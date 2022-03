Ensimmäinen erä on 20 litraa, ja jos se maistuu asiakkaille, ravintola ottaa myyntiin lisää. Ravintoloitsija lupaa, ettei ripulilääkettä tarvita.

Ei ole kovin harvinaista, että Helsingin Kalliossa juodaan kiljua. Huomattavasti harvinaisempaa on, että kiljua juodaan ravintolassa.

Itse asiassa kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta. Kolmannen linjan pikkuruinen mutta maineikas Pub Sirdie myy tänään ensimmäisen erän laillista kiljua.

Sosiaalisessa mediassa Sirdie mainostaa juomaa seuraavasti: ”Taustalla on vuosikymmenien, ellei satojen vuosien tietotaito siitä, miten mahdollisimman halvalla saa kännit.”

Kyseessä on tosin vain noin 20 litraa, jotka pullotettiin torstai-iltana.

”Ehkä sitä riittää 40:lle ensimmäiselle asiakkaalle, mutta kuka oikeasti juo puoli litraa kiljua. Eiköhän se annos jaeta muiden kanssa”, sanoo ravintoloitsija ja osakas Jarkko Koskinen.

Pub Sirdien sisustus on peräisin menneiltä vuosikymmeniltä. Jarkko Koskinen on yksi ravintolan 900 osakkaasta.

Sirdien myymän kiljun on valmistanut pontikastaan tunnettu Savon kyynel -yhtiö, joka on tehnyt aiemminkin yhteistyötä Sirdien kanssa.

”Kiljuun on haettu viralliset luvat, joten kyseessä on ilmeisesti ensimmäinen Suomessa valmistettu ja kaupallisiin tarkoituksiin tehty kiljuerä.”

Koskinen ei osaa sanoa, miltä Sirdien tarjoilema kiljupanos maistuu, koska on joutunut koronakaranteeniin. Hän luottaa savolaisten ammattitaitoon.

”He tekevät erittäin hyvää pontikkaa, joten uskon, ettei kiljunjuonnin jälkeen tarvita ripulilääkettä.”

Onko kiljunmyynnillä sitten tulevaisuutta Sirdiessä?

”Asiakkaathan sen päättävät. Jatketaan, jos jengi tykkää. Ei me myydä muutakaan, mikä ei käy kaupaksi”, Koskinen sanoo.

”Mehän ollaan 20 asiakaspaikan museo, mutta ei me aiota sentään juomia museoida.”

Kolmas linja 21:ssä on sijainnut baari vuodesta 1966 lähtien. Nimi muuttui Alppibaarista Sirdieksi 1970-luvulla, sisustus on yhä lähes alkuperäinen.

Nimensä Sirdie sai omistajiensa, Sirpan ja Dieterin etunimistä.

Baari on jättänyt jälkensä myös suomalaiseen populaarikulttuuriin. Esimerkiksi Aki Kaurismäen Calamari Unionin kohtauksia on kuvattu baarissa ja Damn Seagulls -yhtye on nimennyt vuonna 2005 julkaistun One night at Sirdie’s -levyn baarin mukaan.

