Stockmannin kiinteistö on myyty. HS pyörähti Stockan kellon alla kyselemässä ihmisten mietteitä.

Stockmannin legendaarinen kiinteistö Helsingin ydinkeskustassa on myyty, kertoivat uutisotsikot maanantaiaamuna.

Viime ajat talousvaikeuksissa rämpineen maamerkin myyntihinta on 400 miljoonaa euroa, jota voidaan pitää odotettua halvempana. Ostaja on julkisen sektorin kotimainen työeläkevakuuttaja Keva.

Lue lisää: Stockmann myy Helsingin tavaratalokiinteistönsä Kevalle 400 miljoonalla eurolla, yhtiön osake avautui voimakkaaseen nousuun

Tavaratalon asiakkaiden arkeen myynnillä ei pitäisi olla välitöntä vaikutusta, mutta rakkaan Stockmannin käänteet koskettavat aina jollakin tavalla kaupunkilaisia.

HS pyörähti Stockan kellon alla kyselemässä ihmisten mietteitä.

Jannika Vihersaari, 29, & Heidi Fiedeck-Paronen, 83

Heidi Fiedeck-Paronen, Jannika Vihersaari ja Lucas-poika olivat matkalla ostoksille.

”Voi meidän Stockaa”, Heidi Fiedeck-Paronen, 83, parahtaa kuullessaan toimittajalta, että kiinteistö on myyty.

”Isäni kävi täällä jo 30-luvulla asiakkaana”, hän muistelee.

Maanantaina Fiedeck-Paronen oli ostoksilla lapsenlapsensa Jannika Vihersaaren, 29, sekä vaunuissa tuhisevan lapsenlapsenlapsensa Lucaksen kanssa. He tapasivat kellon alla, kuten pääkaupungissa tuppaa olemaan tapana.

Kolmen sukupolven Stockmann-vierailuun on tällä kertaa lähes ikoninen syy: perheen nuorimmaiselle ollaan ostamassa kastemaljaa. Tärkeää ostosta varten keskustaan on matkustettu Pohjois-Haagasta ja Maununnevasta.

Vihersaarella on mielipide myös myyntiuutisesta. Hän kertoo alun perin pelänneensä, että tavaratalokonserni on menossa nurin.

”Ehkä ostaja tuo varmempaa jatkuvuutta. Hyvä, jos Helsingin iso maamerkki säilyy”, hän arvelee.

Daniel Degerth, 19

Daniel Degerth nautti lomapäivästään Stockmannilla.

Espoolainen nuorukainen avaa Stockmannin ovet ja astuu langattomat kuulokkeet korvillaan ulos.

”Joo, olen kuullut kiinteistön myynnistä”, Degerth vastaa HS:n kaupunkireportterille.

Hän on kiinnostunut osakkeista ja seuraa siksi kotimaisten yritysten asioita. Hän oli hieman hämmästynyt siitä, kuinka kovaan kurssinousuun myyntiuutinen Stockmannin osakkeen käänsikään. Yrityksen tappiot ovat olleet tähän asti verrattain suuria.

Degerth oli tavaratalossa etsimässä itselleen pitkähihaista paitaa. Hänellä on nyt hyvää aikaa käydä fyysisesti ostoksilla, sillä hän on juuri lomalla varusmiespalveluksestaan.

”Katsoin paitaa ensin netistä, mutta sieltä ei löytynyt sopivaa. Tosin ei löytynyt nyt täältäkään”, hän kertoo.

Degerth pitää Stockmannia monipuolisena tavaratalona. Erityisesti häntä kiinnostavat Hullut päivät.

Markku Talvitie

Markku Talvitiellä on omistussalkussaan ”ikivanhoja” Stocmannin osakkeita.

”Samahan se lopulta on, kuka seinät omistaa”, Markku Talvitie linjaa Stockmannin ovella.

Vaikka Talvitien mukaan myynti ei juuri kosketa tavallisia kaupunkilaisia, hän on tyytyväinen siihen, ettei keskeistä kiinteistöä myyty ulkomaille. Venäläinen tai kiinalainen ostaja olisi ollut hänestä surullinen juttu.

”Pitkään sitä luuli, että Stockmannin talo olisi aivan vihoviimeinen asia, joka myydään”, hän sanoo.

”Mutta kai taloudellinen tilanne on vaan niin huono, että oli pakko myydä.”

Talvitietä harmittaa se, että Stockmannin purjeissa oli jo viitteitä positiivisista tuulista, mutta koronaviruspandemia katkaisi senkin menon.

Kaarina Löfström, 97

Kaarina Löfströmillä oli kiire ruokailemaan, mutta hän ehti pikaisesti vaihtaa pari sanaa toimittajan kanssa.

97-vuotias Kaarina Löfström astelee ulos Stockmannilta käsikynkkää poikansa kanssa. Helsinkiläisrouvaa voi hyvällä syyllä tituleerata jo tavaratalon asiantuntijaksi, sillä hän vieraili kauppakeskuksessa ensimmäistä kertaa vuonna 1947. Siis 75 vuotta sitten.

Tätä nykyä käpyläläinen vierailee Stockmannilla noin kerran kuussa.

”Oli taas mukava käydä, kun koronan takia ei pitkään aikaan päässyt mihinkään”, Löfström kertoo maskinsa takaa.

Löfströmin mukaan Stockmannilla on ollut läpi vuosikymmenten hyvä palvelu ja laaja valikoima. Moni asia on muuttunut, mutta jotakin on myös säilynyt.

Myyntiuutinen ei konkaria kummemmin hätkäytä: Stockmann on aina seisonut paraatipaikallaan ja seisoo todennäköisesti jatkossakin.

”Ilman Stockmannia Helsinki ei olisi Helsinki.”