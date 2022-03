Helsingin päärautatieaseman katolla on ahkerasti valokuvattu Ukrainan lippu. VR kertoo toimistaan, mitä se on tehnyt Ukrainan tukemiseksi.

Helsingin päärautatieasemalla on jo jonkin aikaa liehunut Ukrainan lippu. Lippua on valokuvattu ahkerasti, ja kuvia on jaettu sosiaalisessa mediassa.

Se, että Suomen valtion omistama VR liputtaa toisen valtion lipulla, on varsin poikkeuksellista.

Helsingin Sanomat kysyi VR:ltä liputuksesta, ja kysymyksiin vastasi Merja Tuunanen yhtiön viestinnästä.

Miten ja milloin päätös liputtamisesta syntyi?

”VR:n johto teki päätöksen kokouksessaan 1. maaliskuuta. Haluamme osoittaa liputuksella tukemme ukrainalaisille. Aseman salkoon lippu nostettiin 3. maaliskuuta alkaen.”

”Meillä on myös muita tukitoimia ukrainalaisille, ja VR:n juhlavuoden merkeissä lahjoitimme 160 000 euroa humanitääriseen apuun. Lisäksi Ukrainan kansalaiset voivat matkustaa maaliskuun ajan VR:n kaukoliikenteen ja VR:n omien lähiliikenteen junissa maksutta näyttämällä passia junan konduktöörille.”

Oliko päätös liputuksesta helppo?

”Haluamme toimillamme osoittaa tukemme ukrainalaisille. Päätös oli helppo.”

Pitikö Ukrainan lippu hankkia jostakin tätä varten vai onko VR:llä jossakin mittava lippuvarasto?

”Lippu on hankittu tätä tarkoitusta varten. Meillä ei ole erillistä mittavaa lippuvarastoa.”

Oletteko saaneet palautetta lipusta?

”Olemme saaneet lipusta positiivista palautetta.”

Mikä lippu päärautatieaseman tangossa yleensä liehuu?

”Virallisina liputuspäivinä liputamme ohjeistuksien mukaan. Muina päivinä rautatieasemalla on VR:n liput liehumassa.”

Onko Ukrainan lippuja myös muiden suomalaisten rautatieasemien lipputangoissa?

”Ukrainan lippu on ainoastaan Helsingin päärautatieasemalla.”

