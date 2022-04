Hakaniemen metroaseman eteläpäässä on useita tyhjiä liikehuoneistoja, vaikka ne otettiin käyttöön remontin jälkeen vain muutama vuosi sitten.

Hakaniemen metroasemalla on monta tyhjää liiketilaa.

Tunnelma Hakaniemen metroasemalla on surullisen aavemainen. Usea aseman eteläpään liike on suljettu, ja oviin on teippailtu ”vuokrattavana”-lappuja.

”Puolet Hakaniemen metroaseman eteläpään liiketiloista on tyhjinä”, kertoo kiinteistöpäällikkö Anne Mannerkorpi Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteestä.

Helsingin tavoitteena on ollut kehittää metroasemia entistä viihtyisämmiksi, ja kaupunkiliikenteen edeltäjä HKL markkinoi vuonna 2018 Hakaniemen liiketiloja hankkeen ”konkreettisena tuloksena”.

Asemalle valittiin ”matkustajien arkea helpottavia ja viihtyisyyttä lisääviä palveluja”.

Vuoden 2018 lopulla liiketiloissa aloitti muun muassa kodintarvikeliike Clas Ohlsson ja ravintola Classic & Vegan. Kumpaakaan ei metroasemalla enää ole.

Anne Mannerkorven mukaan syynä vuokralaisten lähtöön ei ole Hakaniemen suosion väheneminen. Syynä on koronapandemia.

”Asiakkaita ei ole riittänyt liikkeisiin, koska alueen matkustajamäärät ovat vähentyneet. Ja siihen syynä on covid-19. Alueella on paljon työpaikkoja, joiden tekijät ovat olleet etätöissä.”

Mannerkorven mukaan tyhjiä liikehuoneistoja on hyödynnetty raitiovaununkuljettajien ja bussinkuskien taukotiloina.

”Näin he ovat voineet pandemian vuoksi pitää taukojaan entistä väljemmissä tiloissa.”

Metrosta pääsee lokakuusta lähtien kuivin jaloin Hakaniemen halliin, aukko kulkureittiä varten on jo puhkaistu lippuhalliin. Uusi reitti kulkee nyt tyhjinä olevien liikehuoneistojen viereltä.

Mannerkorpi uskoo, että uusi sisäänkäynti saattaa lisätä matkustajavirtoja ja potentiaalisia asiakkaita.

Vuoropäällikkö Konsta Kasurinen odottaa asiakkaita Espresso Housen Hakaniemen kahvilassa.

Espresso House sinnittelee käytävällä, vaikka vuoropäällikkö Konsta Kasurisen mukaan kahvila on huomattavasti hiljaisempi kuin ketjun muut Helsingin ravintolat. Kahvilassa aamuisin kokoontunut kymmenen hengen eläkeläisporukkakin on kadonnut.

”He kertoivat käyvänsä meillä kahvilla siihen asti, kun torille pääsee taas, ja nyt sinne pääsee”, Kasurinen kertoo.

Vieressä oleva liiketila on ollut tyhjänä niin kauan, ettei Kasurinen muista enää edes sen nimeä.

”Joku karkkikauppa siinä oli.”

Tunnin kuvan myyjä Saku Herold toivoo, että vieressä oleviin tyhjiin liiketiloihin tulisi vihdoin elämää.

Käytävän valopilkkuna loistaa Tunnin kuva ja sen myyjä Saku Herold.

”Meillä riittää asiakkaita, mutta on tässä muuten vähän yksinäinen tunnelma. Olisi kiva päästä taas vastapäätä lounaalle”, Herold sanoo.

