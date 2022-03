Joku jättää possu­aiheisia esineitä aamu­yöllä kadulle Töölössä – Naapurustolla ei ole hajuakaan, mistä on kyse

Töölössä Sallinkadulla sähkökaapin päälle on ilmestynyt possuaiheisia tavaroita ilmeisesti viime elokuusta lähtien.

Tämä possukuvioinen pannunalunen on löytänyt uuden kodin Henna Heleniuksen luota. Possuaiheisia tavaroita on ilmestynyt töölöläisen sähkökaapin päälle jo kuukausia.

Siinä se oli, possukynttilä, nätisti aseteltuna Sallinkadulla olevan sähkökaapin päälle.

Ohi kulkenut Henna Helenius pysähtyi ja tajusi, että kyse täytyi olla samoista mysteeripossuista, joista HS kertoi viime elokuussa.

Silloin Töölössä asuva Julia Pietiläinen kertoi, että joku jätti possuaiheisia tavaroita sähkökaapin päälle ilmeisesti ajatuksenaan, että joku ottaisi ne mukaansa.

”Kävin etsimässä vanhan jutun netistä ja tarkistamassa, että mikä sähkökaappi olikaan kyseessä”, kertoo Helenius.

Ja kyllä vain, kyseessä oli juuri samainen sähkökaappi.

”Ilahduin uutisesta aikanaan kovasti ja ilahduin, kun näin possutavarat.”

Heleniuksen matkaan on lähtenyt virkattu possupatalappu, possukynttilä ja possukoriste.

Tänä aamuna Henna Helenius löysi sähkökaapin päältä söpön possuparin.

Mutta kuka possutavaroita jättävä ihminen on?

Ainakin hän on varsin aamuvirkku, sillä Henna Helenius on kävellyt sähkökaapin ohi ennen aamuseitsemää ja possutavarat ovat olleet jo kaapin päällä. Tai ehkä mysteerituoja kärsii unettomuudesta ja tuo tavarat jo yöllä.

Selvää on, että tällä ihmisellä on varsin massiivinen possutavaroiden kokoelma, josta hän mitä ilmeisemmin haluaa eroon. Jos tavaroita on jätetty joka päivä elokuusta lähtien, tulee siitä reippaasti yli toistasataa tavaraa.

Mieleen tulee, miltähän possukeräilijän koti on mahtanut näyttää ennen tavaroista luopumista. Onko keräilijä mahtunut enää liikkumaan kodissaan. Onko jokainen taso ollut täynnä possukamaa? Vai asuuko keräilijä valtavassa kodissa?

”Vai olisikohan kyseessä useamman ihmisen porukka”, miettii Helenius.

Soitto Töölö-Seuraan ei tuo asiaan valaistusta. Seuran puheenjohtaja Matti Niiranen ei ole kuullutkaan mysteeripossuista. Eikä hänellä ole haisuakaan, kuka niitä kaapin päälle jättää.

”Onko kyseessä porsasasiaihminen vai porsasfani, en valitettavasti osaa auttaa.”

Kummin vain, porsasasiaihminen on tuonut monelle ohikulkijalle iloa. Henna Helenius haluaakin välittää kiitokset mysteeriporsastelijalle.

”Kiitos, olet piristänyt aamujani!”

