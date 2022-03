Haaganpurossa nähdyt saukot ovat asiantuntijalle merkki monipuolisesta vesiluonnosta.

Ensin helsinkiläinen Lauri Asanti kuuli äänet.

Asanti käveli perjantai-iltana kauppareissulla Pikku Huopalahden kohdalla Korppaanmäentietä, kun Haaganpuron ylittävällä sillalla alhaalta kuului erikoisia ääntelyitä.

”Sieltä rupesi kuulumaan mieletöntä kirkumista ja huutoa”, Asanti kertoo.

Voisikohan jollain eläimellä olla hätää, Asanti pohti. Sitten hän näki kaksi nisäkästä kierimässä maassa.

Ne olivat saukkoja.

Saukko on näätäeläimiin kuuluva laji, joka on sopeutunut vesielämään. Suomessa laji on luokiteltu elinvoimaiseksi.

Saukoilla on tyypillisesti ruskea tuuhea turkki ja pitkät viiksikarvat. Viiksistä ja vaaleasta mahasta Asanti tunnisti saukon.

Saukon ruumiin pituus vaihtelee yleensä noin 50–100 senttimetrin välillä, hännälläkin pituutta on noin 26–55 senttiä. Täysikasvuinen saukko painaa noin 5–10 kiloa.

Saukko on Suomessa rauhoitettu. Kiima-aika saukoilla on useimmiten helmi–maaliskuussa.

Asanti oli hämmästynyt saukkohavainnostaan.

”En ole aiemmin nähnyt saukkoja niin läheltä”, Asanti kertoo.

Hän kaivoi puhelimen kameran esille ja tallensi saukkojen matkaa.

Hetken aikaa vaikutti siltä, että toinen saukoista tulisi vilkkaasti liikennöidylle tielle, mutta lopulta saukot katosivat näkyvistä puromaisemaan.

Vaelluskala-asiantuntija ja väitöskirjatutkija Henrik Kettunen on kuullut Haaganpuron saukkohavainnosta.

Kettusen tiedossa on myös yksi aiempi tapaus, jossa kalamies tunnisti saukon Kauppalanpuistossa Etelä-Haagassa.

Muuten saukkoja on pääkaupunkiseudulla Kettusen mukaan havaittu ainakin Helsingin Mätäjoella ja Espoossa Monikonpurossa sekä Nuuksion erämaapuroissa. Saukkoja on nähty myös merialueilla.

Mistä se kertoo, että saukot viihtyvät asutusta lähellä sijaitsevissa puroissa, kuten Haaganpurossa?

Kettusen mukaan saukot saattavat liikkua laajoillakin alueille, eikä kukaan tiedä, kuinka usein ne vierailevat Haaganpurolla. Ylipäätään saukot ovat leikkisiä eläimiä, jotka ovat aktiivisimmillaan yöaikaan.

Joka tapauksessa saukkohavainnot Haaganpurolla ovat positiivinen merkki vesistön kunnosta.Haaganpuroa on tarkkailtu ja elvytetty vuosien ajan. Nykyään sitä pidetään Suomen urbaaneimpana taimenpurona.

”Saukko viihtyy terveissä ja kalaisissa puroissa. Sen on ajateltu kuvastavan hyvää vesiluontoa”, Kettunen kertoo.

Haaganpurossa on tällä hetkellä Kettusen mukaan enemmän taimenia kuin pitkiin aikoihin. Kenties ne houkuttelivat saukot paikalle?

Saukkojen ruokavalioon kuuluvat kalojen lisäksi pikkunisäkkäät, linnut, ravut, sammakot, simpukat ja nilviäiset.

”Meidän näkökulmastamme saukko on ehdottomasti paljon mieluummin tervetullut Haaganpuroon kuin minkki. Minkki tappaa kaloja enemmän kuin syö, eli aiheuttaa kalastolle suuremman harmin”, Kettunen sanoo.

”Missä saukko viihtyy, minkit viihtyvät vähemmän hyvin.”