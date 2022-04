Stand up -koomikot Mebest Rasid ja Farbod Mehrabkhani haluavat tutustuttaa kantasuomalaiset ja maahanmuuttajat toisiinsa huumorilla.

”Me ollaan tehty vaikka mitä rooleja, mutta aina kun joku tuottaja tarvitsee jonkun pitsakuskin, ne soittaa meille", Itäkuskus stand up -klubin koomikot Mebest ”Mebe” Rasid (vas.) ja Farbod ”Fabe” Mehrabkhani sanovat.

Palauttaako maahanmuuttovirasto puolet esiintyjistä ennen kuin keikka alkaa?

Näin helsinkiläinen kulttuurikeskus Stoa mainostaa Itäkuskus stand-up -nimisiä klubi-iltoja, joiden esiintyjät ovat maahanmuuttajataustaisia koomikkoja.

”On meillä joka kerta mukana yksi kiintiökantasuomalainenkin”, iltojen ideanikkari Farbod ”Fabe” Mehrabkhani sanoo ja virnistää.

Hän on Tiktokissa suosittu @comedyfabe.

Illat juontaa Mebest ”Mebe” Rasid. Hänet tunnetaan Tiktokissa nimellä @koomikkomebe.

Sekä Rasid että Mehrabkhani haluavat antaa klubi-illoissa maahanmuuttajille mahdollisuuden esitellä taitojaan ja toteuttaa unelmiaan.

”Haluamme myös tuoda suomalaiset ja maahanmuuttajat lähemmäs toisiaan, ja se onnistuu parhaiten yhteisen naurun kautta", Rasid sanoo.

Alla olevalla videolla Mehrabkhani ja Rasid esittelevät koomikontaitojaan:

Koska Itäkeskuksesta näyttää alkavan maahanmuuttajataustaisten koomikoiden esiinmarssi, kannattaa iltojen isäntiäkin tutkia tarkemmin.

Aloitetaan esittely kertomalla, miksi Suomi tarvitsee lisää maahanmuuttajataustaisia sanaseppoja.

”Arman Alizadista on tullut liian suomalainen ja Ali Jahangiristä K-kauppias. Ei ole enää muita mamuja jäljellä, joten meidän pitää uhrautua ja heittäytyä kiekon eteen tässä lajissa”, Mehrabkhani sanoo.

Jari Kurdi, Suomen legendaarisin kurdi, on yksi Mebest Rasidin somehahmoista.

RasiD on stand up-koomikko, näyttelijä ja tuottaja.

”Teen komediallisia mainoksia yrityksille. Fabekin on esiintynyt niissä. Mainosten käsikirjoittaminen ja tuottaminen on ehkä elämäni siistein saavutus.”

Rasid on kurdi ja syntyi 35-vuotta sitten Halabjassa Irakin Kurdistanissa.

”Muutin Suomeen 9-vuotiaana ja ilmoittauduin poliisille 34-vuotiaana.”

Nyt vaikuttaa siltä, että Rasid on syntynyt Suomessa uudestaan, savolaiseksi. Vastuu on kuulijalla.

”Okei, sano suoraan, jos olen liian hankala!”

Totuus on, että Rasidin perhe asui aluksi puolitoista vuotta Perniön vastaanottokeskuksessa.

”Kävin kaikki pakolaisvaiheet läpi, hardcore-tyyliin”.

Perniön jälkeen perhe muutti Saloon viideksi vuodeksi, sitten Helsinkiin. Rasid aloitti yhdeksännen luokan Käpylän yläasteella.

”Kävin pari vuotta amista ja keskeytin sen, koska se ei ollut mun juttuni. Tiesin teinistä lähtien, että haluan olla esiintyjä. Fanitin Conan O´Brienia ja Simpsoneita.”

Conanin keskusteluohjelman lopussa esiintyi stand up -koomikkoja, ja Rasidin mielestä ammatti vaikutti ”niin siistiltä”. 25-vuotiaana hän päätti kokeilla sitä itsekin ja tutustui Mehrabkhaniin.

”Lavalla keho tuli täyteen adrenaliinia, se tuntui uskomattoman hienolta ja tuntuu edelleen. Tein stand uppia vuosia ja kun se oli hyvin hallussa, aloin myös näytellä.”

Rasid esitti Ylen Uusi päivä -draamasarjassa pakolaista.

