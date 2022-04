Vuonna 1936 valmistunut, konemestarin Itä-Helsinkiin rakennuttama talo on kiinnostanut kovasti yleisöä.

Viimeksi taiteilijapariskunnan asuma, vuonna 1936 valmistunut talo on myynnissä Helsingin Marjaniemessä.

Kiinteistönvälittäjä Antti Niinimäki väittää Marjaniemessä myynnissä olevan talon olevan yksi viime päivien katsotuimmista kiinteistöistä verkossa.

”Kyselijöitä on ollut kymmeniä”, Niinimäki kertoo.

Talossa on kahdeksan huonetta ja yli 400 neliötä, josta asumispinta-alaa 250 neliötä. Tontilla on kokoa lähes 2 000 neliötä. Hintapyyntö suhteessa alueen arvomaineeseen on kuitenkin maltillinen, 550 000 euroa.

Talossa on yksi iso vika: kunto. Keittiö on remontoitava, kylpyhuone on remontoitava, kohde vaatii erittäin mittavan saneerauksen, remontin kustannusarvio yli 200 000 euroa, myynti-ilmoituksessa kerrotaan.

Mikä on talon tarina, ja kuka tällaista työmaata haluaisi edes ostaa?

Talo on betoni- ja puurakenteinen. Viime vuodet se on ollut asumattomana, eikä vettä tai sähköjä ole käytetty. Viimeksi osoitteessa Kielopolku 1 A on asunut kuvataiteilijapariskunta Marjatta Palasto ja Matti Kujasalo.

”Ostimme sen vuonna 1985. Myimme sen, ja muutimme lopullisesti pois viitisen vuotta sitten. Silloin kannoimme viimeiset tavaramme pois”, Kujasalo kertoo.

Kujasalon mukaan talon 130-neliöinen ja kolme metriä korkea kellari oli taiteilijapariskunnan ateljeena. Talo hankittiin yhtäaikaisesti naapurissa sijaitsevan pienemmän talon kanssa, jossa asuu taiteilija Paul Osipow.

Talossa on myös erikoinen tornirakennelma.

”En mä siellä tornissa maalannut. Se oli näköalapaikka, semmoinen esteettinen elementti. Rakennutimme sen, kun tasakatto vuoti siltä kohtaa. Sen sai tehdä, koska se oli merkitty alkuperäisiin suunnitelmiin”, Helsingin ydinkeskustassa kerrostalossa nykyisin asuva Kujasalo kertoo.

”Se oli hyvä paikka asua. Mutta kun ikää tulee, ei pysty asumaan omakotitalossa”,

Torni oli taiteilijan näköalapaikka.

Helsingin kaupungin rekisteritietojen mukaan nykyisin osoitteessa Kielopolku 1 A sijaitseva kiinteistö on valmistunut vuonna 1936. Sen rakennutti itselleen ”kantamarjaniemeläiseksikin” mainittu konemestari Iivari Kontuniemi.

Konemestari muun muassa huolehti marjaniemeläisistä kiinteistöistä. Talossa on toiminut vuokralaisena myös Marjaniemen posti, kunnes se siirtyi Itäkeskukseen vuonna 1983.

Kiinteistönvälittäjä Antti Niinimäen tiedon mukaan Kielopolulla on ollut myös linja-autoliikennöitsijän varikko. Kellarin katossa on yhä konekannattimia.

Talo on suojeltu asemakaavassa niin, että julkisivu tulee säilyttää eli taloa ei saa purkaa.

Niinimäki tuntuu tietävän mahdollisen ostajan profiilin, ainakin käänteisesti:

”Jos ei sinulla ole puolta miljoonaa euroa laittaa taloon ja satojatuhansia euroja remonttiin, et kuulu ostajakohderyhmään.”