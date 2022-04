Helsinkiläisellä levähdys­paikalla on meneillään käsittämätön tilanne: Sinne levisi ukrainalainen rekka, jonka kuski on tiukassa paikassa

Ukrainalainen rekkakuski on ollut jumissa helsinkiläisellä levähdyspaikalla viime viikosta lähtien. Kun HS saapui paikalle, mies näytti peukkua.

Vasili on pähkinyt kinkkisessä tilanteessa jo useamman päivän.

Rekkakuskin ammatti on sellainen, että matkaan voi tulla mutkia milloin tahansa ja missä tahansa.

Tällä kertaa mutkia matkaan ilmestyi noin 1 300 kilometrin päässä kotoa. Ja erittäin huonolla hetkellä.

Helsingin rajaseudulla sijaitsevan levähdyspaikan reunassa seisoo nimittäin Ukrainan rekisterikilvissä oleva vetoauto ja sen vierellä maassa makaa vetoakseli. Käynnissä on viheliäiseltä vaikuttava remontti, sillä rakenteita on jouduttu purkamaan melko tavalla.

Auton vierellä seisoskelee tuskaisen oloinen ukrainalainen rekkakuski, joka sinnikkäästi värkkäilee auton perän parissa. Välillä mies raapii päätään ja jatkaa sitten aherrusta.

Kun mieheltä kysyy, onko hän ok, hän kohottaa peukalonsa ja jatkaa jälleen hommiaan. Kielimuuri on englannin ja suomen taitajille tässä tapauksessa varsin korkea.

Volvo on Ukrainan kilvissä.

UkraInalaiskuskista on puhuttu sosiaalisessa mediassa viime päivinä.

Kuljettaja on nimittäin ollut jo viikon verran jumissa levähdyspaikalla, joka on Porvoon moottoritien ensimmäinen Kehä III:n jälkeen, kun ajetaan Helsingistä kohti Porvoota.

Twitterin kommenttiketjuissa ihmisiä on kehotettu auttamaan miestä mäessä. Ja kommenteista päätellen jonkin verran apua miehelle onkin tarjottu.

Haastattelusta ei meinaa tulla mitään, sillä toimittajan ja kuljettajan kommunikaatio ei löydä yhteisiä uria. Valokuvaajastakaan ei ole apua – edes akseliremontissa.

Pian tapahtuu kuitenkin myönteinen käänne tiedonhankinnassa.

Viereisestä rekka-autosta marssii paikalle liettualainen Donatas, joka kyselee ukrainalaiskuskilta venäjäksi, mikä on tilanne. Englannin kielen taitoinen Donatas suostuu myös tulkkamaan HS:lle ajankohtaisen tilannekuvan.

Kuljettaja on nimeltään Vasili ja hän on 62-vuotias. Hän on kotoisin Ukrainan pääkaupungista Kiovasta.

Liettulainen Donatas saapui tulkkaamaan tilannetta.

Vasili oli edellisviikolla ajamassa Liettuasta kuormaa Suomeen, kun auton perästä hajosi jotakin.

Hän pysähtyi seuraavalle levähdyspaikalle, ja matkanteko tyssäsi siihen. Siitä asti Vasili on pyrkinyt korjaamaan autoaan levähdyspaikalla ja nukkunut yöt ohjaamossa patjalla.

Donataksen tulkkauksen mukaan Vasili on kuitenkin saanut suomalaisilta rekkakuskeilta ja muilta kansalaisilta runsaasti apua: ruokaa, juomaa, työkaluja ja korjauskonsultaatiota.

Spasíba, hän välittää venäjänkielisen kiitoksensa lehdistön välityksellä auttajillensa.

Heti perään hän vielä toistaa saman vielä kotikielellään, ukrainaksi: Dyakuyu!

Kaikesta päätellen pattitilanteeseen joutunut Vasili tarvitsee vielä lisäapua. Kuljettaja arvelee, ettei hän ole pääsemässä takaisin liikenteeseen tämän viikonlopun aikana.

Seuraava yritys jatkaa matkaa on hänen mukaansa vasta maanantaina.

Vasilin matkan olisi määrä jatkua takaisin kotiin Ukrainaan ja Kiovaan. Siellä häntä odottaa perhe.

Vasilin molemmat pojat ovat asevelvollisia, mutta heitä ei ole vielä komennettu sotilaiksi torjumaan Venäjän hyökkäystä. Se on tuonut Vasilille hieman mielenrauhaa kaukaisella levähdyspaikalla.