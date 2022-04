Arkadian Alkon asiakaskunnassa on suhteessa eniten juomaharrastajia. Biodynaaminen viini tekee kauppaansa tiedostaville asiakkaille.

Alko täyttää 4. huhtikuuta alkavalla viikolla 90 vuotta.

Alkon myymälät avasivat ovensa ensimmäisen kerran 5. huhtikuuta vuonna 1932 kello kymmenen kieltolain päätyttyä. Tuolloin avattiin 48 myymälää ympäri Suomea.

Pääkaupunkiseudulla eikä koko Suomessa ole ainuttakaan Alkon myymälää, joka olisi ollut täsmälleen samoissa tiloissa 90 vuotta.

Kampin keskuksen Narinkkatorin liepeillä on sen sijaan aina ollut Alko. Sen paikka on vain hieman muuttunut vuosien saatossa. Nyt Arkadian Alkoksi nimetty myymälä on Salomonkadun ja Paasikivenaukion kulmassa. Nykyisessä kiinteistössä Arkadian Alko on toiminut vuodesta 1972 alkaen.

Arkadian Alko maaliskuun lopussa vuonna 2022.

Katja Sipi on työskennellyt Arkadian Alkossa vuodesta 2009 alkaen.

Sipi kertoo Arkadian Alkon asiakaskunnan olevan laidasta laitaan kuten muissakin Alkoissa – siitä huolimatta, että ympärillä olevien asuntojen hinnat ovat Suomen mittakaavassa äärimmäisen kalliita. Kampin keskineliöhinnat ylittivät Kiinteistömaailman mukaan viime vuonna 8 000 euroa.

Jotkut asiakkaat ostavat myös Arkadian Alkossa esimerkiksi väkevän viinapullon tai kolmen litran hanaviinin.

Joitakin erityispiirteitä kuitenkin löytyy.

”Asiakaskunnassa näkyy harrastuneisuus. Asiakas saattaa etsiä tietyn rypäleen sisältävää viiniä tai hänellä saattaa olla hyvä tietämys viskeistä. Tällaiset asiakkaat saattavat viipyä pitempään ja pohtia huolella valintaansa. Asiakkaalla saattaa myös olla mielessä ruokaresepti, johon hän etsii sopivaa viiniä ruokajuomaksi.”

Katja Sipi on työskennellyt Arkadian Alkossa vuodesta 2009 alkaen.

Alkon palvelujohtaja Tatu Vanninen vahvistaa Sipin havainnon. Hänen mukaansa Arkadian Alkossa on suhteessa eniten juomaharrastajia asiakaskunnasta vertailtaessa Alkon myymälöitä.

Arkadian Alkossa tekevät hyvin kauppaansa viinit lisäksi oluet.

”Eurooppalaiset viinejä ostetaan paljon. Myös oluthyllyjen äärellä vietetään paljon aikaa, asiakkaat etsivät usein uutuuksia. Samppanjaa ja kuohuviiniä myydään paljon. Merkkipäiväjuhlia varten saatetaan ostaa viskiä tai rommia”, Sipi luettelee.

Katja Sipi järjesteli samppanjahyllyä.

Asiakaskunta on myös tiedostavaa.

”Nuoret haluavat usein tehdä vihreän valinnan ja ostaa biodynaamisen viinin. Nuoria myös kiinnostaa tietää, onko joku tuote vegaani.”

Biodynaamisella viinillä tarkoitetaan viiniä, jossa viinitarhoilla ei ole käytetty kemiallisia lannoitteita ja torjunta-aineita.

Asiakkaita Helsingin Albertinkadun Alkossa avajaispäivänä 5. huhtikuuta vuonna 1932. Kieltolaki päättyi samalla, kun Alkot aukesivat.

Koronan aiheuttamat poikkeusolot ovat niin ikään vaikuttaneet asiakkaiden ostoihin.

”Kun ravintolat olivat pandemia-aikana suljettuina, liköörejä myytiin enemmän. Monet halusivat tehdä kotona juomasekoituksia itselleen, kun niitä ei voinut nauttia ravintolassa. Kun matkustaminen ulkomaille ei ollut mahdollista, saatettiin ostaa kreikkalainen viini ulkomaista tunnelmaa luomaan”, Sipi kertoo.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaisi myös vaikuttaa asiakkaiden ostotottumuksiin.

”Ukrainalaisia tuotteita myytäisiin varmasti enemmän. Myymälässä on kuitenkin valikoimassa vain yksi ukrainalainen tuote, maustettu vodka.”

Arkadian Alko on keskellä Helsinkiä, ja myymälä houkuttelee myös turisteja paikalle.

”Ulkomaisia turisteja käy myymälässä paljon. Kotimaiset turistit asioivat myös myymälässä. Eräs asiakas kertoi tulleensa Rovaniemeltä käymään Arkadian Alkossa. Muu matkaseurue oli kuulemma mennyt tutustumaan Temppeliaukion kirkkoon”, Sipi toteaa.

Palvelujohtaja Tatu Vannisen mukaan Arkadian Alkon myynti euroissa sijoittui vuonna 2021 noin kymmenennen sijan paikkaille pääkaupunkiseudun Alkon myymälöistä. Valtakunnallisesti Arkadian Alkon myynti oli viime vuonna 20 suurimman tuntumassa kaikkia myymälöitä vertailtaessa.

”Ennen korona-aikaa Arkadian Alkon asiakasvirrat olivat aavistuksen korkeammalla. Asiakasvirrat pienenivät, kun ihmiset jäivät etätöihin ja keskustassa liikkuu nyt vähemmän ihmisiä. Kehäteiden varrella olevien Alkojen asiakasmäärät sen sijaan kasvoivat.”

Arkadian Alko vuonna 1975.

Arkadian Alko vuonna 1986.

Arkadian Alkossa on keskimääräistä laajempi valikoima. Myymälässä on myynnissä 3 300 tuotetta, kun myytäviä tuotteita Alkon myymälässä on keskimäärin 1 600. Kuukausittain osa valikoimasta vaihtuu Arkadian myymälässä.

”Tuoteryhmittäin Arkadian Alkossa myydään paljon samppanjaa. Punaisen ja valkoisen arvoviinien myynti on myös korkealla. Ostosten keskihinta on korkea. Haluamme tarjota asiantuntevaa palvelua, mutta tavoitteenamme ei ole myydä alkoholia mahdollisimman paljon”, Vanninen sanoo.

Alkoholittomien alkoholijuomien osuus myynnissä litroissa on Arkadian myymälässä noin kaksi prosenttia, kun koko pääkaupunkiseudun vastaava luku on 0,9 prosenttia. Valtakunnallisesti alkoholittomien osuus litramyynnistä on noin 0,8 prosenttia.

Arkadian Alkon läheisyydessä on useita muita Alkon myymälöitä: Kampin Keskuksessa, Sokoksen alapuolella, Stockmannin yhteydessä sekä Citycenterissä.

Vannisen mukaan myymälät eivät kilpaile keskenään, vaan täydentävät toisiaan.

Lue lisää: Alko haluaa vaihtelua eri alueiden myymälöiden tarjontaan – uusi palvelu antaa asukkaille lisää valtaa

Lue lisää: Vantaalaisten viinaralli suuntautuu Tammiston Alkoon – katso HS:n hakukoneesta, kuinka pitkä matka alueeltasi on lähimpään viinakauppaan