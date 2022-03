Itäkeskuksen metroasemalla katto on vuotanut vuosia. Ongelmaa ollaan yritetty korjata, mutta asiaan ei ole saatu ratkaisua.

Itäkeskuksen metroasemalla matkustajia odotti outo näky torstaina.

Vettä vuoti katosta metrotunneliin, ja lätäköiden estämiseksi asemalla oli tuotu outo ämpäri.

Ämpärissä luki ”eritetahradesinfektio” ja ”oksennus”.

Ämpärissä lukee ”eritetahradesinfektio”.

HS tavoitti Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen metrosta vastaavan kiinteistöpäällikön Anne Mannerkorven, jonka mukaan ämpäri ei ole yhtiön omistuksessa. Liikennelaitos HKL muuttui Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteeksi helmikuun alussa.

Vaikka ämpärin tuojasta ei ole tarkkaa tietoa, katon vuoto-ongelma on sen sijaan yhtiölle hyvin tuttu.

Mannerkorven mukaan ongelma on jatkunut jo vuosia. Yläpuolella olevaan bussiterminaaliin on rakennettu vedenohjaus, mutta se ei ole poistanut ongelmaa vanhoissa rakenteissa. Myös luminen talvi on lisännyt vuotoja.

Mannerkorpi tuo esiin, että vuotoja ei ole nyt järkevää korjata, sillä jos Itäkeskuksen uudistushanke toteutuu, koko alue tullaan purkamaan.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Itäkeskukseen hybridikortteli, joka toimii liikenteen solmukohtana. Metroaseman päälle on tarkoitus rakentaa vuokra- ja omistusasuntoja sekä palveluasuntoja.

Hankkeen hinta on noin 200 miljoona euroa. Rakentamisen olisi määrä alkaa tänä vuonna, ja kortteli voisi alustavien arvioiden mukaan valmistua vuonna 2025.

