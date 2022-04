Aleksi Salminen palkattiin Redin kauppakeskuksen ”pelastajaksi” kolme vuotta sitten. Nyt lahtelainen farkkukauppias siirtyy töihin Fiskarsille. Onnistuiko Kalasataman sokkeloisen kummajaisen pelastaminen?

Jos Redin kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen kirjoittaisi kirjan viimeisestä kolmesta vuodestaan, kukaan ei uskoisi sen tarinoita. Niin hän sanoo.

Salminen valittiin Redin johtoon keväällä 2019. Tuolloin uusi ostoskeskus oli synkissä vaikeuksissa. Ensimmäinen kauppakeskusjohtaja Pia Svensk sai lähteä, ja Salmisen harteille lankesi ”mahdoton tehtävä”.

Heti alkajaisiksi Salminen tajusi, että hän sai johdettavakseen kauppakeskuksen, jolle ilkuttiin avoimesti. Erityisesti Redin sokkeloisuus oli yleinen naurunaihe. Redin yrittäjät kertoivat mediassa, ettei liiketoiminta tyhjässä ja syrjäiseksi koetussa kauppakeskuksessa ollut kovin kannattavaa.

Seuraavaksi tuli lamaannuttava uutispommi. Redin rakentanut rakennusyhtiö SRV:kin menetti uskonsa kauppakeskukseen. SRV oli ajautunut niin pahoihin taloudellisiin ongelmiin, että se myi osuutensa Redistä helmikuun alussa 2020. Osuuden ostivat muut vanhat omistajat eli Ilmarinen, Pohjola-Vakuutus, OP-Henkivakuutus ja Lähi-Tapiola.

Eikä siinä vielä kaikki: runsaan kuukauden päästä SRV-kaupasta koko maailma mullistui. Koronaviruspandemia kadotti Redin asiakasvirrasta käytännössä yhdessä yössä yli puolet. Tilanne on normalisoitumassa vasta nyt.

”Kyllä ihmiset varmaan kirjani lukisivat”, Salminen naureskelee.

Salmisen viimeinen työpäivä Redissä oli maaliskuun viimeinen päivä. Häntä ei irtisanottu vaan hän siirtyy omasta tahdostaan Fiskarsille johtamaan muotoilubrändin Pohjoismaiden omia myymäläverkostoja.

Nyt on aika katsoa taaksepäin.

Kauppakeskusjohtaja ehdottaa haastattelupaikaksi Redin ykköskerroksesta ”Mehmetin baaria” eli Cafe Cakehousea. Tiskillä kahvilayrittäjä Mehmet Kan tervehtii lämpimästi Salmista ja esittelee kakkukahvilan uutta, parempaa esillepanoa.

”Kauppakeskukset ovat kehityksessä pahasti jäljessä vuokralaisia. Nämä yrittäjät ovat koronan aikana joutuneet keksimään kaikki pienetkin asiat uudelleen, kun isot kauppakeskukset vasta miettivät suuria linjoja”, Salminen aloittaa, kun pääsemme istumaan.

Salminen on vauhdikas puhuja. Niin vauhdikas, että aika ajoin tuntuu, että miehen Tarzan-mallinen tukka hulmuaa paasatessa.

Joka tapauksessa kaikesta huokuu, että johtaja on tekijätyyppi, joka tykkää kokeilla ja yrittää. Epäilemättä hän osaa luoda ympärilleen innostavaa ilmapiiriä ja idearikkautta. Häntä puuduttaa se, jos ei katsota eteenpäin.

”Moni vielä haikailee ’vanhojen hyvien aikojen paluuta’, mitä elettiin ennen koronaa. Ei sellaista ole tulossa. En suoraan sanoen ymmärrä, millä oikeudella näin ajattelevat johtajat nostavat palkkansa.”

Aleksi Salminen on 38-vuotias.

Työtään Salminen on tehnyt kolme vuotta laittamalla itsensä täysillä likoon. Kuvaava esimerkki Salmisesta on se, että hän nousi itse ”sissimarkkinointihengessä” syksyllä 2019 lööppijulkisuuteen toimimalla Big Brother -tosi-tv:n ”hissimiehenä”, joka kuljetti kilpailijoita Redin BB-taloon.

Lahdessa asuva pienten lasten isä on ollut vähän liikaakin poissa kotoa ja töissä, mutta Redissä kiveäkään ei ole jätetty kääntämättä.

