänen lentoemäntäkavereilleen, luistelujoukkueelle ja luistelujoukkueen mammoille ja heidän lapsilleen”, Tuula Byman kertoo.

”Sillä on aina tuli perseen alla. Ei se osaa jäädä paikoilleen, ei ainakaan tällaiseen hiljaiseen kauppaliikkeeseen.”

Giotto on keskittynyt maalaustaiteeseen ja maalareiden tarpeisiin. Sekin markkinarako on Tuula Bymanin mukaan käynyt yhä ahtaammaksi:

”Jos ostaa meiltä öljyvärit, samat tuubit kestävät 30 vuotta. Ja nuoriso käyttää tussia.”

Giotton valikoimasta löytyy öljyn lisäksi kattava kokoelma akvarelleja, akryylimaaleja, pastelliliituja...mitä lajia tai sekatekniikkaa maalari harjoittaakin. Kaupan kautta on onnistunut myös kehystäminen, entistäminen ja korjaaminen.

Tuula Bymanin ja Giotton osaomistajan Cira Ståhlbergin taidetarvikeliikkeessä on myös kehystyspalvelu.

”Vielä on käynyt joitakin vanhoja asiakkaita. Olen 44 vuoden aikana nähnyt asiakkaiden pieniä lapsia, joilla on jo omia pieniä lapsia”, Byman kertoo.

Giotton läheisyydessä Apollonkadulla sijaitsee Taiteilijakoti Lallukka. Giotto oli luonnollisesti yksi heidän suosikkiliikkeistään ja kohtaamispaikoistaan. Etenkin Lallukan jo edesmenneet asukkaat ovat Bymanin mukaan olleet Giotton vakiokävijöitä.

”Taidemaalarit Eva Cederström (1909–1995) ja Veikko Vionoja (1909–2001), kuvanveistäjä Kain Tapper (1930–2004), joka töissään käytti ja maalasi myös puuta”, Byman muistelee entisiä asiakkaitaan.

”Vionoja ja Tapper kävivät usein yhdessä kävelyllä, ja joskus he pistäytyivät myös täällä meillä. Kerran Vionoja tuli golfpaita päällä, oli kevät ja lämmintä, mutta paita oli väärin päin, saumat ulospäin.”

”’Sulle on tullut kiire’, sanoin Vionojalle”, Tuula Byman kertoo. ”’Nuttu nurin, onni oikein’, Vionoja vastasi.”

Lue lisää: Klassinen kivijalkaliike lopettaa Haagassa: Valtavasti töitä paiskivan yrittäjän putiikki on kaihoisa tuulahdus ajalta, joka ei enää palaa

Lue lisää: Neljä naista pelasti vaaka­laudalla olleen perinteisen kivi­jalka­kaupan Kalliossa – Ihmisiä tuli heti ovesta sisään pelkästään kiittämään