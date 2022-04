Keskustan pienpanimobuumi jatkuu: Nyt Kaivopihalle aukesi ravintola, jossa on mukana kaksi ruotsalaista pienpanimoa.

Mikki Nyman annostelee olutta Barskin tiskin takana. Nyman on tunnettu etenkin Olut Expo- ja Kippis-festivaalien järjestäjänä. Koronan takia Kippis jäi tauolle, mutta Nyman aikoo taas herättää sen henkiin.

Helsingin keskustaan on tullut viime vuosien aikana useita pienpanimoiden omistamia ravintoloita.

Kaisaniemenkadun yläpäähän on muodostunut pienpanimo-oluita tarjoavien baarien keskittymä: Juova Hanahuone, Sortavala ja Sori Tap Room. Niiden vieressä on myös olutravintola Kaisla.

Toinen pienpanimoiden ravintolakeskittymä on syntynyt Kaivopihalle, jossa oluitaan tarjoilevat Fat Lizard ja Ruosniemen panimo. Lisäksi viereisessä City-käytävässä on Kitty’s Public House.

Nyt Kaivopihalle on avautunut vielä ravintola Barski.

Barski on sikäli erikoinen tapaus, että osakkaina ovat ruotsalaiset Brewski- ja Friends-pienpanimot yhdessä suomalaisen ravintolayrittäjän, Michael ”Mikki” Nymanin kanssa.

Nyman on aiemmin tullut tunnetuksi Olut Expo- ja Kippis-festivaalien järjestäjänä.

Pienpanimoiden on hänen mukaansa käytännössä pakko perustaa omia ravintoloita, koska muuten ne eivät saa riittävää näkyvyyttä.

”Isojen ketjujen ravintolat eivät helpolla anna oluthanojaan pienille toimijoille”,

Lisäksi pienpanimolla on ollut vaikeuksia saada tuotteitaan Alkojen hyllyille.

Barskin sisustuksessa näkyy luontoteema: taulut hakevat inspiraationsa sammalesta ja lamppujen varjostimet humalakasvin kävystä. Pöydät on tehty yhdestä tammitukista.

Helsingborgilaispanimot ovat tulleet Suomeen hakemaan kasvua Suomen markkinoilta. Barski on näyteikkunana Brewskin ja Friendsin oluille, joita Nyman tuo maahan.

”Tapasin Brewskin perustajan Marcus Hjalmarssonin Portugalissa festivaaleilla, kun olin promoamassa Pyynikin oluita. Heidän esittelypisteensä oli parin tiskin päässä meistä, joten päädyimme juttusille”, Nyman muistelee.

Nymanista ja Hjalmarssonista tuli nopeasti hyviä kavereita, ja Nyman sai kutsun Brewskin omille olutfestivaaleille eli Brewskivalille Helsingborgiin. Kaupungissa oli jo yksi Barski-baari.

Syntyi idea ajatus aloittaa maahantuonti Suomeen ja avata vähintään yksi Barski-baari. Barski-baareja on tarkoitus avata tulevaisuudessa myös Tukholmaan, Osloon ja Kööpenhaminaan.

Hjalmarssonilla on lukkarinrakkautta Suomen kohtaan, sillä hänen isänsä on suomalainen.

Oluiden lisäksi Barskin valikoimaan on tulossa myös viinejä ja aasialaisia täytettyjä sämpylöitä, bao buneja.

Nyman on itse suunnitellut ja nikkaroinut suurimman osa ravintolastaan. Vain wc-tilat ja väliseinät ovat kiinteistön rakennuttamia.

Barski avasi ovensa kaikessa hiljaisuudessa. Isoja avajaisia ei ole toistaiseksi pidetty.

”Halusin ensin varmistua, että kaikki ydinasiat varmasti toimivat. Minulla on ollut huonoja kokemuksia olutfestivaalien järjestämisessä: samalla kun ihmiset ovat tulleet sisään, esimerkiksi kassajärjestelmät ovat kaatuneet.”

Barskissa on sisällä 48 asiakaspaikkaa ja ulos Kaivopihalle nousee säiden lämmettyä vielä 30 paikan terassi.

Baari on vilkkaan läpikulkuliikenteen varrella, ja Nymanin liikeideana onkin tarjota after work -oluet ja aasialaishenkistä pikkupurtavaa töistä palaaville.

Oluthanoja on 24, ja juuri nyt niissä on vain Brewskin ja Friendsin oluita.

”Myöhemmin tulee myös paljon muita merkkejä, varsinkin maahan tuomiani oluita maailmalta.”

Koska Barski on Nymanin hankkimien oluiden näyteikkuna, hän on tarkka siitä, että juomat säilyvät hyvälaatuisina. Ratkaisu on erikoinen, ja Nyman haluaa sen näyttää.

Ajamme hissillä alas Kaivopihan yritysten huoltotunneliin. Hissin vieressä on valkoinen kylmähuone. Nyman avaa oven, ja sisältä paljastuu olutlaitteisto, jota ylläpidetään jääkaappilämpötilassa.

”Kun oluet lähtevät panimolta Ruotsista maanantaina, ne ovat täällä myynnissä jo perjantaina.”

Mikki Nyman esittelee Kaivopihan huoltotunnelissa olevaa oluiden kylmäsäilytystilaa.

Vaikka ravintoloitsija Nyman on pitänyt langat tiukasti omissa käsissään, niin ihan kaikkeen ei hänenkään osaamisensa riitä. Yrittäjä joutui erikoiseen pattitilanteeseen digijätin, Googlen kanssa.

Moni ravintolaa etsivä tarttuu Googlen karttapalveluun löytääkseen perille. Nymanin ongelmana oli, ettei hakukone oikein ymmärtänyt hänen ravintolansa sijaintia eli Kaivopihaa.

”Katuosoitteen eli Mannerheimintie 3:n Google täppää jopa Stockmannin kohdalle. Facebook ja Instagram sentään näyttivät sijainnin heti oikein”, Nyman ihmettelee.

”Mutta nyt olemme saaneet tilanteen korjattua.”

