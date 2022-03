Herttoniemen metro­asemalla on kiusallinen ja epä­miellyttävältä näyttävä ongelma

Iljettävä näky on vaivannut Herttoniemen asemaa käyttäviä matkustajia jo pidemmän aikaa.

Helsingin Sanomat uutisoi viime viikolla Itäkeskuksen metroaseman kattovuodoista. Lukijahavaintojen perusteella myös muut metron vanhat asemat kamppailevat erilaisten vuotojen kanssa.

Herttoniemen metroasemaa päivittäin käyttävä Eeva Hjort-Hois kertoo, että aseman seinillä on jo useiden viikkojen näkynyt valumajälkiä, joiden aiheuttajasta ei ole hänen mukaansa pienintäkään epäselvyyttä.

”Metroaseman liukuportaiden välissä on valkoinen seinä, jonka yläpuolella on erilaisia putkia. Laiturialueen yläpuolella sijaitsevien asemakäymälöiden putkista on selvästi vuotanut ulostetta seinille.”

Hjort-Hoisin mukaan myös raiteiden päällä sijaitsevasta vessasta on valunut ulostetta seinälle, mutta jäljet eivät seinän tumman värin vuoksi ole yhtä selkeitä.

”Herttoniemen aseman kunnostusta ollaan lykätty useaan otteeseen, mutta olisi kohtuullista jos putkien vuotaminen estettäisiin ja seinät puhdistettaisiin.”

Herttoniemen metroaseman käymälät sijaitsevat laiturialueen yläpuolella.

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen metrosta vastaava kiinteistöpäällikkö Anne Mannerkorpi ei ollut tietoinen aseman putkivuodoista. Hän näki valumajäljet ensimmäistä kertaa yllä olevasta valokuvasta.

”Kuvan valumavesiin on sekoittunut varmaan ruosteesta irronnutta väriä”, Mannerkorpi epäilee.

”Ilmastointikanavissa ei kulje jätevesiä, joten ei tarvitse olla huolissaan.”

Koska valumajäljet sijaitsevat haastavasti katossa ja korkealla seinissä, säännölliset siivoustoimenpiteet eivät Mannerkorven mukaan jälkiin yletä.

Herttoniemen metroasemalla siivotaan muutoin Mannerkorven mukaan päivittäin.

