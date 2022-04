HS:n lukijavihjeen mukaan Itäkeskuksen Pysäköintitaloa riivaavat useat selvittämättömät autojen vahingonteot ja varkaudet lyhyen ajan sisällä. Koko Helsingin alueella katalysaattoreita viedään poliisin mukaan keskimäärin yksi yössä.

Itäkeskuksen Pysäköintitalon maksullisella parkkipaikalla on viimeisen puolen vuoden aikana tehty useita varkauksia ja vahingontekoja.

Helsingin Sanomien saaman lukijavihjeen mukaan Itäkeskuksen Pysäköintitalon parkkipaikalla olisi viimeisen puolen vuoden aikana tehty useita vahingontekoja.

Ainakin kaksi näistä on katalysaattorivarkauksia, joiden kohteeksi HS:ään yhteydessä ollut autonomistaja joutui itse.

HS:n haastattelema henkilö esiintyy jutussa nimettömänä, koska ei tahdo että kesken oleva poliisitutkinta vaikeutuu.

Autonomistaja kertoo autostaan varastetun katalysaattorin jo toistamiseen lyhyen ajan sisällä maksulliselta vuokrapaikalta. Pysäköintihallissa ei autonomistajan mukaan ole valvontakameroita, ja ensimmäinen poliisitutkinta tyssäsikin johtolankojen puutteeseen. Toisen rikostutkinnan edistymisestä lukija ei ole vielä saanut tietoa.

Autonomistaja kertoo kuulleensa toiselta vuokralaiselta lisäksi kuudesta muusta viimeisen puolen vuoden aikana tehdystä vahingonteosta samassa paikassa. HS ei ole pystynyt varmistamaan näitä tietoja.

Pysäköintitalo sijaitsee Itäväylän varrella, lähellä Itiksen ja Eastonin kauppakeskuksia osoitteessa Asiakkaankatu 5. Sen isännöintiä hoitaa Realia.

Komisario Janne Viertola Helsingin poliisista ei pystynyt kommentoimaan Itäkeskuksen Pysäköintitalon tilannetta erikseen. Yleisellä tasolla hän kertoo, että talon rötösluvut kuulostavat realistisilta.

Katalysaattorivarkauksia tapahtuu suuri määrä ympäri kaupunkia. Viertolan mututuntuman mukaan niitä viedään keskimäärin yksi yössä koko Helsingin alueella.

Katalysaattorit ovat haluttuja sisältämiensä arvometallien vuoksi, ja irrotus autosta hoituu minuuteissa. Erityisesti valvontakameroiden puute houkuttelee varkaita, ja Viertolan mukaan kameravalvonnan puute voisikin selittää rikosten suuren määrän myös Pysäköintitalossa.

Realian mukaan Itäkeskuksen Pysäköintitalossa on ollut ilkivaltaa jo pidemmän aikaa. Realia kertoo kuulleensa myös yksityisomaisuuteen kohdistuneista vahingonteoista, muttei pysty vahvistamaan niihin liittyviä määriä, koska ne ilmoitetaan lähtökohtaisesti poliisille eikä isännöitsijälle.

”Ilkivaltaa on matkan varrella pyritty ehkäisemään muuttamalla kohteen valaistus liiketunnistimilla toimivaksi sekä ovikoodien vaihtamisella. Kyseisen kohteen hallituksessa on keskusteltu siitä, miten vahingontekoja voitaisiin ennaltaehkäistä, ja yksi keskusteluissa ollut mahdollisuus on kameravalvonnan lisääminen kohteessa; päätöksen mahdollisesta etenemisestä tämän osalta tekee kiinteistön hallitus”, Realiasta vastataan sähköpostitse HS:lle.

Autonomistajan mahdollisuudet estää itse varkaus ovat vähäiset. Esimerkiksi kojelautaan asennettava kamera voi auttaa, muttei estä varkautta.

Ilkivaltaa on Itäkeskuksen Pysäköintitalossa pyritty isännöijän mukaan estämään eri tavoin. Lukijan kuva.

