Kohta se alkaa, lintujen kilpalento etelänmailta Suomeen riiustelemaan ja pesimään. On tärkeää löytää hyvä puoliso, jos sellaista ei ole ennestään, ja messevä pesäpaikka, jotta elämäntehtävä tulisi täytettyä: suvun jatkaminen.

Yksi lintujen kohteista on Korkeasaarenluoto aivan Helsingin sydämessä. Piskuinen, vain 0,58 hehtaarin eli 58 aarin kokoinen luoto sijaitsee Korkeasaaren länsikärjessä.

Vertailun vuoksi: Nuuksion kansallispuiston pinta-ala on 53 neliökilometriä. Korkeasaarenluoto on siis kooltaan kymmenestuhannesosan Nuuksion kansallispuistosta.

Korkeasaaren työntekijä Matti Luostarinen on kartoittanut Korkeasaarenluodon lisäksi jopa 400 helsinkiläisen luodon ja saaren lintupopulaatiot.

”Kiuruja varmaan, etsimässä siemeniä”, arvelee Korkeasaaren työntekijä Matti Luostarinen luodon yllä lentelevästä lintuparista.

”Naurulokkeja ja kalalokkeja alkaa nyt jo tulla.”

Mutta mikä laji ehtii luodoille ensimmäisenä? Birdlife Suomen tiedottaja ja Linnut-lehden päätoimittaja Jan Södersved veikkaa tukkasotkaa tai jotakin muuta vesilintua.

”Naurulokki tulee maaliskuun lopulla, selkälokki huhtikuussa.”

Korkeasaarenluoto on luonnon­suojelu­alueeksi pieni mutta ei edes Helsingin pienin. Esimerkiksi Vartiosaaressa on yhdeksän aarin suuruinen suojelualue.

Korkeasaarenluodolla pesii merkittävä kirjo yhä harvinaisemmiksi käyviä ja osin jo uhanalaisia lintulajeja. Erittäin uhanalaiseksi luokiteltuja selkälokkeja on tavattu luodolta viime vuosina vain 1–3 paria.

Vaarantuneeksi lajiksi luokiteltuja naurulokkeja on laskettu Korkeasaarenluodolta 225 paria. Lisäksi luodolla pesivät suuri tiirayhdyskunta, kalalokkeja sekä harmaa- ja merilokki. Joinakin vuosina luodolla on tavattu vaarantunut isokoskelo sekä erittäin uhanalainen tukkasotka.

Korkeasaarenluodolla onkin pieneen kokoonsa nähden suuri merkitys, sanoo suojeluasiantuntija ja lintuatlaskoordinaattori Aapo Salmela Birdlifesta.

”Luoto voi olla rauhoitettujen alueiden kokonaisuudessa etenkin saaristolinnuille paikallisesti merkittävä. Helsingin lähellä ei ole vastaavia pesimispaikkoja, vaan ne sijaitsevat ulkomeren saaristossa.”

Sinisorsa ylitti Korkeasaarenluodon...

...ja pieni lintutarkkailija bongasi sen, ehkä.

Salmela haluaisi nähdä Korkeasaarenluodolla naurulokkeja. Yhdyskunnissa pesivistä ärhäköistä naurulokeista on hyötyä myös muille lajeille.

”Kun lintuja on paljon, ne voivat auttaa poikashuollossa toisiaan lajirajojen ylikin.”

Korkeasaarenluoto kuuluu Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015–2024. Ohjelman hyväksyi Helsingin kaupunginvaltuusto päättäessään yleiskaavasta vuonna 2016. Ohjelma sisältää 47 uutta luonnonsuojelualuetta, jotka on tarkoitus perustaa kymmenvuotiskaudella 2015–2024.

Kaikilla luonnonsuojeluohjelman alueilla elää esimerkiksi jokin uhanalainen, harvinainen tai harvinaistuva eliölaji, jonka suojelutason säilyttämistä luonnonsuojelualueen perustaminen parantaa.

Korkeasaarenluoto sai luonnonsuojelualueen statuksen vuonna 2019.

”Helsingissä rauhoitettuja lintuluotoja on parisenkymmentä, ja niitä on tarkoitus lisätä”, kertoo ympäristötarkastaja Raimo Pakarinen Helsingin kaupungin ympäristöpalveluista.

Korkeasaaresta koilliseen sijaitsevat Korkeasaarenluotoa lähinnä olevat luonnonsuojelualueet Norppa ja Kuutti. Helsingin rauhoitetuista luodoista yksi tunnetuimmista – ja pesintäaikaan meluisimmista – on Lauttasaaren Hevosenkenkälahdella sijaitseva Tiiraluoto.

Korkeasaarenluoto on huhtikuun alusta elokuun puoliväliin ihmisiltä kielletty. Turvavyöhyke on 25 metriä. Korkeasaaressa vieraileva voi tarkkailla lintuyhteisöä saaren rantapientareelta. Tästä on Raimo Pakarisen mukaan pedagogista hyötyä.

”Korkeasaaren kävijä voi kokea eläintarhan lintujen ja luonnontilaisten lintujen välisen kontrastin.”

Matti Luostarinen havainnollistaa, miksi on tärkeää, että Korkeasaarenluoto on ihmiseltä suojeltu.

”Jos luodolle noustaan maihin, tuolla on 700 naurulokin kakaraa peloissaan uimassa kohti Kalasatamaa. Niiden höyhenpeite ei pidä vettä, vaan se kastuu ja ne uppoavat vartissa.”

Kalasataman, Sompasaaren ja Nihdin kerrostaloalueiden noustessa vastapäiselle rannalle Korkeasaarenluoto sijaitsee aiempaakin urbaanimmassa ympäristössä.

Jan Södersved arvelee, etteivät uudet asuinalueet kummemmin häiritse luodon asukkeja. ”Linnut ovat tottuneita.”

Urbaanista ympäristöstä voi olla linnuille jopa hyötyä, sillä ihmisten läsnäolo pitää pedot loitommalla.

Päiväkodin opettaja Satu Tanskanen (takana), ohjaaja Maarit Laitinen ja luontokerholaiset harjoittivat kevätseurantaa Korkeasaarenluodon edustalla.

Korkeasaaren pohjoisrantaan rakentuvien Kruunusiltojen vaikutus on arvoitus – ei niinkään Korkeasaarenluodon vaan läheisten Nimismiehen ja Emännän lintuyhteisöille.

Korkeasaaren ja Kruunuvuorenrannan yhdistävä Kruunuvuorensilta kulkee saarten ylitse. Lokit palannevat vanhoille pesimispaikoilleen Korkeasaarenluodolle tulevienkin vuosikymmenten keväinä, mutta kilpailevatko ne enää Nimismiehestä tai Emännästä?

”Lokit ovat kohtalaisen sopeutuvaisia. Aika paha saisi häiriö olla ennen kuin linnut kokonaan hylkäisivät pesimäluodon. Pääasia on, ettei ihminen mene sinne heilumaan”, Aapo Salmela arvioi.