Juontaja, toimittaja, kolumnisti, kirjailija ja portsari suosittelee nuorisoa olemaan ”tykittämättä”. ”Hirveätä kuraa. Sen nikotiiniarvot per pussi on älyttömän kovat.”

”Olen käyttänyt nuuskaa enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisesti vuodesta -92 lähtien. Nyt on menossa kolmas päivä ilman. Reflat ovat aivan v---n hirveät: koko ajan kylmä hiki, nihkeä iho, olo on kuin olisi sairas, kaikki ärsyttää.

Ei auta kuin puskea läpi.”

Näin twiittasi toimittaja, kolumnisti, kirjailija ja portsari Teemu ”Pastori” Potapoff keskiviikkona.

Onnistuimme torstaina saamaan Potapoffin luuriin juuri ennen hänen lähtöään Otetaan yhdet! -podcastin nauhoituksiin, mitä hän tekee yhdessä entisen radiojuontajan Renne Korppilan kanssa.

”Teemu Potapoff! Ai terve, oon just lähdössä nauhotuksiin, puen tässä samalla, kysy vaan!”

Ilmoitit Twitterissä lopettaneesi nuuskan käytön. Joko on mälli huulessa, vai aiotko tosissaan puskea läpi?

Ja seurauksena Potapoff aloittaa pitkän puheenvuoron:

”Kyllä mä kundien kanssa kävin torstaina aamulla treenaamassa salilla. Keskiviikkona oli synkempi päivä. Lopetin tämän kuin seinään. Kerran aiemmin olin kokeillut ex-vaimoni pyynnöstä. Mulla oli silloin hirveä kirjoitusurakka. Myin itselleni tän [nuuskan käytön] sillä, että sen avulla voin keskittyä.

Kaikki alkoi sattuman kautta. Olin intissä Sodankylässä 1992, ja ajauduin jostain syystä käyttämään Ettanin peruslöysää. Se jäi päälle, ja siitä lähtien olen käyttänyt, enemmän tai vähemmän yhtäjaksoisesti, purkillisesta puoleentoista per päivä.

Viime viikonlopuksi koetin hankkia sitä, mutta myyjä ei ollut Stadissa. Kun sunnuntaina vielä ei ollut kuulunut mitään, ajattelin, että olisko tässä nyt se hetki . . . Eiköhän tämä ole nähty ja eiköhän tämä olen taputeltu?” Potapoff kertoo ja jatkaa:

” ”Kumman panen etusijalle, oman nuuskankäytön vai oman pienen tytön ja sen, etten saa suusyöpää”

”Mä olen pitänyt itseäni spartalaisena, tiedätkö suomalainen sisu, harmaan kiven läpi mennään oli miten oli . . . Olin yllättynyt, kuinka iso fyysinen olo lopettamisesta seurasi. Keskiviikkona oli niin paha olo!

30 vuotta olen tykittänyt itseeni yhtä maailman addiktoivimmista aineista, nikotiinia, joten ei ole ihme, jos olo on sen mukainen. Ajattelin, että jos mun olo lopettamisesta tulee tämmöiseksi, ei se aine mulle hyväksi voi olla.

Nyt tuntuu hyvin hyvin vahvasti siltä, etten palaa nuuskaan. Mä oon kuorsannut öisin. Nyt vaimo sanoi, että nukuit hyvin viime yönä.

En voi kiistää, etteikö silläkin olisi tekemistä päätöksen kanssa, että mulla on kolmekuukautinen pieni tyttö. Kumman panen etusijalle, oman nuuskankäytön vai oman pienen tytön ja sen, etten saa suusyöpää ja ettei sen tarvitse myöhemmin katsoa isäänsä kemoterapiassa?

En haluu faijailla kuin omalle tyttärelle. Mut kyllä noi nuoret vois lopettaa ton denssin vetämisen. Se on ydinjätepaskaa ja hirveätä kuraa. Sen nikotiiniarvot per pussi on älyttömän kovat. Se on halpaa mutta todella kovaa.

Kyllä mä voin olla mukana, jos se edesauttaa kansanterveyttä. Moikka, mun täytyy nyt mennä!”

Torstain aikana Potapoff vielä twiittasi, että ruokailun jälkeen hänellä tekee yhä mieli nuuskaa, mutta hän kiteytti lopulta tunteensa näin:

”Olo hiukan parempi.”