Johtajan puhelinnumero on esimerkiksi ollut poikkeuksellisen näkyvästi esillä Redin verkkosivuilla, sillä hän haluaa kuulla asiakkaiden mietteitä. Puheluita on tullut maan, taivaan ja maailmankaikkeuden väliltä.

”Yhtenä iltana ennen puoltayötä soitti kaksi nuorta tyttöä. He olivat Weekend-festivaalin jälkeen onnistuneet harhailemaan sisälle Rediin. Sitten kauppakeskus oli mennyt kiinni. Kuuntelin heitä ja kehotin rauhoittumaan, sitten soitin vartijoille, jotka kävivät päästämässä tytöt ulos”, Salminen muistelee.

Asiakkaiden lisäksi Salminen on kuunnellut Redin yrittäjiä tarkalla korvalla. Hänellä itsellään on monipuolista taustaa Dressmannista, Carlingsista, Kappahlista ja omasta lahtelaisesta Mooster Denim -kivijalkafarkkukaupastaan, joten hän tuntee myymälöiden huolet ja murheet.

”Yhdelle yrittäjälle esimerkiksi opetimme juurta jaksaen taloudenpitoa, kun hän ei itse vielä sitä hallinnut. Sitä, miten liikevaihto kasvaa, jos saat näin ja näin paljon uusia asiakkaita ja jos keskiostosumma kasvaa näin ja näin paljon. On kauppakeskuksenkin etu, että vuokralaiset pärjäävät.”

Korona-aikana Redin vuokralaisia on autettu monin keinoin kuten vuokra-alennuksilla. Toisten mielestä toimet olivat riittäviä, toisten mielestä eivät.

Tosinaan vuokralaisten kanssa on ollut pysäyttäviäkin hetkiä. Redissä yrittäminen ei ole ollut koko ajan helppoa. Salminen kertoo esimerkin.

”Olin etäpalaverissa kuulokkeet päässä, kun yksi pienyrittäjämme tuli toimistooni juttelemaan. Huikkasin, että joo joo, tule myöhemmin, palaveri on kesken.”

Yrittäjä ei lähtenyt pois vaan vastasi: ”Mä tapan itteni.”

Silloin Salminen keskeytti palaverinsa ja pyysi miehen istumaan. Hän sanoi, että asia on purettava heti, sillä mikään asia – edes raha-asia – ei ole niin tärkeä, että siksi henki pitäisi riistää.

Yrittäjä tuli kuulluksi ja se riitti jo pitkälle. Miehelle tuli mahdollisuus hakea ammattiapua. Pian yrittäjä lopetti liikkeensä Redissä ja on soitellut Salmiselle jälkikäteen. Hän elää ja hengittää edelleen.

Onko Salminen onnistunut Redin johtajana?

Edelleenkään Redissä on harvemmin tungosta, ja liiketiloja on paljon tyhjänä. Salminen kiittelee Redin omistajia kuitenkin siitä, ettei vaikeuksien kohdalla ole painettu jarrua vaan kaasua. Uudistuksia on siis saanut tehdä.

Tälläkin hetkellä Redi on suuren remontin keskellä. Remontin ensimmäisenä osana pohjakerrokseen on määrä avata joulukuussa 2022 S-market. Lisäksi kakkoskerroksessa valmistellaan parhaillaan uusia liiketiloja.

Ykköskerrokseen puolestaan on alettu rakentaa uutta ravintolamaailmaa, joka pyritään saamaan valmiiksi kevään 2023 aikana.

”Ravintolamaailma rakennetaan niin, että ravintoloihin pääsee sekä ulkoa kadulta että sisältä ostoskeskuksesta. Ei kukaan halua mennä Tinder-treffeille syömään ’kaupallisen helvetin’ läpi”, Salminen maalailee.

Tällä hetkellä Redi tekee myyntiennätyksiään. Se on signaalina suotuisa, vaikka ei vielä odotettua tasoa.

”Uskon vakaasti, että tulevaisuuden Redistä tulee todella hyvä.”

Redin arkkitehtuuri on ollut koko sen olemassaolon ajan kaupunkilaisten kahvipöytäkeskustelujen aihe.

64 000-neliöisen kauppakeskuksen ja siihen kuuluvien asuintornien arkkitehti on Pekka Helin. Hänen työtään on parjattu paljon: monen mielestä omintakeinen kauppakeskus on suunniteltu niin, ettei siellä voi pyörittää toimivaa kauppakeskusta.

