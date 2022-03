Iso ravintola avautui Helsingin päärautatie­­­asemalle – Tila on täynnä fiinejä yksityis­kohtia, mutta ketju yrittää houkutella hinnoillaan aivan tavallisia ohikulkijoita

Helsingin rautatieasemalle avautui Olivia-ketjun ravintola. Toinen ketjun ravintola on tulossa kauppakeskus Kluuviin. Ketju tähyilee myös Tampereelle ja Turkuun, kunhan sopiva tila löytyy.

Moni on kaivannut Helsingin päärautatieasemalle ruokaravintolaa sen jälkeen, kun ravintola Eliel sulki ovensa ja tilaan sijoittui Burger King.

Maanantaina toive toteutui, kun norjalaisen Olivia-ketjun samanniminen ravintola avasi ovensa pari päivää ilmoitettua aiemmin.

Olivia on 320 asiakaspaikan italialaishenkinen ravintola, jossa on lisäksi 250 paikan terassi. Ruokalistalla on pastoja, pizzoja, risottoja sekä italialaisia viinejä ja jälkiruokia.

Yksityiskohta ravintolan sisustuksesta, johon on haettu vaikutteita Milanosta.

Päärautatieaseman Olivia ei jää viimeiseksi norjalaisketjun ravintolaksi Helsingissä, sillä paraikaa rakennetaan toista paikkaa kauppakeskus Kluuviin.

”Sen on tarkoitus avautua loppukeväästä. Kluuvin ravintolaan on tulossa noin 300 asiakaspaikkaa ja 70 henkeä vetävä terassi”, kertoo Olivia-ketjun kaupallinen johtaja Bent Finset.

Olivia-ketjulla on Finsetin mukaan suunnitelmana laajentua Suomessa useilla ravintoloissa. Helsinkiin yhtiö aikaa perustaa vielä kolmannen Olivian, ja katse on myös suunnattuna kohti Turkua ja Tamperetta.

”Kaikki riippuu tietysti siitä, löydämmekö sopivan tilan sopivasta paikasta.”

Finsetin mukaan heillä on ollut samat vaikeudet kuin muillakin helsinkiläisillä ravintolayrityksillä: löytää henkilökuntaa ja kouluttaa heidät ketjun konseptiin.

Päärautatieaseman ravintolan avaamista varten Olivia-ketju toi yli 40 työntekijäänsä Norjasta auttamaan ravintolan aloittamisessa.

Museovirasto on valvonut, että uusi sisustus noudattelee Eliel Saarisen arkkitehtuurin tyyliä.

Panostus on suuri, sillä päärautatieaseman Olivia tulee työllistämään eri aikoina yhteensä 150 työntekijää ja Kluuvin ravintola 70.

Asemaravintolan työvoimantarvetta selittävät aukioloajat: ravintola on avoinna seitsemän päivää viikossa ja arkipäivinä kellon ympäri. Lisäksi kesällä suuri terassi vaatii paljon työntekijöitä.

Vuokra- ja palkkakuluja katetaan tarjonnalla: Olivia ei pyri olemaan fine dining -paikka, vaan ruokaravintola tavallisille matkustajille ja kaupunkilaisille.

Linjaus näkyy hinnoissa: vain yksi ruokalaji ylittää 30 euroa.

Keittiömestari Radko Yurukov tarjoilee pastaa.

Olivian kanaa ja pekonia sisältävä pasta-annos.

Bent Finset tuli Helsinkiin loppuvuodesta 2017 etsimään sopivaa paikkaa ketjun ensimmäiselle ravintolalle.

Helsingin asema kiinnosti häntä, sillä Olivia oli avannut vuotta aiemmin ravintolansa Oslon päärautatieaseman vanhaan lippuhalliin.

”Meillä oli jo kokemusta siitä, mitä vaaditaan ravintolan avaamiseen historiallisesti arvokkaaseen tilaan rautatieasemalla.”

Finset otti yhteyttä VR:ään, jolla oli myös ajatus kehittää rautatieaseman palveluita. Suunnittelu alkoi Museoviraston valvonnassa.

Bent Finsetin mukaan Helsingin ja Oslon rautatieasemille oli yhteistä se, etteivät ne olleet yhteydessä ympäröivän kaupungin kanssa. Ihmiset kävelivät vain niiden läpi, eivätkä tulleet oleskelemaan.

”Helsingin asemalla on mieletön potentiaali, sillä sen kautta kulkee päivittäin 250 000 matkustajaa. Heidän kulkusuuntansa on kuitenkin ollut joko alas metrotunneliin tai ylös laitureille”, Finset selvittää.

”Aseman ja Kaivokadun välinen alue jäi hylätyksi maaksi. Me halusimme yhdistää aseman kaupunkiin, tuoda sen osaksi kaupunkikulttuuria.”

Kaivokadun puolelta pääsee nyt suoraan Oliviaan, sillä yhteen asemarakennuksen ikkuna-aukoista on tehty sisäänkäynti.

Ravintola Olivian terassilla on 250 asiakaspaikkaa. Terassia varten on tehty sisäänkäynti rakennuksen ikkuna-aukkoon.

Helsingin päärautatieasema on arkkitehti Eliel Saarisen tunnetuimpia töitä. Se otettiin käyttöön vuonna 1919.

Tila, jossa Olivia nyt sijaitsee, oli aluksi toisen ja kolmannen luokan matkustajien odotus- ja ravintolatila. Vuonna 1958 se muutettiin lippuhalliksi.

Remontointikohteena lippuhalli on ollut hyvin haastava. Ravintolaa varten on pitänyt uusia talotekniikka vanhaa kunnioittaen, sillä päärautatieasema on suojeltu rakennus.

”Olemme pitäneet huolta siitä, etteivät tilan kulttuurilliset, historialliset ja kaupunkikuvalliset arvot pääse katoamaan. Pienimmistäkin yksityiskohdista, kuten valaisimista tai väreistä, on käyty neuvotteluita”, sanoo Mikko Malmberg Museovirastosta.

”Se ei tarkoita, etteikö muutoksia saisi tehdä. Kyllä tilan pitää olla myös elävä.”