”Yllätys! Roolihahmollani meni kaikki päin helvettiä. Kun lähetin hakemuksen, ne katsoi sitä ja sanoi, että sähän olet valmistautunut tähän rooliin viimeiset kolmekymmentä vuotta, tervetuloa!”

Mehrabkhanikin pääsi saman roolin tavoittelussa koekuvauksiin asti.

”Fabe näytti terveemmältä, siksi ne valitsi mut.”

”Me halutaan pitää hauskaa ja tuoda suomalaisia ja maahanmuuttajia lähemmäs toisiaan naurun kautta”, Mebest ”Mebe” Rasid (oik.) ja Farbod ”Fabe” Mehrabkhani kertovat. He isännöivät kulttuurikeskus Stoan Itäkuskus stand up -iltoja.

Mehrabkhani on liiketalouden tradenomi ja tekee komediaa päivätyönsä ohella. Hän syntyi 34 vuotta sitten Teheranissa, Iranissa, ja tuli Suomeen perheensä kanssa pakolaisena 11-vuotiaana.

”Pääsimme ensin Turkkiin ja sieltä halusimme Yhdysvaltoihin, mutta se ei onnistunut”, Mehrabkhani sanoo.

”Kehtaat myöntää julkisesti, että Suomi oli teidän varasuunnitelmanne”, Rasid sanoo ja saa kollegansa nauramaan.

Kun perhe kuuli pääsevänsä Suomeen, he kysyivät maasta turkkilaisilta.

”Turkkilaiset kertoivat meille, että Suomi on eskimoiden maa ja että eskimot liikkuvat täällä valjaissa olevien koirien kanssa. Siinä uskossa olimme, kun tulimme.”

Perhe asui ennen Helsinkiin muuttoa vuoden Torniossa ja neljä vuotta Tampereella.

"Olen asunut myös Tikkurilassa, ja kun muutin sieltä Etelä-Haagaan, musta tuli parempi ihminen. Mutta sitten rahat loppui ja muutin takaisin Tikkurilaan.”

Mehrabkhani kertoo, että hänen komediallisia esikuviaan ovat Boratia esittävä Sacha Baron Cohen, Mr. Bean eli Rowan Atkinson ja Aku Hirviniemi.

”Ihmiset luulevat, että koomikot ovat aina hauskoja, mutta eivät he ole. He voivat olla tosi omituisia, katsovat vain maailmaa eri kulmasta kuin muut.”

Miehet vakuuttavat, etteivät räätälöi vitsejään tietyille yleisöille. Juttujen pitää toimia kaikille yhtä hyvin. Itäkuskus-iltojen yleisöstä yli puolet on kantasuomalaisia.

Kumpikin ylistää Tiktokia aloittelevien koomikoiden urien siivittäjänä.

”Tiktok-alustan kautta pienetkin talentit voivat ponnahtaa kuuluisuuteen ja saada oman seuraajakuntansa. Munkin parhaat yksittäiset videot ovat saaneet lähes 700 000 katselukertaa”, Mehrabkhani sanoo.

Rasid laittoi muutama päivä sitten vitsin Facebookiin, ja se sai siellä pari tuhatta katsojaa.

”Kun laitoin saman vitsin Tiktokiin, se on saanut kolmessa päivässä yli 300 000 katsojaa.”

Kumpikaan ei halua vitsailla uskonnosta tai politiikasta.

”Teen mieluusti pilaa itsestäni, koska silloin ei kukaan voi loukkaantua. Nykymaailma on niin herkkä, että aina joku pahoittaa mielestä. Huumori on taitolaji, mutta tänä päivänä se on vielä tuhat kertaa vaikeampaa kuin ennen", Mehrabkhani sanoo.

Millaisia vitsejä Itä-Helsingistä miesten mielestä kannattaisi esittää?

Ei ainakaan sellaisia, joissa vitsaillaan alueen huonoista puolista.

”Jengi on kyllästynyt siihen, että Itä-Helsingistä puhutaan vain negatiivisena paikkana. Tämähän on upea ja kansainvälinen alue”, Rasid sanoo.

”Ja silti sulla on nytkin luotiliivit päällä", Mehrabkhani sanoo.

Lähetys Itäkuskuksesta on parempi päättää tähän.

Itäkuskus stand up kulttuurikeskus Stoassa Turunlinnantie 1, Helsinki pe 22.4. klo 19 ja pe 20.5. klo 19.