Redistä toistellaan mantraa, että se on sekava ja sokkeloinen. Redissä ei ole avaria paikkoja, joista näkisi koko kokonaisuuden kuten monissa muissa suurissa kauppakeskuksissa.

”En halua heittää ketään bussin alle”, Salminen vastaa, kun rakennuksen arkkitehtuurista kysyy.

Hänestä Redin ydinvahvuus on juuri sen erikoisuus. Salminen myös sanoo, että sokkeloisimpana Rediä pitävät ne, jotka eivät ole siellä koskaan käyneet.

”Ehkä kuitenkin jossain suunnitteluprosessin vaiheessa olisi voinut painaa hätäjarrua. Sitäkin voi pohtia, aukesiko kauppakeskus liian aikaisin, kun Kalasatama oli vielä niin keskeneräinen.”

Aleksi Salmisen seuraaja Redin johtajaksi on jo valittu, mutta hänestä ei tiedoteta vielä.

Salmisen johdolla Rediä on paranneltu ahkerasti ja konkreettisesti.

Ensi alkuun käytävien risteyskohtiin rakennettiin aiemmin puuttuneet ”kiintopisteet”, jotka auttavat ihmisiä suunnistamaan. Käytännössä kiintopisteet ovat sohvaryhmiä, sillä istuskelualueetkin uupuivat kauppakeskuksesta. Kauppakeskuksissa on oltava paikkoja, joissa odotella hitaasti shoppailevaa puolisoa.

Sitten selkeytettiin Redin kryptiset opastetaulut ja niiden määrä moninkertaistettiin. Sen jälkeen selvitettiin, miksi joidenkin käytävien läpi kävelee niin vähän ihmisiä. Ihmisiä on alettu ohjailemaan muun muassa lisäämällä avaruuden tuntua ja sulkemalla muita reittejä.

Lisäksi on yksi asia, joka hämmentää monia Redin kävijöitä. Kauppakeskuksen ykköskerroksen läpi kävellessä joutuu kävelemään Kalasatamankadun yli – ulkona.

”Se on asia, jonka uskon takuuvarmasti muuttuvan vielä tulevaisuudessa. Siihen on suunniteltu puolilämmintä tilaa, jossa voisi järjestää esimerkiksi tapahtumia.”

Kuvassa näkyy Rediä halkova Kalasatamankatu. Redin yhteyteen valmistuu kahdeksan asuintornia. Redin uskotaan hyötyvän siitä, että Kalasatamaan muuttaa koko ajan enemmän väkeä.

Salminen puhuu niin intohimoisesti kauppakeskuksestaan, että on pakko kysyä, miksi hän on sitten lähdössä. Eikö olisi hienoa nähdä, mitä remontit saavat aikaan?

Salminen sanoo, että Redin kehittäminen on ollut hänelle enemmän kuin työ. Hänestä kuitenkin tuntuu, että hän on tyhjentänyt tankkinsa kauppakeskuksen puolesta.

Kun lahtelainen kävi ensimmäisen kerran Redissä vuonna 2019 – työhaastattelussa – hän ei meinannut löytää ulos. Sen jälkeen on tehty ”helvetinmoinen savotta” Redin eteen.

Mitään myönnytystä hän ei suostu antamaan sille ajatukselle, että kauppakeskukset olisivat auringonlaskun ala. Hänestä nettikauppa ei tule koskaan murskaamaan fyysistä shoppailua.

”Kauppakeskuksetkin kilpailevat ihmisten ajasta. On löydettävä koko ajan uusia syitä siihen, miksi ihmiset haluaisivat tulla kauppakeskuksiin. Suomessa on se etu, että kuusi kuukautta vuodesta on niin hirveä sää, että ihmiset haluavat keinovalaistuihin ja lämpimiin ostoshalleihin.”

Voi sanoa, että Fiskarsin rekrytoija soitti Salmiselle oikealla hetkellä. Salminen kertoo haluavansa oppia lisää myymäläbisneksestä. Häntä kiinnostaa erityisesti se, miten uudessa työssä pääsee vertaamaan Suomea muihin Pohjoismaihin.

Sen verran Redistä lähtöön liittyy kuitenkin haikeutta, että Salminen kertoo palaavansa vielä ainakin kerran itsekseen kauppakeskuksen käytäville, kun viimeinen työpäivä päättyy.

”Sanon vartijoille, että jos kameroissa näkyy keskiyön pimeydessä hortoileva yksinäinen mies, älkää niputtako häntä.”

