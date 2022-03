Helsingin liikenneasiantuntijan mukaan uuden nimen vaihdosta opasteisiin on mietitty.

Pasilassa kulkevat ovat saattaneet ihmetellä, kun liikennettä monitoimihallille ohjaavissa opasteissa lukee edelleen Hartwall Arena, vaikkei hallin nimi enää ole Hartwall Arena.

Virvoitusjuomia valmistava Hartwall irtisanoi sponsorisopimuksen hallin omistavan Helsinki Halli oy:n kanssa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Halli on venäläisomistuksessa ja omistajissa on kansainvälisten pakotteiden kohteina olevia henkilöitä. Esimerkiksi hallin verkkosivuilla hallin nimi on nykyisin Helsinki-halli.

Vaikka hallin nimi ei siis ole enää Hartwall Arena, sen nimiselle hallille ohjaavia opasteita on silti yhä hallin läheisyydessä muun muassa Hakamäentiellä ja Veturitiellä. Johtava liikenneasiantuntija Jouni Korhonen Helsingin kaupungilta kertoo, että opasteongelma on ollut esillä keskusteluissa.

”Meillä ole korvaavaa nimeä, ellei sitten sellaista ilmene lähiaikoina. Mietittiin mikä se olisi, mutta kun sellaista ei ole, peitämme ehkä kyltit valkoisella tai vaihtoehtoisesti poistamme”, Korhonen sanoo.

Korhonen toteaa, että siltä osin tilanne on ongelmallinen, että ”jotenkin siellä pitäisi opastaa, että tuosta pääsee hallin pihaan”.

Liikenteen opasteista Pasilassa vastaavat Helsingin kaupunki omilla maillaan ja valtio omillaan. Esimerkiksi Veturitie on kokonaan Helsingin omistamalla maalla, mutta Hakamäentie on osin Helsingin ja osin valtion mailla.

Korhonen kertoo, että Pasilan ”väärät” opasteet tulevat todennäköisesti esille viimeistään huhtikuussa, kun Helsingin seudun viitoitustyöryhmä seuraavan kerran kokoontuu tavanomaiseen tapaamiseensa. Työryhmässä sovitaan auto- ja pyöräilyliikenteen opastuksesta seudulla.

Työryhmässä ovat edustettuina Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Väylävirasto, ja valtiota edustava Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Ely).

”Keskustelemme Ely-keskuksen kanssa, että kuka ottaa pois ja minkä kyltin.”

Pasilassa on käynnissä valtavat maanrakennustyöt, ja koko Pasilan tulevat liikennejärjestelyt katuineen, risteyksineen ja siltoineen sekä niihin liittyvät opastukset ovat Korhosen mukaan juuri nyt ajankohtaisia.

”Tässä yhteydessä me noteerasimme kysymyksen tulevista opasteista”, Korhonen sanoo.

Uusi tieliikennelaki tuli voimaan kesäkuun alussa vuonna 2020. Kaikki autoliikenteen opasteet tulee uusia tietyn siirtymäajan puitteissa. Korhonen arvelee, että Pasilankin opasteet tulevat muuttumaan osana tätä kokonaisuutta.

”En uskalla antaa tarkkaa päivämäärää. Mutta pyritään saamaan asia järjestykseen nyt ainakin Helsingin kaupungin osalta, joko poistamalla tai peittämällä kyltit”, Korhonen sanoo.

Pasilan halliin on kohdistunut protestointia Venäjän hyökkäyssodan johdosta. Esimerkiksi Suomen jääkiekkoliitto poistatti helmikuun lopulla maajoukkueen mestaruusviirit ja jäädytetyt pelinumerot hallin katosta.

Areenan uutena nimenä eräissä yhteyksissä esitelty Helsinki Arena herätti tuoreeltaan vastustusta kaupungin poliittisessa johdossa. Helsingin apulaispormestari Daniel Sazonov (kok) twiittasi aiheesta ja piti nimenmuutosta ”törkeänä temppuna”.

”Kaupunki ei ole hallin omistaja tai rahoittaja. Tätä mielikuvaa ei tule nimellä synnyttää. Helsingin tulee vaatia kaupungin nimen poistamista hallin nimestä”, Sazonov twiittasi.

