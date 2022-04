Rakennustyömaalle keskelle Jätkäsaarta nousi viime vuonna livemusiikkia soittava baari, joka kertoo nyt joutuneensa väitettyjen meluhaittojen vuoksi häädetyksi paikalta.

Jätkäsaaressa on viime syksystä asti toiminut tyhjällä työmaatontilla erikoisen näköinen varastorakennukseen kyhätty baari, jossa on iltaisin soinut dj- ja livemusiikki.

Docker baria voisi pitää piristävänä underground-ruiskeena Helsingin baaritarjontaan. Naapurusto ei kuitenkaan ollut samaa mieltä.

Docker bar on maalattu mustaksi. Perustaja toivoo, että baarin voisi siirtää sellaisenaan muualle.

Baarille on pitkin sen olemassaoloa sadellut valituksia meluhaitoista. Nyt se kertoo valitusten vuoksi saaneensa Helsingin kaupungilta määräyksen lähteä tontilta huhtikuun aikana. Tontti on kaupungin omistuksessa.

HS on nähnyt dokumentin, jonka läheisen asunto-osakeyhtiön hallitus on osoittanut aluehallintovirastolle. Siinä hämmästellään, kuinka varastorakennukseen on voitu perustaa ravintola ja antaa sille anniskelulupa.

Taloyhtiö epäilee, että luvan myöntäneitä viranomaisia olisi harhautettu. Dokumentin mukaan poliisit olisi kutsuttu paikalle ”moneen kertaan” rauhoittamaan tilannetta baarissa.

Docker barin Facebook-sivulta kuvakaappaus tekstistä, jossa se kertoo naapuruston ”heittävän heidät ulos”.

Yhdeksi Docker barin perustajista paljastuu inkeriläistaustainen, Petroskoista Suomeen muuttanut Aleksei Chekonin. Toinen perustaja vaikuttaa Chekoninin mukaan Hernesaarenrannassa toimivassa Contti barissa.

Yhdeksän vuotta sitten Suomeen muuttanut Chekonin kertoo tahtoneensa monipuolistaa pääkaupungin kulttuuritarjontaa avoimella taidetilalla ja tukea paikallisia artisteja. Baarirakennus on hänen mukaansa rakennettu omin voimin.

Chekonin pitää kaupungin antamia lähtöpasseja epäreiluna. Hän kertoo Docker barin saaneen pitkin olemassaoloaan ”outoja ja perusteettomia valituksia”, joissa paikkaa on esimerkiksi kutsuttu vaaralliseksi.

Chekoninin mukaan baaria on myös syytetty häiriötekijöistä ilman syytä. Se on muiden muassa saanut valituksia melusta aikoina, joina baari on ollut kiinni.

Docker baari on toiminut keskellä rakennustyömaata.

Hän kertoo baarin saaneen hyvin positiivista palautetta sekä esiintyjiltä että kävijöiltä.

Etelä-Suomen aluehallintovirastolla ei ollut tietoa väitetystä häätöpäätöksestä, kun HS tiedusteli asiaa puhelimitse. Sen mukaan baarin määräaikainen lupa on voimassa 5. toukokuuta asti.

Ylitarkastaja Jarmo Orasmaan mukaan anniskelu tilapäisissä rakennuksissa on mahdollista maksimissaan vuoden ajan. Luvanhaltija vastaa aina tilojen turvallisuudesta, ja mahdollisiin häiriöihin puututaan erikseen.

Docker barin oli tarkoitus toimia rakennustyömaalla kesän loppuun saakka. Ensi syksynä rakennuskonserni Skanska alkaa rakentaa tontille terassitalo Ambraa.

Chekonin ei vielä tiedä, minne Docker bar tulee siirtymään, mutta tarkoituksena on löytää tontti, jonne baarirakennuksen voi siirtää sellaisenaan. Hän kertoo olleensa uuden tontin tiimoilta yhteydessä Helsingin kaupunkiin, mutta saaneensa idealleen nuivan vastaanoton.

Uuden paikan etsintä siis jatkuu.

