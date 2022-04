Nykyisin ratikkapysäkkejä ei sijoiteta näin lähelle toisiaan.

Normaalilla kävelyvauhdilla taivaltava etenee 109 metriä runsaassa minuutissa. Raitiovaunulla sama matka taittuu vielä nopeammin.

109 metriä on pienin etäisyys ratikkapysäkkien välillä Helsingissä. Lyhyin pysäkkiväli sijaitsee Länsi-Pasilassa Kyllikinportin ja Maistraatintorin pysäkkien välillä.

Raitiovaunu lähdössä Kyllikinportin pysäkiltä. Taustalla näkyy Maistraatintorin pysäkki.

Kyllikinportin ja Maistraatintorin pysäkkien välinen etäisyys on lyhyempi kuin raitiovaunupysäkkien etäisyys keskimäärin toisistaan Helsingissä. Tämä ilmeni, kun HS selvitti, kuinka raitiovaunupysäkit sijoitetaan.

Helsingin kaupunkiympäristön projektipäällikkö Lauri Kangas kertoo, että Helsingin kaupunki ja raitiovaunuliikenteestä vastaava Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne oy suunnittelevat yhteistyössä, kuinka raitiovaunupysäkit sijoitetaan.

”Yleisesti ottaen tavoitteena on, ettei pysäkkejä ole liian vähän, mutta ei myöskään liian paljon. Uusilla raitiotieosuuksilla pyritään siihen, että pysäkkien etäisyys on keskimäärin puoli kilometriä”, Kangas kertoo.

Nykyisen raitiotieverkoston pysäkkien keskimääräinen etäisyys toisistaan on 380 metriä.

”Nykyisen verkoston pysäkkien väli on lyhyempi kuin uusien raitioteiden historiallisista syistä. Pysäkkien väli vaihtelee. On pitkiä pysäkkien välejä, ydinkeskustassa on puolestaan hyvin lyhyitä pysäkkien välejä.”

Ylioppilastalon raitiovaunupysäkki vuonna 1970.

Ydinkeskustassa on aikaisemmin ollut pysäkkejä vielä tiheämmin. Esimerkiksi Mannerheimintiellä Lasipalatsin ja Stockmannin pysäkkien välillä oli aikaisemmin pysäkki Ylioppilastalon kohdalla. Tuolloin Stockmannin pysäkki sijaitsi Svenska Teaternin kohdalla.

”Pysäkkejä on poistettu aika vähän. Poistamisella raitiovaunuliikennettä on haluttu nopeuttaa. Pysäkkien siirtämistä rajoittaa se, että siirto on kallista muun muassa siksi, että pysäkkien on oltava esteettömiä.”

Jatkossa lyhin etäisyys ratikkapysäkkien välillä Helsingissä löytyy muualta kuin Länsi-Pasilasta.

Kyllikinportin pysäkki on poistuu, kun Pasilankadun eteläosan ja Ilmalan radat valmistuvat ensi syksynä. Tuolloin Länsi-Pasilan Pasilanraition ratikkalenkki jää joksikin aikaa pois käytöstä ja palaa enää päätepysäkkikäyttöön.

Kyllikinportin pysäkin poistuessa raitiovaunupysäkkien lyhin etäisyys on 134 metriä, joka on Katajanokan Tove Janssonin puiston ja Kauppiaankadun pysäkkien välinen etäisyys. Osuudella liikennöi nelosen ratikka.