Laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmroth on kerännyt suitsutusta erityisesti tiedeviestinnästään.

Helsingin yliopisto on myöntänyt J. V. Snellmanin nimeä kantavan tiedonjulkistamispalkinnon laskennallisen avaruusfysiikan professori Minna Palmrothille. Palkintosumma on 6 000 euroa.

Palkitsemisen perusteluiden mukaan Palmroth on johtamansa yksikön kanssa mullistanut käsitystä lähiavaruudesta. Palmrothin tutkimukset ovat käsitelleet esimerkiksi avaruussäätä, avaruusromua ja revontulia.

Palmroth on erityisesti osoittanut kykyä oivaltavaan tiedeviestintään. Hän on osallistunut aktiivisesti julkiseen keskusteluun.

Lisäksi Palmrothia suitsutetaan lasten ja erityisesti tyttöjen innostamisesta luonnontieteisiin. Hän on esimerkiksi kirjoittanut ystävänsä kanssa tiedesatukirjan Prinsessa, leijona ja maailmankaikkeuden salaisuus, sekä muuttanut Kumpulan kampuksen hetkellisesti Kumpulan noitien ja velhojen kouluksi (tekijänoikeussyistä koulusta ei tullutkaan Tylypahka).

Velhokoulussa opetettiin kemian ja fysiikan alkeita; lapset pääsivät opettelemaan muun muassa taikajuomien valmistusta ja junien leijuttamista. Palmroth oli velhohattuinen professori McGarmiwa, joka lopulta allekirjoitti oppilaiden todistukset.

Katso videolta Lasten uutisten juttu Palmrothin velhokoulutempauksesta.

HS haastatteli videopuhelun välityksellä professori Palmrothia. Hänen mukaansa onnistuneessa tiedeviestinnässä on ensisijaisesti kyse siitä, että tutkijat osaavat puhua yleisölleen oikealla tavalla. Esimerkiksi koululaisille ja bisnesmaailman vaikuttajille on puhuttava eri tavoin siitä, miksi avaruussään tutkiminen on tärkeää.

”Jos kuulija ei ymmärrä, vika ei ole hänessä vaan puhujassa”, Palmroth sanoo.

Ylipäänsä Palmrothin mukaan kaikkien tutkijoiden kannattaisi osallistua yhä laajemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun, sillä tutkijat on koulutettu kriittiseen ajatteluun, useiden näkökulmien huomioimiseen, argumenttivirheiden tunnistamiseen samoin kuin kritiikin sietämiseen.

Hyvä esimerkki Palmrothin tieteellisestä vuorovaikutuksesta on hänen revontuliprojektinsa. Se alkoi viime vuosikymmenellä, kun revontulikyttääjien Facebook-ryhmästä lähestyttiin häntä sähköpostilla. Sähköpostissa kysyttiin, voisiko professori liittyä heidän ryhmäänsä ja vastailla asiantuntijana kysymyksiin.

Kysymyksiä tuli paljon, ja Palmroth huomasi revontulien kiinnostavan ihmisiä laajasti. Syntyi idea kirjasta: Revontulibongarin opas sai alkunsa.

Kirjan tekovaiheessa yhtenä päivänä ryhmässä kysyttiin, että tietääkö professori, mitä taivaalla näkyvät raidat ovat.

”Enpä ole raidallisia revontulia koskaan nähnyt”, Palmroth vastasi tuolloin. Asia jäi sikseen.

Palmrothin väitöskirja (2003) käsitteli aurinkotuulen hiukkassuihkun vuorovaikutusta maapallon magnetosfäärin kanssa.

Vuonna 2018 revontulikirja ilmestyi ja Palmroth juhli kirjajulkkareita yhdessä revontulikyttääjien kanssa Helsingissä. Sitten yksi harrastajista näki ikkunasta mystisiä revontuliraitoja taivaalla. Palmroth komensi kaikki heti kuvaamaan niitä.

Siitä alkoi tutkimusprosessi, johon osallistui useita revontuliharrastajia. Tutkimusprosessin päätteeksi nimettiin ja selitettiin täysin uusi revontulimuoto.

Raidallisia revontulia kutsutaan tutkimuksessa nykyisin dyynirevontuliksi.