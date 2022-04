Kun elokuvan, televisiosarjan tai mainoksen kuvaukset alkavat, edellisenä iltana Risto Ilmari Hämäri ajaa bussinsa paikalle.

Helsingin Kulosaaressa seisoo raskaiden ajoneuvojen pysäköintialueella kaksi bussin näköistä ajokkia. Toinen niistä kuuluu Risto Ilmari Hämärille.

”Tässä tämä komeus nyt on”, porrasaskelmat noussut Hämäri sanoo ja viittoilee peremmälle.

Kori on kuskin tilaa lukuun ottamatta ikkunaton. Sitä voisi luulla myymäläautoksi, bändin keikkabussiksi tai matkailuautoksi. Kylkien kirja-aiheinen teippaus on paljastavinaan sen kirjastoautoksi, mutta vanha teippaus valehtelee.

”Tämä on naamioitu kirjastoautoksi, etteivät asiattomat pyri sisään”, Hämäri veistelee.

Asiallisesti hän on tosissaan: autoon ei kaivata näyttelijöiden faneja.

Ihmiset ovat tulleet kyselemään tuotantoautosta kirjoja.

Entinen kirjastoauto on nykyisellään neljällä pyörällä liikkuva pukuhuone. Hämäri on rakentanut sen palvelemaan elokuvien, televisiosarjojen sekä mainosten näyttelijöitä.

”Täällä meikataan, puvustetaan ja höpistään kuulumisia. Näyttelijät voivat nukkua, relata tai kerrata reploja [repliikkejään]. Täällä he pystyvät keskittymään, ja tänne he pääsevät piiloon selkään taputtelijoilta.”

Kirjahyllyjen sijaan kori on kalustettu kuin teatterin takahuone: vaatepuomeja, verholla eristetty pukeutumis- ja lepotila, meikkipöydät ja parturinjakkarat, jääkaappi ja vessa. Peilikin on säädetty koveraksi näyttelijöitä varten: ”Ne näyttää siinä hoikemmalta.”

”Ei kun istu vain! Sitä [parturintuolia] pystyy säätämään”, Hämäri opastaa. ”Näyttelijöissä ja meikkaajissa on eri pituisia.”

Sateenvarjot odottavat näyttelijöitä.

Tuotannoista on kertynyt henkilökohtaisia muistoja.

”Tää on mun”, Hämäri sanoo kuskinpukilla.

Kirjastoauto oli uuteen käyttötarkoitukseen sopiva: lattia on tasainen, ulkopinnat eristettyjä, vessa valmiina, eikä ikkunoita joista kurkkia sisään.

Ulkona kompressori lykkää sähköä bussiin. Se on tarpeen, on auto sitten ”jossain tuolla hornaisten metsässä tai vaikkapa Liisankadulla. Auto on omavarainen. Virtaa riittää siihen, että maskeeraaja pystyy föönaamaan ja puvustaja silittämään.”

Tila on lämpöeristetty ja lämmitettävä. Elokuvatuotannot ovat näyttelijöille usein odottelua pelloilla ja pihamailla. Autossa on Hämärin mukaan kaikki tarvittava, eikä mitään ylimääräistä.

”Ei tarvita tauluja seinille.”

Elokuvien teko on paljolti odottelua kylmässä. Puvustaja Tiina Kaukanen ompeli vilteistä takin lämmikkeeksi.

Risto Ilmari Hämäri vaihtoi valomiehen roolin nykyisiin töihinsä parikymmentä vuotta sitten.

Tehtävien kirjo on vaikuttava: hän on special driver, autovastaava, eli hän hankkii kuvausautot ja tarvittaessa opettaa näyttelijän ajamaan niitä. Autoja ja moottoripyöriä harrastanut Hämäri saattaa itse rakentaa tarvittavan auton sekä lisävarusteet. Työrepertuaariin kuuluvat myös autostuntit kolareista kiihdytyksiin.

Hämäri ajaa autonsa kuvauspaikalle ensimmäisenä, useimmiten jo edellisenä päivänä, ja säätää tilat valmiiksi muille. Joskus hän jopa näyttelee itse.

”Oon mä autojen ja pyörien kanssa pelannut sen verran, että tiedän jo, että niille voi tehdä muutakin kuin kivittää.”

Keitä tässä tuolissa on istunut?

Kysymys on huono, sillä se olisi pitänyt esittää toisin päin: keitä tässä ei ole istunut? Tämä valkenee, kun Hämäri alkaa luetella tuotantofirmoja, joille freelancer on tehnyt hommia: Yellow Film & TV, Solar Films, Helsinki-filmi, Matila Röhr Productions . . .

Hämäri kaivelee elokuvia muististaan. Tämäkin kysymys olisi kuulemma parempi toisin päin: missä suomalaisissa elokuvissa et ole ollut mukana?

”Tango Kabaree oli mun ensimmäinen, kaikki Varekset, Napapiirin sankarit, Risto Räppääjä, Kaappari, Metsäjätti, Made in Finland Nokiasta, Aallonmurtaja, kaikki Mielensäpahoittajat, Syke, Transporter.”

Leffa- ja sarjalista olisi loputon. Katsot varmaankin elokuvia eri tavalla kuin ihmiset yleensä?

”Aina siellä näkyy jokin oma jälki. Tämä on luovaa työtä. Ollaan metsässä tai kadulla, on se epookkia tai nykyaikaa, aina tulee yllätyksiä."

Hämäri istuu kuskinpenkkiin, nostaa kengät kojelaudalle, nojaa taaksepäin ja veivaa sivuikkunan auki: ”Tosta ne aina huutaa sisään, että herää Hämäri, auto on lukossa ja avaimet sisällä!”

