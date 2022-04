Kamppi, Kaivopuisto, Kluuvi, Kulosaari, Käpylä . . . Miksi K-kirjain on kaupunginosien nimissä niin suosittu?

Kun katsoo Helsingin karttaa, suomen kielen harrastajan, ammattilaisen tai muuten vain kielestä kiinnostuneen silmiin saattaa pistää yksi kirjain: K.

Heti Helsingin keskustassa ja Etelä-Helsingissä K-kirjaimella alkavia kaupunginosia on runsaasti: Kamppi, Kluuvi, Kruununhaka, Kaivopuisto ja Kaartinkaupunki.

Ei tarvitse liikuttaa silmäänsä kartalla kovin kauas itään, kun vastaan tulevat jo Katajanokka ja Kulosaari, tai pohjoiseen, jossa sijaitsee Kallio.

Seuraava kolmen K-alkukirjaimen keskittymä Kalliosta edelleen pohjoiseen sijaitsee Tuusulanväylän, Kustaa Vaasan tien ja Lahdenväylän väliin jäävässä kiilassa Koskelantien ympäristössä: Käpylä, Kumpula ja Koskela.

K-kirjaimella alkavien kaupunginosien nimistö nousi pääsiäisen alla keskusteluun jopa Helsingin nimistötoimikunnassa, kun HS oli tiedustellut asiaa puolivakavasti asiantuntijoilta.

Miksi niin monet Helsingin kaupunginosien nimet alkavat K-kirjaimella?

”Mitään kovin ’pärähdyttävää’ teoriaa emme kyllä saaneet aikaiseksi. Pitivät kyllä kysymystä sangen mielenkiintoisena ja hiukan yllättävänäkin”, nimistönsuunnittelija Johanna Lehtonen Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta kertoo sähköpostitse.

”Kun noita kaupunginosan nimiä tarkastelee, niin aika monessa taustalla oleva ruotsinkielinenkin on alun perin K-alkuinen tai sitten G-alkuinen”, Lehtonen huomauttaa.

Esimerkkeinä käykööt vaikkapa Kamppi (Kampen) tai Kluuvi (Gloet).

”Useimmat kaupunginosien nimet ovat vanhoja, useimmiten ruotsinkielisiä kylännimiä, joille myöhemmin on luotu suomenkielinen vastine. Kyläjärjestelmäähän ei enää ole käytössä, mutta nämä ikiaikaiset nimet elävät kaupunginosien nimissä ja nimistössä muuten”, Lehtonen kertoo.

K on muutenkin suomen kielen sanoissa yleisin alkukirjain.

Esimerkiksi nykykieltä kuvaavassa Kielitoimiston sanakirjassa on noin 15 500 K:lla alkavaa hakusanaa. P:llä alkavia on noin 10 850.

Kielitoimiston sanakirjassa on yhteensä noin 104 000 hakusanaa, kertoo erityisasiantuntija ja nimistönhuoltaja Petra Saarnisto Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta (Kotus) sähköpostitse.

”Myös muissa paikannimissä K on yleisin alkukirjain. Sen näkee esimerkiksi Kotimaisten kielten keskuksen Nimiarkiston aineistosta. K:lla alkavat paikannimet täyttävät 216 arkistolipasta. Toiseksi eniten on P:llä alkavia: 136 arkistolipasta. Suomen kuntien nimistäkin 56 alkaa K:lla; se on noin 18 prosenttia kaikista kuntien nimistä.”

Helsingin kaupunginosien luettelossa esiintyy 14 K-kirjaimella alkavaa kaupunginosaa, joita aiemmin kerrottujen lisäksi ovat Kaarela ja Karhusaari. Mikäli kaksosnimi Mustikkamaa-Korkeasaari lasketaan mukaan, niitä on 15. Yhteensä kaupunginosia on 59, ja avomeri mukaan lukien tasan 60.

Saarniston mainitsema, Suomen paikannimien kakkosena esiintyvä P-alkukirjain jää kaupunginosissa keskikastiin viidellä maininnalla. Toisena tulevat T:llä ja V:llä alkavat kaupunginosat kuudella maininnalla.

Eräs toistuva ilmiö on, että asuinalue koetaan Helsingin kaupunginosaksi, vaikka se virallisesti on osa isompaa kaupunginosaa. Kaupunginosien osa-alueissakin esiintyy viljalti K-alkukirjainta:

Kivinokka (Kulosaari), Kruunuvuorenranta (Laajasalo), Keski-Pasila (Pasila), Kivihaka (Haaga), Kivikko, Kontula, Kurkimäki (Mellunkylä), Kallahti, Keski-Vuosaari (Vuosaari), Kalasatama (Sörnäinen), Kyläsaari (Hermanni), Koivusaari, Kaskisaari, Kotkavuori (Lauttasaari), ja Kuusisaari (Munkkiniemi).

Lehtosen huomio Helsingin K-alueiden etymologisesta alkuperästä on mielenkiintoinen.

”Aika luontopitoistahan tuo nimistössä oleva sanasto on: koski, käpy, kumpu, kallio, kulo, karhu, kivi, kaski, koivu, kuusi, kala, kurki.”